Президент РК поздравил Рыбакину с выходом в финал Уимблдона

Фото: Sports.kz

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с выходом в финал Уимблдона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поздравляю Елену Рыбакину с грандиозным успехом на самом престижном Уимблдонском турнире по теннису. Она дошла до финала!" - написал президент РК на своей странице в Twitter .

Напомним, сенсацией завершился матч Елены Рыбакиной в полуфинале Уимблдона

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела полуфинальный матч открытого чемпионата Великобритании (Уимблдонский турнир) в Лондоне, сообщает Sports.kz.

В матче с румынской бывшей первой ракеткой мира и победительницей Уимблдона 2019 года Симоной Халеп, которая на данный момент занимает 18-ю строчку рейтинга WTA, Рыбакина (23-я позиция в рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 6:3, 6:3. Матч продлился один час и 18 минут.

По ходу игры казахстанка исполнила пять подач навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Стоит отметить, что Рыбакина в финале встретится со второй ракеткой мира из Туниса Онс Жабер, которая в другом полуфинале обыграла немку Татьяну Марию.