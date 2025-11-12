Ряд перестановок произошел в правительстве

Норма прописана в новом проекте Цифрового кодекса, который одобрили в первом чтении в мажилисе

Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении проект Цифрового кодекса с сопутствующими поправками, - Мажилис одобрил в первом чтении проект Цифрового кодекса с сопутствующими поправками, сообщает пресс-служба нижней палаты.





Новый кодекс разработан в целях создания правовой основы для функционирования Казахстана как цифрового государства.





Документ регулирует взаимоотношения в цифровой среде, принципы работы цифрового правительства и его платформы, оказания онлайн-услуг, а также вопросы цифровой доступности и жизненного цикла государственных информационных систем", - говорится в сообщении.





Одно из центральных нововведений - регулирование национальных регистров данных - эталонных источников административной информации, на базе которых будет строиться работа цифровых сервисов.





При этом кодекс вводит четкое разграничение категорий данных:





административные данные - формируются в процессе исполнения государственных функций;

открытые данные - подлежат обязательному опубликованию в машиночитаемом виде.





Также проект регламентирует интеграционные и сервисные модели цифровых систем, которые призваны повысить эффективность расходов и исключить дублирование инфраструктуры.





Кроме того, документ детализирует порядок функционирования экспериментальных правовых режимов, устанавливая правила их внедрения и завершения, а также процедуры анализа и мониторинга, требования к прозрачности и отчетности. Такая унификация устраняет хаотичность прежнего подхода и формирует единую правовую рамку для инноваций", - рассказали в мажилисе.





Цифровой кодекс определяет объекты и субъекты цифровой среды.





Цифровой кодекс призван урегулировать отношения, возникающие в цифровой среде, охватывая как объекты - цифровые записи, ресурсы, системы, платформы и инфраструктуру, так и субъектов, включая физических и юридических лиц, а также государственные органы, участвующие в создании, обработке, хранении и передаче цифровых данных", - говорится в сообщении.





Среди ключевых новелл - введение понятий распределенного цифрового объекта и цифрового кондоминиума - новой формы совместного владения и управления цифровым имуществом. Она может строиться на принципах консенсуса, договоренности сторон или смарт-контракта.





Реестр доверенного программного обеспечения становится многоуровневым реестром доверенных цифровых объектов. На уровне программного обеспечения он становится национальным, включающим решения, разработанные и размещенные в Казахстане. На уровнях систем, платформ и инфраструктуры - допускает иностранное участие, но с требованиями к локализации и безопасности", - пояснили в нижней палате.





К объектам цифровой среды относятся и цифровые права - цифровой способ фиксации и обращения гражданских прав. Они подразделяются на:





оборотные цифровые права, удостоверяющие права на финансовые или товарные активы;

утилитарные цифровые права, предоставляющие их обладателю право доступа, пользования или требования.





Регулирование таких прав будет осуществляться в рамках Цифрового кодекса Республики Казахстан, а также закона "О цифровых активах Республики Казахстан" и соответствующих отраслевых нормативных актов, регулирующих выпуск и обращение товарных токенов.





Казахстанцы получат право на удаление цифрового следа.





Цифровой кодекс формирует правовые основы для защиты базовых цифровых прав человека. Среди них - право на доступ, конфиденциальность и цифровую идентичность, а также право на забвение - возможность удалить собственный цифровой след, оставленный пользователем в онлайн-пространстве. Особое внимание уделено усилению безопасности и надежности процедуры идентификации в цифровой среде, включая биометрическую и многофакторную аутентификацию", - пояснили в мажилисе.





При этом электронная цифровая подпись (ЭЦП) сохраняет статус единственной квалифицированной формы подписи, тогда как цифровые подтверждения (смс-коды, биометрия и иные формы) определяются как облегчённые варианты идентификации, применяемые для действий, не имеющих высокой юридической значимости.





Кодекс также регламентирует использование электронных и цифровых документов. Электронный документ приравнивается к оригиналу, подписывается ЭЦП и может существовать вне системы - на устройстве пользователя или внешнем носителе. Для повышения доверия вводятся дополнительные степени защиты:





обязательное визуальное отображение документа в момент подписания;

обязательная проверка подписи при каждой выгрузке;

повышенные стандарты верификации, делающие электронный документ более защищённым и менее подделываемым, чем бумажный аналог.





Цифровой же документ формируется динамически при обращении к национальному регистру эталонных данных и приравнивается к предъявлению оригинала. Цифровые сведения признаются юридически значимыми данными, извлекаемыми из национальных регистров.





Впервые на законодательном уровне закрепляется правовой режим смарт-контрактов - самоисполняющихся цифровых договоров.





Кроме того, в Казахстане появится самостоятельный закон о кибербезопасности.









В него будет трансформирован ныне действующий закон "Об информатизации".





Проект предусматривает институт цифрового комплаенса - механизм саморегулирования и формирования доверенной цифровой среды. Также формируется правовой режим национальных цифровых объектов - государственных частот, баз данных, систем и инфраструктуры, которые имеют стратегическое значение и не могут отчуждаться в пользу иностранцев.





Одним из ключевых нововведений становится трехуровневая система аудита, обеспечивающая качество, прозрачность и безопасность цифровых решений:





функциональный аудит - проверяет эффективность систем и их соответствие заявленным задачам, в частности, в сфере искусственного интеллекта;

аудит кибербезопасности - оценивает защищенность цифровой инфраструктуры от внешних и внутренних угроз;

регуляторный аудит - анализирует зрелость и согласованность цифрового регулирования с новой правовой рамкой.





Меры направлены на формирование устойчивой, безопасной и прозрачной цифровой экосистемы, основанной на доверии и ответственности", - резюмировали в мажилисе.