26.09.2025, 11:32 35686
Сбор за продажу и переоформление железнодорожных билетов установил Минтранс
Фото: КТЖ
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта РК своим приказом установило суммы сбора за продажу и переоформление билетов на поезд.
Установлены следующие ставки сборов:
- за продажу билетов - 0,06 МРП (236 тенге);
- за переоформление билетов - 0,2 МРП (786 тенге);
- за резервирование мест в поездах перевозчиком взимается сбор в размере 0,2 МРП (786 тенге) для перевозки организованных групп пассажиров и 0,1 МРП (393 тенге) для перевозки организованных групп детей;
При отказе от зарезервированных мест полученный сбор не возвращается.
- за возврат проездного документа (билета) в связи с отказом пассажира от поездки - 0,1 МРП (393 тенге);
- за восстановление поврежденных и утерянных билетов - 0,2 МРП (786 тенге).
Приказ вступит в силу с 6 октября 2025 года.
27.09.2025, 11:42 18646
Государству вернули принадлежавшие высокопоставленным чиновникам земли на 1,6 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Конаев. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ценные земельные участки, переданные в частное пользование более 15 лет назад, удалось вернуть в государственную собственность в Алматинской области, сообщает областная прокуратура.
Всего за последние три года государству возвращено 83 тыс. гектаров земель на общую сумму 6,1 млрд тенге.
Из них 21 тыс. гектаров, стоимостью 1,6 млрд тенге, находились в собственности бывших высокопоставленных чиновников, их родственников, а также лиц, входящих в список "Forbes", - уточнили в ведомстве.
В частности, по иску прокуратуры в мае 2025 года государству возвращен земельный участок на побережье Капшагая, принадлежавший семье Кулибаевых.
Аналогичным образом были возвращены еще 9 гектаров прибрежной территории, фигурировавшие в депутатском запросе.
Касательно земель Илийского района - работа проводится, о результатах проверки будем информировать общественность", - пообещали в прокуратуре, подчеркнув, что ведомство осуществляет надзор за соблюдением земельного законодательства системно, совместно с населением и депутатами.
Ранее в правительстве сообщили, что с 2022 года в Казахстане в государственную собственность вернули 13,7 млн гектаров земель.
В частности, в Алматинской области за три года в госсобственность вернули свыше 367 тысяч га земли.
27.09.2025, 10:17 29386
Новые медучреждения построили на возвращенные активы в Актюбинской области
Фото: primeminister.kz
Актобе. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Три медучреждения из 11 открыли в Актюбинской области за счет средств специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, сообщает пресс-служба правительства.
В частности, в селе Мугалжар Актюбинской области с населением свыше 1,5 тыс. жителей открыта новая врачебная амбулатория, построенная в соответствии с национальным проектом "Модернизация сельского здравоохранения", на средства, ранее выделенные из специального государственного фонда.
Медицинский объект оказывает амбулаторные услуги, проводит лабораторную диагностику и скрининги. Стоимость проекта - 300 млн тенге. Амбулатория рассчитана на 45 посещений в сутки.
Также в регионе на средства спецгосфонда введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в селе Ногайты Байганинского района, рассчитанный на 40 посещений в день (стоимость - 190 млн тенге), и медицинский пункт в селе Жарма Иргизского района мощностью 25 посещений в сутки (стоимость - 145 млн тенге).
На стадии завершения находится строительство врачебной амбулатории в селе Маржанбулак Алгинского района, где проживает около 5 тыс. человек.
Всего в Актюбинской области за счет средств специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, реализуется 11 проектов в сфере сельского здравоохранения. На сегодняшний день три объекта введены в эксплуатацию, строительство восьми продолжается", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Ранее сообщалось, что в области Улытау на возвращенные активы строят семь объектов здравоохранения.
26.09.2025, 20:59 79551
Вице-премьер Ермек Кошербаев: итоги работы за семь месяцев
Фото: пресс-служба правительства
Сегодня президент назначил Ермека Кошербаева министром иностранных дел. Это возвращение в систему, где он начинал карьеру дипломата. Но важнее то, что всего за семь месяцев на посту заместителя премьер-министра он успел оставить заметный след. Сфера ответственности была широкой - от здравоохранения и соцполитики до образования и цифровизации.
Дипломат и управленец
Кошербаев окончил КазГУ имени Кирова (историк) и дипломатическую академию МИД СССР. Начинал в МИД Казахской ССР, работал в посольстве в Швейцарии.
Позднее занимал посты в администрации президента, возглавлял протокольную службу, был помощником премьера. Работал в "Фонде Назарбаева", "КазМунайГазе", ассоциации KazEnergy, СПК "Ертіс".
Был вице-министром сельского хозяйства и ответственным секретарем Минсельхоза, затем заместителем министра иностранных дел. В 2020 году назначен послом Казахстана в России. С июня 2023 по февраль 2025 года возглавлял Восточно-Казахстанскую область. Гибко сочетал дипломатию, госуправление и хозяйственные вопросы на местах.
Закон о защите медиков
Проблема нападений на медицинских работников стала одной из центральных в его работе. С 2019 года в стране зафиксировано более 170 фактов нападений на врачей и сотрудников скорой помощи.
