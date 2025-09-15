14.09.2025, 11:02 68521
Роста тарифов до конца года не ожидается - правительство Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается, сообщает пресс-служба правительства Казахстан.
Как пояснил в ходе совещания по сдерживанию инфляции председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Тимур Косымбаев, все запланированные на этот год повышения коммунальных тарифов уже завершены, а новых заявок от субъектов естественных монополий не поступало.
Таким образом, до конца года рост тарифов для населения и производителей социально значимых продуктов питания, для которых действует льготная тарифная политика, не ожидается. Это позволит снизить влияние подорожания платных услуг на инфляцию", - заявили в пресс-службе.
Также ускоренными темпами в регионах идет заключение контрактов на новый урожай для пополнения стабфондов. По данным вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, контракты на поставку картофеля, лука, моркови и капусты уже обеспечивают 50% от потребности населения на сезон 2025-2026 годов.
В частности, полностью закрыты потребности по луку в Атырауской, Алматинской областях и Астане. Активная работа продолжается в Карагандинской, Туркестанской, Абайской и Акмолинской областях, а также в Алматы. Вместе с тем в Актюбинской области отмечается низкий уровень контрактации по всем видам овощей.
Дополнено 14.09.2025, 19.25
В Комитете по регулированию естественных монополий заверили, что ведут работу по недопущению роста тарифов на коммунальные услуги для населения до конца 2025 года, передает корреспондент агентства.
Сдерживанию роста тарифов способствует перенос части ранее запланированных корректировок и привлечение долгосрочного финансирования. При этом новых заявок от субъектов естественных монополий не ожидается, что исключает риск дополнительных повышений. Особое внимание уделяется производителям социально значимых продовольственных товаров - для них действует сдержанная тарифная политика, предусматривающая льготные условия по сравнению с другими юридическими лицами. Так как регулируемые коммунальные услуги занимают значительную долю в структуре инфляции, принятые меры позволят сократить их влияние на рост цен", - сообщили в ведомстве.
Ранее Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции.
новости по теме
15.09.2025, 13:26 1376
Принять меры по снижению числа киберпреступлений поручил Токаев
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совбеза по вопросам кибербезопасности, сообщает Акорда.
Президент напомнил, что в недавнем послании он поставил задачу превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Ее решение требует принятия комплексных мер, в том числе в сфере кибербезопасности.
Он отметил особую значимость борьбы с киберпреступностью, включая кибермошенничество, а также мер по наращиванию компетенций госорганов, задействованных в расследованиях киберпреступлений.
Приоритетными задачами Токаев назвал обеспечение защищенности персональных данных граждан и ужесточение ответственности за их утечку. Как он подчеркнул, необходимо усилить профилактическую работу среди населения с целью широкого разъяснения принципов безопасного и ответственного поведения в киберсреде.
По итогам заседания президент поручил принять ряд мер, направленных на снижение стратегических рисков и решение системных вопросов кибербезопасности.
Напомним, в августе в Алматы в результате спецоперации были задержаны двое граждан Казахстана, подозреваемых в кибермошенничестве.
В сентябре совместную операцию по ликвидации канала кибермошенничества провели полицейские Казахстана, России и Кыргызстана.
15.09.2025, 12:35 3886
В Казахстане вступили в силу правила передачи детей в гостевую семью
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с сегодняшнего дня вступают в силу правила передачи ребенка (детей) в гостевую семью.
Госуслугу оказывают в городских управлениях и в районных отделах образования.
Для получения госуслуги необходимо предоставить следующие документы:
- заявление по форме;
- документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);
- нотариально заверенное согласие супруга(-и) в случае, если состоит в браке;
- сведения о доходах лица, желающего принять ребенка в гостевую семью, супруга(-и), если состоит в браке, за последние 12 месяцев;
- справки о состоянии здоровья лица, желающего принять ребенка в гостевую семью и супруга (-и), если состоит в браке, подтверждающие отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем Минздрава;
- копии документов, подтверждающих право пользования жилищем заявителя и супруга (-и), (в случае отсутствия права собственности на жилье);
- свидетельство о заключении брака (если состоит в браке) либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется при отсутствии сведений в информационной системе "Регистрационный пункт ЗАГС");
- сертификат о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением близких родственников).
