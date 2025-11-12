11.11.2025, 18:23 66746
Ряд перестановок произошел в правительстве
Назначены новый вице-министр энергетики, руководитель аппарата Министерства транспорта и председатель Комитета по защите прав потребителей
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана произвели новые назначения, сообщает пресс-служба кабмина.
Приказом министра транспорта РК Куаныш Дайырбеков назначен на должность руководителя аппарата ведомства.
Постановлением правительства РК Арымбек Кудайберген освобожден от должности вице-министра энергетики согласно поданному заявлению. На его место назначен Ерлан Акбаров, который ранее занимал пост председателя Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Приказом министра торговли и интеграции РК Аскар Тынысбеков освобожден от должности председателя Комитета по защите прав потребителей. Другим приказом на этот пост назначен Булат Танабергенов, ранее занимавший должность заместителя председателя комитета.
12.11.2025, 13:05
Закон о запрете пропаганды ЛГБТ приняли в мажилисе
Фото: Depositphotos
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены приняли закон с изменениями и дополнениями по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.
Отдельным блоком закреплены меры по защите детей от контента, причиняющего вред их здоровью и развитию. Запрещается распространение в публичном пространстве, а также с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей и онлайн-платформ информации, содержащей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации", - сообщили в мажилисе.
Ранее, в октябре, мажилисмены поддержали норму о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии.
Напомним, в начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей.
В ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ.
12.11.2025, 12:01
В Казахстане появится самостоятельный закон о кибербезопасности
Фото: Depositphotos
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении проект Цифрового кодекса с сопутствующими поправками, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Новый кодекс разработан в целях создания правовой основы для функционирования Казахстана как цифрового государства.
Документ регулирует взаимоотношения в цифровой среде, принципы работы цифрового правительства и его платформы, оказания онлайн-услуг, а также вопросы цифровой доступности и жизненного цикла государственных информационных систем", - говорится в сообщении.
Одно из центральных нововведений - регулирование национальных регистров данных - эталонных источников административной информации, на базе которых будет строиться работа цифровых сервисов.
При этом кодекс вводит четкое разграничение категорий данных:
- административные данные - формируются в процессе исполнения государственных функций;
- открытые данные - подлежат обязательному опубликованию в машиночитаемом виде.
Также проект регламентирует интеграционные и сервисные модели цифровых систем, которые призваны повысить эффективность расходов и исключить дублирование инфраструктуры.
Кроме того, документ детализирует порядок функционирования экспериментальных правовых режимов, устанавливая правила их внедрения и завершения, а также процедуры анализа и мониторинга, требования к прозрачности и отчетности. Такая унификация устраняет хаотичность прежнего подхода и формирует единую правовую рамку для инноваций", - рассказали в мажилисе.
Цифровой кодекс определяет объекты и субъекты цифровой среды.
Цифровой кодекс призван урегулировать отношения, возникающие в цифровой среде, охватывая как объекты - цифровые записи, ресурсы, системы, платформы и инфраструктуру, так и субъектов, включая физических и юридических лиц, а также государственные органы, участвующие в создании, обработке, хранении и передаче цифровых данных", - говорится в сообщении.
Среди ключевых новелл - введение понятий распределенного цифрового объекта и цифрового кондоминиума - новой формы совместного владения и управления цифровым имуществом. Она может строиться на принципах консенсуса, договоренности сторон или смарт-контракта.
Реестр доверенного программного обеспечения становится многоуровневым реестром доверенных цифровых объектов. На уровне программного обеспечения он становится национальным, включающим решения, разработанные и размещенные в Казахстане. На уровнях систем, платформ и инфраструктуры - допускает иностранное участие, но с требованиями к локализации и безопасности", - пояснили в нижней палате.
К объектам цифровой среды относятся и цифровые права - цифровой способ фиксации и обращения гражданских прав. Они подразделяются на:
- оборотные цифровые права, удостоверяющие права на финансовые или товарные активы;
- утилитарные цифровые права, предоставляющие их обладателю право доступа, пользования или требования.
Регулирование таких прав будет осуществляться в рамках Цифрового кодекса Республики Казахстан, а также закона "О цифровых активах Республики Казахстан" и соответствующих отраслевых нормативных актов, регулирующих выпуск и обращение товарных токенов.
Казахстанцы получат право на удаление цифрового следа.
Цифровой кодекс формирует правовые основы для защиты базовых цифровых прав человека. Среди них - право на доступ, конфиденциальность и цифровую идентичность, а также право на забвение - возможность удалить собственный цифровой след, оставленный пользователем в онлайн-пространстве. Особое внимание уделено усилению безопасности и надежности процедуры идентификации в цифровой среде, включая биометрическую и многофакторную аутентификацию", - пояснили в мажилисе.
