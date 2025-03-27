ЕАБР профинансирует разработку ТЭО для строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС в КыргызстанеЕАБР профинансирует разработку ТЭО для строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС в Кыргызстане
26.03.2025, 11:38 37561
Протесты в Турции: казахстанцев нет среди пострадавших
Фото: Chris McGrath/Getty Images
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев нет среди пострадавших в результате массовых протестов в Турции, сообщил в кулуарах мажилиса первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметулли.
Самое главное, там нет пострадавших, потому что активная работа (ведется активная работа. - Прим. ред.) МИДа, генконсульства и нашего посольства в Анакаре - у нас есть генконсульства и в Стамбуле, и в Измире, и в Анталии. Мы проводили проактивную работу, как все это началось: мы предупредили сразу наших граждан - это, конечно, студенты и туристы, чтобы они не появлялись в местах скопления, в местах, где проходят протесты", - заявил Акан Рахметулли.
Ранее сообщалось, что мировой уголовный суд в Стамбуле арестовал мэра Экрема Имамоглу. После задержания политика в Стамбуле начались протесты, они продолжаются до сих пор. 23 марта министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил о задержании 323 человек в ходе акций оппозиции.
Посольство Казахстана в Турции обратилось к гражданам РК с просьбой соблюдать меры предосторожности в связи с ситуацией в стране.
Позже стало известно, что арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты Турции. В ходе праймериз за него отдали голоса более 14,85 млн человек.
новости по теме
27.03.2025, 09:21 1946
Сколько иностранцев осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 марта 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 584 иностранных гражданина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 569 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2514 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 4711 и 1010 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1217 человек, а в рамках корпоративного перевода - 3563 человека.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1744 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 377,6 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,5% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства - 5052 человека, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 1296 человек, обрабатывающей промышленности - 1281 человек, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1263 человека, административное и вспомогательное обслуживание - 975 человек.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 4945 человек, Индия - 1169 человек, Турция - 1165 человек, Узбекистан - 1056 человек.
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, распределена в размере 14,8 тыс. единиц.
26.03.2025, 21:20 27616
Глава государства подписал указ о медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ознаменование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла, резидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об учреждении единой юбилейной медали "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл", сообщает пресс-служба Акорды.
Единой юбилейной медалью "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл" будут награждены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и иные лица в соответствии с правилами.
Списки лиц, награждаемых юбилейной медалью, составляются местными органами военного управления областей, городов республиканского значения, столицы.
По состоянию на 1 января 2025 года в Казахстане проживает 85 203 ветерана, из них 120 ветеранов Великой Отечественной войны, 16 983 ветерана, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, 26 506 ветеранов боевых действий на территории других государств, 41 594 труженика тыла в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, в 2025 году отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
26.03.2025, 20:31 30176
Строительство АЭС: Казахстан провел встречу с KHNP
Прошли переговоры с делегацией компании Korea Hydro & Nuclear Power
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 26 марта, в Астане состоялись переговоры с потенциальным партнерами по проекту строительства АЭС в Казахстане, сообщает пресс-служба Агентства РК по атомной энергии.
Казахстанская сторона провела переговоры с делегацией компании Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Стороны обсудили перспективы сотрудничества в атомной энергетике, подготовку кадров, локализацию и реализацию совместных проектов.
Глава Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев отметил опыт KHNP в проектировании, строительстве и эксплуатации современных реакторов, подчеркнув важность открытого и конкурентного диалога с международными партнерами.
В свою очередь гендиректор KHNP Чухо Уанг выразил заинтересованность в расширении сотрудничества и готовность предложить опыт Республики Корея для реализации проектов в Казахстане.
В ведомстве подчеркнули, что встреча стала завершающим этапом переговоров с потенциальными поставщиками ядерных технологий по проекту строительства АЭС.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный директор Китайской национальной корпорации ядерной промышленности (СNNC) Шэнь Яньфэн обсудили перспективы сотрудничества в атомной энергетике.
