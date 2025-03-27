Протесты в Турции: казахстанцев нет среди пострадавших

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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 марта 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 584 иностранных гражданина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.





Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 569 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2514 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 4711 и 1010 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1217 человек, а в рамках корпоративного перевода - 3563 человека.





На данный момент в Казахстане насчитывается 1744 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 377,6 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,5% от общей численности работников.





По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства - 5052 человека, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 1296 человек, обрабатывающей промышленности - 1281 человек, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1263 человека, административное и вспомогательное обслуживание - 975 человек.





Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 4945 человек, Индия - 1169 человек, Турция - 1165 человек, Узбекистан - 1056 человек.





Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, распределена в размере 14,8 тыс. единиц.