Услугодатель в течение одного рабочего дня с момента получения документов проверяет их полноту.
При соответствии заявителя требованиям, установленным статьей 122 Кодекса "О браке и семье", и также при представлении полного пакета документов услугодатель в течение трех рабочих дней проводит акт обследования жилищно-бытовых условий лиц, желающих принять ребенка в гостевую семью, и готовит заключение о возможности либо невозможности приема ребенка в семью.
После составления акта услугодатель в течение двух рабочих дней оформляет согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста, на передачу его в гостевую семью.
Затем услугодатель в течение одного рабочего дня готовит уведомление о заключении договора о передаче ребенка в гостевую семью (договор).
Заявителю после получения уведомления о заключении договора необходимо прибыть к услугодателю в течение одного рабочего дня для подписания договора.
Общий срок рассмотрения документов и получения решения либо отказа в оказании государственной услуги составляет 10 рабочих дней.
15.09.2025, 11:44 5311
Более 288 тысяч ученических мест не хватает в школах Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В дневных государственных общеобразовательных школах Казахстана сохраняется дефицит ученических мест. В 2024/2025 учебном году нехватка мест составила 288,5 тыс., сообщает Energyprom.
В 2023/2024 годах этот показатель составлял 289 тыс. мест. В предыдущие годы дефицит был меньше: в 2022/2023-м - 270,4 тыс., в 2021/2022-м - 210,1 тыс., в 2020/2021-м - 264,8 тыс. мест.
За последний учебный год в стране насчитывалось 6,9 тыс. школ, большинство из которых - 4,6 тыс. - работали в две смены. Кроме того, в 95 школах дети учились в три смены, а количество школ, работающих в одну смену, составляло всего 2,2 тыс.
Численность учеников в начальной школе немного сократилась по итогам последнего учебного года (на 0,9%, до 1,4 млн человек), а вот в средней школе - напротив, увеличилась (на 0,5%, до 1,7 млн человек). В старшей школе численность учеников выросла уже на 9%, до 385,2 тыс. человек", - сообщает источник.
Также сохраняются очереди на место в детский сад.
В 2024/2025 учебном году своей очереди в детсады ожидают более 214 тыс. малышей - на 16,9% меньше, впрочем, чем годом ранее. Для справки: в 2020/2021 учебном году в очереди состояли более 364 тыс. детей, в 2021/2022-м - 283,6 тыс., в 2022/2023-м - 291,3 тыс., в 2023/2024-м - 258,3 тыс. маленьких казахстанцев", - пишет сайт.
При этом наибольшие очереди сохраняются в Алматы (40,7 тыс. детей), Астане (24,6 тыс.) и Кызылординской области (17,4 тыс.).
Цены на услуги образования за год выросли на 8,3%, а по сравнению с декабрем 2020 года - сразу на 49,2%.
В месячной динамике цены выросли только на среднее образование - на 0,2%, и на образование для взрослых - на 0,5%.
С начала года при этом дошкольное образование подорожало на 2,8%, среднее образование - на 2%, образование для взрослых - на 1,9%.
В годовой динамике дошкольное образование подорожало на 5,2%, среднее образование - на 8,7%, профессиональное среднее - на 12,3%, высшее образование - на 10,3%, образование для взрослых - на 12,9%.
Цены на услуги образования в августе текущего года не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. При этом по сравнению с началом года показатель вырос на 1,7%, за год - на 8,3%, а по сравнению с декабрем 2020 года - сразу на 49,2%.
Дошкольное образование подорожало на 2,8%, среднее образование - на 2%, образование для взрослых - на 1,9%.
В годовой динамике дошкольное образование подорожало на 5,2%, среднее образование - на 8,7%, профессиональное среднее - на 12,3%, высшее образование - на 10,3%, образование для взрослых - на 12,9%.