При этом электронная цифровая подпись (ЭЦП) сохраняет статус единственной квалифицированной формы подписи, тогда как цифровые подтверждения (смс-коды, биометрия и иные формы) определяются как облегчённые варианты идентификации, применяемые для действий, не имеющих высокой юридической значимости.
Кодекс также регламентирует использование электронных и цифровых документов. Электронный документ приравнивается к оригиналу, подписывается ЭЦП и может существовать вне системы - на устройстве пользователя или внешнем носителе. Для повышения доверия вводятся дополнительные степени защиты:
- обязательное визуальное отображение документа в момент подписания;
- обязательная проверка подписи при каждой выгрузке;
- повышенные стандарты верификации, делающие электронный документ более защищённым и менее подделываемым, чем бумажный аналог.
Цифровой же документ формируется динамически при обращении к национальному регистру эталонных данных и приравнивается к предъявлению оригинала. Цифровые сведения признаются юридически значимыми данными, извлекаемыми из национальных регистров.
Впервые на законодательном уровне закрепляется правовой режим смарт-контрактов - самоисполняющихся цифровых договоров.
Кроме того, в Казахстане появится самостоятельный закон о кибербезопасности.
В него будет трансформирован ныне действующий закон "Об информатизации".
Проект предусматривает институт цифрового комплаенса - механизм саморегулирования и формирования доверенной цифровой среды. Также формируется правовой режим национальных цифровых объектов - государственных частот, баз данных, систем и инфраструктуры, которые имеют стратегическое значение и не могут отчуждаться в пользу иностранцев.
Одним из ключевых нововведений становится трехуровневая система аудита, обеспечивающая качество, прозрачность и безопасность цифровых решений:
- функциональный аудит - проверяет эффективность систем и их соответствие заявленным задачам, в частности, в сфере искусственного интеллекта;
- аудит кибербезопасности - оценивает защищенность цифровой инфраструктуры от внешних и внутренних угроз;
- регуляторный аудит - анализирует зрелость и согласованность цифрового регулирования с новой правовой рамкой.
Меры направлены на формирование устойчивой, безопасной и прозрачной цифровой экосистемы, основанной на доверии и ответственности", - резюмировали в мажилисе.
12.11.2025, 11:21
Как будут ограничивать школьникам доступ к смартфонам и соцсетям: ответ Минцифры
Фото: Depositphotos
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Какие ограничения введут в Казахстане по использованию смартфонов в школах и доступу детей к соцсетям, рассказал, отвечая на запрос депутата Асхата Аймагамбетова, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун.
Мажилисмен поднял вопрос о введении возрастных ограничений для регистрации детей в социальных сетях.
В TikTok и Instagram дети регистрируются с 5-6 лет без согласия родителей, без верификации и прочих ограничений. В других странах такие ограничения действуют. В Дании и Австралии регистрация разрешена с 15-16 лет, в США, Англии и Ирландии требуется специальное разрешение родителей и верификация. Какова позиция Министерства искусственного интеллекта и Министерства просвещения? Можем ли мы в рамках этого закона ввести такую норму?" - спросил Аймагамбетов.
Отвечая на вопрос, Мун отметил, что в Казахстане пока не планируют вводить жесткие ограничения и молодые люди могут регистрироваться в социальных сетях. В целом в мире наблюдается движение в сторону предоставления различных доступов, но в ограниченном формате.
Для того чтобы ограничивать определенный контент, но при этом не останавливать развитие, соответствующее актуальности в мире. Поэтому в данном направлении работа будет вестись именно в таком формате", - пояснил вице-министр.
Он также ответил на вопрос мажилисмена по поводу использования смартфонов в школах. Аймагамбетов подчеркнул, что передовые школы в Казахстане уже отказались от смартфонов. В результате дети стали больше общаться и учиться.
По словам Муна, в проекте Цифрового кодекса такая мера на данный момент не предусмотрена.
Позиция министерства в том, что мы должны правильно учить новое поколение, чтобы не было рисков отставания, в том числе в применении техники, ИИ и интернета в работе", - заявил вице-министр.
12.11.2025, 10:46
В Казахстане запускают систему маркирования древесины
Фото: Depositphotos
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запускается пилотная система маркирования древесины, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
По данным ведомства, пилотный проект будет реализован в РГУ "ГЛПР "Семей орманы" с целью последующего масштабирования на национальном уровне.
11 ноября 2025 года комитет совместно с GIZ провел семинар по вопросам внедрения системы маркировки древесины. Были представлены ключевые выводы анализа регуляторного воздействия, возможности внедрения системы прослеживаемости древесины и предложения по ее улучшению. Участники обсудили нормативные и технические аспекты внедрения маркировки.
По итогам семинара определены дальнейшие шаги по согласованию и внедрению системы маркирования древесины.