В Казахстане правительство определило три перспективные площадки для строительства атомной электростанции в стране.
26.03.2025, 17:01 36531
Президент Казахстана поздравил лидера Бангладеш с Днем независимости
Глава государства пожелал Мохаммаду Шахабуддину Чуппу успехов в его ответственной деятельности
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Бангладеш Мохаммада Шахабуддина Чуппу и народ страны с национальным праздником - Днем независимости, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, будет и впредь развиваться на благо двух народов", - говорится в сообщении.
Также глава государства пожелал Мохаммаду Шахабуддину Чуппу успехов в его ответственной деятельности, а бангладешскому народу - благополучия и процветания.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Греции Константиноса Тасуласа с Днем независимости.
26.03.2025, 15:30 40496
Цифровую систему мониторинга утилизации медотходов предлагают внедрить в Казахстане
Потенциально опасные источники инфекций и токсичные загрязнители утилизируются с серьезными нарушениями
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены выразили обеспокоенность текущим состоянием системы обращения с медицинскими отходами. По словам депутата Веры Ким, в системе отсутствуют эффективный контроль и необходимая инфраструктура.
Медотходы - потенциально опасные источники инфекций и токсичные загрязнители утилизируются с серьезными нарушениями. Фиксируются случаи накопления отходов на свалках, сжигания без фильтрации, транспортировки и хранения без должного учета, а также обнаружения вблизи жилых зон и на нелегальных свалках", - озвучила факты Вера Ким в своем депутатском запросе.
Она отметила, что в стране отсутствует единая цифровая платформа для отслеживания движения отходов , "что создает условия для приписок и сокрытия данных".
Невозможно отследить, были ли отходы утилизированы по правилам или выброшены незаконно", - сказала она.
Учитывая вышеизложенное, депутат предложила разработать и внедрить цифровую систему мониторинга, аналогичную японскому электронному манифесту, для фиксации каждого этапа обработки отходов от медицинского учреждения до утилизации.
Это позволит надзорным органам оперативно контролировать движение отходов и обеспечит прозрачность данных, необходимых для планирования мощностей. Каждый контейнер должен быть оснащен уникальным штрих-кодом или RFID-меткой для упрощения отслеживания", - пояснила Вера Ким.
Кроме того, по ее словам, необходимо увеличить количество и улучшить качество объектов утилизации, особенно в сельской местности, а также назначить ответственных операторов для централизованного вывоза медотходов и разработать график сбора от фельдшерских акушерских пунктов и амбулаторий.
Государство должно субсидировать эти транспортные рейсы, чтобы стимулировать компании к работе в отдаленных регионах", - добавила депутат.
26.03.2025, 14:46 42956
Токаев подтвердил неизменную приверженность Казахстана политике "одного Китая"
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заведующего отделом международных связей центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, информирует Акорда.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахско-китайское вечное всестороннее стратегическое партнерство развивается по восходящей и устремлено в будущее.
Наши прочные связи сегодня представляют образец взаимовыгодного и эффективного межгосударственного взаимодействия, основанного на крепких узах вечной дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Мы ценим эти отношения, и с нашей стороны предпринимаются все действия для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества с КНР. Я также высоко оцениваю дружеский характер взаимоотношений с генеральным секретарем центрального комитета Компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином", - сказал он.
Глава государства выразил уверенность в том, что в рамках предстоящего визита председателя КНР в Астану для участия во втором саммите "Центральная Азия - Китай" в июне текущего года будут намечены новые горизонты стратегического сотрудничества.
Особо отметив общность позиций Казахстана и Китая в рамках многосторонних структур, Касым-Жомарт Токаев поддержал глобальные инициативы председателя Си Цзиньпина по построению справедливого мирового порядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и устава ООН.
Кроме того, глава государства подтвердил неизменную приверженность Казахстана политике "одного Китая".
