Президенты Казахстана, России и Узбекистана неформально пообщались в Сарыагаше

Сарыагаш. 20 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в городе Сарыагаше Туркестанской области встретился с коллегами из России Владимиром Путиным и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazakhstan Today.
"В ходе неформальной встречи главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - сообщили в пресс-службе Акорды.
Кроме того, по информации пресс-службы, в беседе были затронуты вопросы взаимодействия Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан в рамках СНГ и других международных организаций. Стороны также обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня.
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