Среднемесячная заработная плата работников сферы образования в Казахстане достигла 373,8 тыс. тенге - на 7,8% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го. При этом индекс реальной заработной платы составил всего 96,9%, что показывает падение покупательной способности зарплат в секторе на 3,1%. Для сравнения: в среднем по стране заработная плата составила 448,6 тыс. тенге", - говорится в информации.
Наибольшую заработную плату в сфере образования получали работники в столице: 531,1 тыс. тенге - на 8,1% больше, чем годом ранее. Заработная плата в Астане на 42,1% превышала среднюю заработную плату в секторе по стране. На второй и третьей строчках расположились Алматы (435,3 тыс. тенге, плюс 14,1%) и Мангистауская область (388,6 тыс. тенге, плюс 3,9%). Только в 6 из 20 регионов РК заработная плата сотрудников сферы образования оказалась выше, чем в среднем по стране.
Самую низкую зарплату в секторе получали работники сферы дошкольного образования: всего 229,1 тыс. тенге.
15.09.2025, 11:11 11676
Ставки акцизов на бензин и дизтопливо планируют изменить в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана опубликовало проект постановления об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо.
Проект предусматривает переутверждение ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо в связи с принятием нового Налогового кодекса Республики Казахстан. При этом уровень ставок, применяемых в настоящее время, сохраняется, что обеспечивают стабильность налоговой политики и предсказуемость условий для участников рынка", - говорится в документе.
Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА" до 29 сентября 2025 года.
Напомним, последний раз акцизные ставки на бензин и дизтопливо пересматривали в мае 2025 года.
15.09.2025, 10:16 15086
Национальную информационную систему водных ресурсов введут в эксплуатацию в 2026 году
Рассказать друзьям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации ведет разработку Национальной информационной системы водных ресурсов, которую планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году, сообщили в пресс-службе ведомства.
В систему будут включены данные по поверхностным и подземным водам, гидротехническим сооружениям и другим водохозяйственным объектам. В дальнейшем планируется применение искусственного интеллекта и данных космического мониторинга, что позволит определять водный баланс страны, реальные потребности в воде экономики и граждан, анализировать и мониторить использование водных ресурсов", - отметили в министерстве.
По данным ведомства, в результате внедрения информационной системы будет создана единая цифровая платформа для учета и управления поверхностными и подземными водными ресурсами. Это устранит дублирование данных за счет интеграции с государственными системами, повысит прозрачность и эффективности использования воды за счет более точного прогнозирование и анализа, а также позволит эффективнее бороться с нехваткой воды и чрезвычайными ситуациями.
Отмечается, что разработка платформы ведется за счет грантовых средств Евразийского банка развития. Реализация проекта будет завершена до конца 2026 года. В настоящее время информационно-аналитический центр водных ресурсов при министерстве проводит обучающие семинары по работе в системе для специалистов бассейновых инспекций и РГП "Казводхоз".
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов поручил руководителям подведомственных организаций обеспечить контроль за точностью и актуальностью вносимых в Национальную информационную систему водных ресурсов данных.
Уже проделана немалая работа. В 2026 году мы должны ввести систему в эксплуатацию. Каждый гражданин должен иметь возможность зайти в нее и получить необходимую информацию о состоянии водных ресурсов страны. Для этого должна проводиться ежедневная комплексная работа. Вносимые в систему работниками РГП "Казводхоз" и бассейновых инспекций данные должны быть точными. Отнеситесь к этому вопросу с большой ответственностью", - подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
15.09.2025, 09:06 19676
Токаев поздравил казахстанских боксеров, завоевавших золотые медали на чемпионате мира по боксу
Напомним, казахстанские спортсмены завоевали десять медалей, семь из которых золотые
Рассказать друзьям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты, сообщила пресс-служба Акорды.
