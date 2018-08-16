Караганда. 16 августа. Kazakhstan Today - Жезказганская транспортная прокуратура установила нарушения прав более 87 тыс. пассажиров поездов, передает Kazakhstan Today.

"В частности, поезд Каражал - Караганда, прибывая в транзитную станцию Жанаарка, производит отцепку занятых людьми вагонов от локомотива. На отстойном тупике станции пассажиры вынуждены ожидать попутного поезда Жезказган - Астана - Жезказган более 3,5 часа в каждом направлении. Аналогично более 3,5 часа простаивал пассажирский поезд Балхаш - Жезказган на станции Жарык", - сообщила пресс-служба Главной транспортной прокуратуры РК.

Люди испытывали дискомфорт и трудности, связанные с отсутствием ряда санитарных условий. Более того, в зоне повышенной опасности пассажиры вынуждены выходить из вагонов и переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.

Как отметили в ведомстве, ранее график движения указанных поездов в АО "НК "Казакстан темір жолы" неоднократно корректировался, при этом длительный простой вагонов не учитывался.

"По представлению прокуратуры изменено расписание движения двух поездов, время стоянок сокращено до 60 и 49 минут, соответственно. Ответственное за перевозочный процесс должностное лицо АО "НК "Казакстан темір жолы" привлечено к дисциплинарной ответственности", - заключили в Главной транспортной прокуратуре.

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