В свою очередь Лю Цзяньчао передал президенту теплые слова приветствия от председателя Си Цзиньпина. По словам представителя ЦК КПК, Пекин рассматривает Казахстан с позиции стратегической важности и придает приоритетное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.
В ходе беседы также были рассмотрены пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на имеющийся огромный потенциал для увеличения товарооборота и реализации крупных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики и развития искусственного интеллекта.
26.03.2025, 13:47 46046
Акимату Алматы не планируют передавать земли Иле-Алатауского нацпарка - Минэкологии
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал информацию о передаче части территории Иле-Алатауского национального парка акимату Алматы, передает корреспондент агентства.
Сегодня мы не планируем передавать 10% территории Иле-Алатауского национального парка. Местные исполнительные органы пусть сперва разберутся с парком Медеу", - заявил министр экологии.
По его словам, у акимата достаточно земель на территории парка Медеу.
Даже если рельефно где-то требуется (земля. - Прим. ред.) для развития проектов, то мы будем рассматривать это с точки зрения законодательства о зональности парка. Парк обычно делится на заповедную зону, зону экологической стабилизации, а есть зона, где разрешена ограниченная хозяйственная деятельность. Пока мы на стадии рассмотрения", - отметил Нысанбаев.
Он объяснил, что любое уменьшение территории парков всегда влечет за собой снижение имиджа страны.
Эти земли находятся в ведении министерства, соответственно, они должны оставаться. Однако, если есть необходимость развивать бизнес, конечно, этот нужно рассматривать, это экономика страны. Но, в любом случае, площадь, которую они просят, требует детального изучения", - заключил глава Минэкологии.
Напомним, общественники Алматы требовали запретить передачу земель Иле-Алатауского нацпарка акимату города.
26.03.2025, 12:31 50426
США арендуют земельный участок в Алматы за 25 млн долларов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента ратифицировали казахстанско-американское соглашение о предоставлении США земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Штатов в Алматы, передает корреспондент агентства.
Нормами соглашения определяются порядок и условия предоставления земельного участка. Его площадь составляет 70 593 квадратных метра, срок аренды - 49 лет. Арендная плата установлена в размере 25,3 миллиона долларов США и должна быть выплачена единым платежом в течение 30 календарных дней с даты вступления документа в силу", - говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Вместе с тем США освобождаются от уплаты налогов и иных платежей в отношении земельного участка и здания консульства, за исключением арендной платы. При этом правительство США обязуется самостоятельно оплачивать все понесенные им расходы, связанные со строительством здания консульства, его содержанием и ремонтом, а также с оплатой коммунальных услуг согласно применимым нормативам и тарифам, действующим в Казахстане.
Отмечается, что генеральный подрядчик будет из Америки, для строительства и обустройства здания он может использовать материалы, предметы снабжения и товары, произведенные в США. Они будут освобождены от таможенных платежей, налогов на импорт и требований о получении разрешений.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.03.2025, 13:48 26.03.2025, 11:5651841Концепцию управления всеми видами отходов разработают в Казахстане 26.03.2025, 08:4250876В трех областях Казахстана на автодорогах введены ограничения движения 26.03.2025, 12:3150181США арендуют земельный участок в Алматы за 25 млн долларов 26.03.2025, 08:5750101Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана 20.03.2025, 11:24233871Казахстан и Всемирный банк разрабатывают новую стратегию партнерства на 2026-2030 годы 21.03.2025, 18:42233201В СКО участок республиканской трассы закрыли до апреля 20.03.2025, 12:39231686Товарооборот между Казахстаном и США превысил отметку в $4 млрд 20.03.2025, 15:13227461"Казахмыс" приостанавливает работу на рудниках после чреды несчастных случаев 20.03.2025, 15:30226566Kaspi.kz успешно разместил еврооблигации на $650 млн 27.02.2025, 16:17584171В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13533711Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 01.03.2025, 08:00526721Что ждет казахстанцев в марте 27.02.2025, 14:44500981Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11494276Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?