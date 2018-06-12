Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев предупредил министров об ответственности за несвоевременное освоение бюджетных средств, передает корреспондент агентства.

Сегодня в правительстве РК рассмотрели итоги исполнения республиканского бюджета за пять месяцев текущего года. По словам премьер-министра, в настоящий момент "около 100 млрд тенге не работают на экономику". Он предупредил отстающие в освоении выделенных средств ведомства, что неосвоенные суммы по итогам полугодия будут направлены на другие цели.

"Вы сами будете нести ответственность перед народом и главой государства", - подчеркнул Сагинтаев.

Как сообщил на заседании министр финансов Бахыт Султанов, доходы государственного бюджета за указанный период (без трансфертов) составили 3290 млрд тенге, или 104,3% к плану. По республиканскому бюджету исполнение доходов составило 100,7%, по местному бюджету - 114,4%. Расходы республиканского бюджета освоены на 3684,5 млрд тенге, пишет портал primeminister.kz

Премьер-министр отметил, что по итогам пяти месяцев наблюдается рост в сферах сельского хозяйства и промышленности. Однако развитие сдерживает отрасль строительства. На строительство республиканских объектов предусмотрено 275,5 млрд тенге. По словам Султанова, в отчетном периоде всего освоено 15% от годовой суммы или 42,2 млрд тенге. До конца года предстоит освоить 233,3 млрд тенге.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, в свою очередь, доложил, что работа по строительству объектов идет по графику и до конца года план будет выполнен.

По итогам рассмотрения вопроса Сагинтаев отметил рост показателей в сфере сельского хозяйства и производственной отрасли. Вместе с тем, поручено тщательно следить за эффективностью использования бюджетных средств, принимать меры для проведения соответствующих конкурсных процедур.

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