Победное шествие национальной сборной Казахстана на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле продолжили замечательные спортсмены Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Торехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай. Выступление казахских боксеров на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным. Но следует продолжить интенсивную подготовку к Олимпийским играм в США. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!" - написал президент на своей странице в Instagram.
Как сообщалось ранее, сборная Казахстана выиграла командный зачет чемпионата мира по боксу. Казахстанские спортсмены завоевали десять медалей, семь из которых золотые.
15.09.2025, 08:37 21026
МВД Казахстана усиливает контроль на дорогах после трех страшных ДТП
Рассказать друзьям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние дни на дорогах Казахстана произошло сразу три крупных ДТП, жертвами которых стали 25 человек, сообщает Polisia.kz.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу.
В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
Выражаем соболезнования семьям всех погибших. Это не просто аварии. Это тяжелые человеческие утраты. По каждому из этих фактов возбуждены уголовные дела. МВД проводит расследование. Но, к сожалению, никакие следственные действия не вернут погибших. Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения: дорога не прощает ошибок! Превышение скорости, выезд на встречную, рискованные маневры, игнорирование ремней безопасности - эти ошибки убивают", - сказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов.
По его словам, Министерство внутренних дел усиливает меры контроля на дорогах.
Будут проводиться масштабные проверки, рейды, мониторинг междугородних маршрутов и частных перевозок. Особое внимание - техническому состоянию транспорта и ответственности водителей. Но безопасность это не только работа полиции. Это личная дисциплина каждого. Берегите свою жизнь и жизни тех, кто рядом с вами. Одно неверное решение на дороге может стоить слишком дорого", - отметили в МВД.
14.09.2025, 11:55 67511
Сакральное понятие - Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Днем семьи, сообщает Акорда.
Этот замечательный праздник объединяет нашу нацию вокруг таких непреходящих ценностей, как доброта и забота, взаимная поддержка и гражданская ответственность. Для нашего народа семья - это сакральное понятие. Семья оказывает определяющее влияние на процесс формирования человека как личности и гражданина. Именно в семье произрастают первые ростки патриотизма, трудолюбия, знаний, культуры наших граждан. Поэтому мы всем обществом, как сплоченная нация, обязаны оберегать, укреплять, пропагандировать семейные ценности, основанные на древних традициях казахского народа и передовых взглядах на современную жизнь. Мы должны чтить своих родителей, подаривших нам жизнь", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что особой теплоты и искреннего уважения заслуживают матери, издревле служившие опорой семьи.
Мы обязаны с уважением относиться к упорному труду и славным подвигам наших отцов.Согласие в наших семьях - крайне важный фактор поступательного прогресса страны и построения Справедливого и Сильного Казахстана. Поэтому государство уделяет особое внимание популяризации семейных ценностей, правовой защите матери и ребенка. Пусть в каждой семье царят счастье и согласие! Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и успехов!" - добавил президент.
Напомним, начиная с 2013 года каждое второе воскресенье сентября в Республике Казахстан отмечается День семьи. Идея учреждения этого праздника была озвучена в 2009 году, когда Национальная комиссия страны, занимающаяся исследованием вопросов по делам женщин и семейно-демографической ситуации, выступила с инициативой учредить в Казахстане День семьи и проводить его ежегодно 15 мая, приурочив празднование к дате Международного дня семей, пишет calend.ru.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.09.2025, 08:37МВД Казахстана усиливает контроль на дорогах после трех страшных ДТП 15.09.2025, 09:0616646Токаев поздравил казахстанских боксеров, завоевавших золотые медали на чемпионате мира по боксу 15.09.2025, 10:1612056Национальную информационную систему водных ресурсов введут в эксплуатацию в 2026 году 15.09.2025, 11:118631Ставки акцизов на бензин и дизтопливо планируют изменить в Казахстане 15.09.2025, 09:515736В Карагандинской области пресечена масштабная схема хищения дизтоплива 08.09.2025, 12:01585296Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27521721Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28517136На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48513086Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38495036Центр обработки данных КГД появится в Казахстане 08.09.2025, 12:01585296Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27521721Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28517136На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48513086Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38495036Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?