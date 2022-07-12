Президенту РК доложили о разработке Социального кодекса

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НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент заслушал информацию о работе министерства, в том числе по вопросам пенсионного обеспечения и разработке Социального кодекса, сообщает Акорда

Касым-Жомарту Токаеву были представлены подходы к формированию новой социальной политики, которая будет направлена на повышение уровня благополучия каждой казахстанской семьи и создание условий для обеспечения продуктивной занятости.

Тамара Дуйсенова ознакомила президента с планами по созданию цифровой карты семьи, развитию портала социальных услуг и информационной системы социального казначейства. Учитывая изменения в геополитической обстановке и рост давления на рынок труда, главой государства рассмотрены планы развития миграционной политики.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по решению актуальных проблем в социально-трудовой сфере. Отдельно главой государства отмечена необходимость повышения эффективности программ занятости для молодежи, совершенствования механизмов системы социальной защиты.