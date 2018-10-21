Президенты Казахстана, России и Узбекистана неформально пообщались в Сарыагаше

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Президенты Казахстана, России и Узбекистана неформально пообщались в Сарыагаше20.10.2018
Государство  20:32

Сарыагаш. 20 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в городе Сарыагаше Туркестанской области встретился с коллегами из России Владимиром Путиным и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazakhstan Today.

"В ходе неформальной встречи главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Кроме того, по информации пресс-службы, в беседе были затронуты вопросы взаимодействия Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан в рамках СНГ и других международных организаций. Стороны также обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня.
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Фото: kapital.kz
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