11.11.2025, 17:30
В Казахстане скопилось около 293 миллионов кубометров радиоактивных отходов: как это будут регулировать
Фото: Depositphotos
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Казахстана насчитывается около 293 миллионов кубометров радиоактивных отходов, из них львиная доля - 290 - низкорадиоактивные, заявил в мажилисе заместитель председателя Агентства по атомной энергии Гумар Сергазин.
По словам Сергазина, 237 миллионов кубометров приходится на Семипалатинский испытательный полигон.
Остальные радиоактивные отходы - это средние, высокоактивные - идут с предприятий: Национального ядерного центра, Института ядерной физики, Ульбинского металлургического завода, Степногорского горно-химического комбината. В Актау есть и Кошкар-Ата (хвостохранилище. - Прим. ред.), и Химико-гидрометаллургический завод", - заявил спикер.
Он добавил, что для транспортировки отходов требуется лицензирование, за которое отвечает Комитет атомного надзора и контроля. На ликвидацию и приведение в безопасное состояние жидких радиоактивных отходов необходимо около 21 млрд тенге. В связи с тем что это накладно для бюджета, правительство ведет работу с Европейским банком развития.
У нас уже готовится проект соглашения, дорожная карта, где будут за счет грантового финансирования стран-участниц этого проекта в рамках обеспечения экологической безопасности стран Центральной Азии безвозмездно оплачивать данный проект", - пояснил спикер.
Также законопроект предусматривает создание пунктов захоронения, которые будут определяться постановлением правительства, а регулировать все отношения, касающиеся радиоактивных отходов, будет специально созданный национальный оператор.
В свою очередь депутат Едил Жанбыршин пояснил, что одна из важных норм законопроекта - запрет за ввоз, а также размещение и захоронение ввезенных (чужих) радиоактивных отходов на территории Казахстана.
Норма направлена на защиту экологического суверенитета и национальной безопасности Казахстана", - подчеркнул мажилисмен.
Напомним, сегодня в нижней палате был представлен законопроект об обращении с радиоактивными отходами, главная цель которого - создание единой правовой системы обращения с радиоактивными отходами, обеспечение защиты населения и окружающей среды от радиационного воздействия, а также установление порядка безопасного хранения и захоронения отходов.
Ранее Национальный ядерный центр Казахстана и "Росатом" договорились сотрудничать в сфере захоронения радиоактивных отходов.
Также в Агентстве по атомной энергии рассказали, как Казахстан планирует минимизировать экологические и социальные риски при строительстве и эксплуатации первой АЭС.
11.11.2025, 14:32
Президент назначил послов РК в Конго и Бахрейне
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн и Республике Конго, проинформировали в Акорде.
Указом президента Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянный представитель РК при Организации исламского сотрудничества Менилбеков Мадияр назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Королевстве Бахрейн по совместительству.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Португальской Республике Галиев Жан назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Конго по совместительству.
Ранее Токаев назначил посла Казахстана в США.
11.11.2025, 13:13
Казахстанцы смогут пожаловаться на завышенные цены на лекарства в аптеках Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут пожаловаться на завышенные цены на лекарства в аптеках в приложении Naqty Onim, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
С июля 2024 года все лекарства в Казахстане проходят обязательную маркировку. Это защищает пациентов от подделок и обеспечивает полную прослеживаемость - от завода до аптеки. Благодаря маркировке выявлены факты незаконной продажи бесплатных препаратов. Начаты проверки совместно с Генпрокуратурой", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что прозрачность уже приносит результат - налоговые поступления от фармсектора выросли на 24%.
Дополнено 11.11.2025, 14.15
Сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить своевременный закуп и бесперебойную поставку лекарственных средств и медицинских изделий на следующий год. А также принять меры по недопущению необоснованного роста цен на лекарства в розничном сегменте.
Регулярно возникают риски по своевременности поставок препаратов, особенно в начале года. Также возникают проблемы с логистикой, длительностью закупочных процедур. А для многих категорий пациентов прием лекарств должен быть по бесперебойному графику. Надо усилить работу в этом направлении", - сказал глава правительства.
Ранее сообщалось, что новый механизм получения льготных лекарств внедряют в Казахстане.
11.11.2025, 13:12
Генпрокуратура примет матерей погибших и пострадавших военнослужащих - Асылов
Фото: Минобороны РК
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство Генеральной прокуратуры и Главной военной прокуратуры примет матерей погибших и пострадавших военнослужащих, заявил глава Генпрокуратуры Берик Асылов.
Ни один их довод не останется без внимания. Также будет дана оценка работе по предотвращению гибели и травматизма военнослужащих, законности призыва на воинскую службу, в том числе обоснованности заключений медслужб. К этой работе подключены представители центральных аппаратов Минобороны и Нацгвардии", - заявил он на своей странице в Сети.
Ранее Токаев поручил генпрокурору рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих
