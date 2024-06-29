Саммит ШОС: в Астане усиливают охрану воздушных рубежей

Фото: ЕАБР

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Алматы. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение о сотрудничестве в сфере водных ресурсов подписали сегодня в рамках бизнес-форума Евразийского банка развития Министерство водных ресурсов и ирригации РК, Программа развития ООН и ЕАБР.





ЕАБР





Сегодня мы подписали трехстороннее соглашение о дальнейшем сотрудничестве в сфере управления водными ресурсами с элементами цифровизации. Это итог нашей работы за последние 6 месяцев. Я думаю, что подписание этого документа послужит хорошим стимулом в вопросах водосбережения, рационального использования воды и экономии водных ресурсов нашей республики", - заявил после подписания документа министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.





Напомним, вчера участники форума обсудили высокоприоритетный вопрос водной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.





По словам спикеров, перед странами ЦА стоит вызов - найти финансирование в сектор водоснабжения и водоотведения. На период до 2030 года региону не хватает более 12 млрд долларов финансирования, или порядка 2 млрд долларов ежегодно. Эксперты выделили три решения, которые могли бы содействовать обеспечению необходимых инвестиций.





Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов заявил, что банк горячо поддерживает инициативу Казахстана в запуске 3500 км новых ирригационных сетей, строительстве 20 новых водохранилищ и установке счетчиков учета воды в режиме реального времени.