Нападение на медицинского работника должно расцениваться так же, как нападение на сотрудника правоохранительных органов во время исполнения служебных обязанностей", - заявил Кошербаев в июле 2025 года.
В Уголовный кодекс введена статья 158-1. За угрозу - до двух лет ограничения свободы, за насилие - от двух до семи лет. В условиях ЧС - до десяти, при групповом нападении - до пятнадцати лет лишения свободы.
Реформа санитарного надзора
Серия массовых отравлений детей в школах и детсадах потребовала жестких мер.
Кошербаев выступил за усиление полномочий СЭС: "Мы должны создать систему, где безопасность детей будет абсолютным приоритетом".
Расширены надзорные функции, увеличено число внеплановых проверок. Объекты с детьми получили статус особого контроля. Проверки больше не анонсируются заранее. Перед летним сезоном лагеря обязаны получать санитарное заключение. Введена горячая линия.
Социальные расходы под контроль
На 1 августа 2025 года в Казахстане числилось 429 тыс. безработных. На пособия выделено 127 млрд тенге. Проверки выявили случаи фиктивных выплат.
Под руководством Кошербаева начата оптимизация: сокращение дублирующих программ, усиление адресности, контроль эффективности.
Каждый бюджетный тенге должен работать, а система не должна ограничиваться формальной отчётностью", - подчеркивал он.
Цифровизация образования и языковая политика
В школах и вузах стартовали пилоты с искусственным интеллектом. Системы помогают адаптировать обучение, прогнозировать успеваемость, автоматизировать часть административной работы педагогов.
Наша цель - создать условия для эффективной и безопасной интеграции этих решений в учебный процесс. Мы должны подготовить поколение, превосходящее нас - более образованное, технически подкованное и готовое к вызовам будущего", - говорил Кошербаев.
Он также отмечал: "Учиться новым технологиям никогда не поздно. Искусственный интеллект может стать доступным и полезным инструментом для людей любого возраста, способствуя их профессиональному росту и повышению квалификации".
Параллельно развивались языковые проекты: KazLLM, экранный диктор для людей с особыми потребностями, "Қазақ тілінің ұлттық сөздік қоры".
Международные вузы и региональная стратегия
Под руководством Кошербаева продолжилось открытие филиалов зарубежных университетов. Если раньше они концентрировались в Алматы и Астане, теперь акцент сделан на регионы.
В частности, в Туркестане открылся Woosong University Kazakhstan. Всего реализовано 40 стратегических партнёрств, из них 33 филиала иностранных вузов.
Полиглот и публичный стиль
В 2025 году Кошербаев привлек внимание на выпускном в Nazarbayev University. Он поздравил студентов на казахском, русском и английском, а затем неожиданно перешел на немецкий. К тому же, Кошербаев свободно владеет корейским языком.
Аудитория встретила это бурными аплодисментами. В соцсетях его назвали "полиглотом года".
Инспекции регионов
Летом вице-премьер посетил побережье Алаколя. На месте он увидел нехватку санитарных условий, слабую инфраструктуру и сервис. Осмотрел вокзал в Акши, поговорил с туристами.
Личные выезды в регионы подчеркнули его понимание актуальности и готовность реагировать на проблемы напрямую.
В целом, с февраля по сентябрь 2025 года, за время работы заместителем премьер-министра, ярко проявил себя в ряде чувствительных сфер - защите медиков, санитарной безопасности, социальной адресности, цифровизации образования и развитии высшей школы, заметно усилился контроль и активность в цифровые решениях и прямое взаимодействие с регионами.
26.09.2025, 20:14 82336
Президент наградил ряд спортсменов и тренеров за достижения на ЧМ по борьбе
Фото: Акорда
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении ряда спортсменов и тренеров государственными наградами за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по борьбе, прошедшем в Загребе, сообщает пресс-служба Акорды.
Орденом "Құрмет" награждены:
- инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айдос Сұлтанғали;
- инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Нұрқожа Қайпанов;
- тренер-преподаватель Спортивного комитета Министерства обороны - Центрального спортивного клуба Камал Гаджимагомедов.
Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:
- инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Асылжан Есенгелди;
- тренер РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне "Шанырак" города Алматы" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Еркебұлан Кешубаев.
Благодарностью президента Республики Казахстан отмечен тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Юрий Мельниченко.
26.09.2025, 18:02 91446
Токаев дал ряд поручений новому главе МИД Казахстана
Фото: Акорда
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи дал ряд поручений новому министру иностранных дел Ермеку Кошербаеву, сообщает Акорда.
В частности, лидер Казахстана дал ему конкретные поручения по дальнейшему укреплению сбалансированной внешней политики, активному продвижению национальных интересов на международной арене, усилению экономической дипломатии и инвестиционного сотрудничества.
Также глава государства акцентировал внимание на необходимости активизации взаимодействия в многосторонних форматах, а также повышения эффективности работы по защите прав и интересов граждан Казахстана за рубежом.
Напомним, Ермек Кошербаев назначен министром иностранных дел Казахстана. Ранее должность занимал Мурат Нуртлеу.
26.09.2025, 17:33 94126
Специальный статус города Алатау: Токаев подписал указ
Фото: primeminister.kz
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах развития города Алатау", сообщает Акорда.
Придать городу Алатау специальный статус города опережающего развития", - говорится в указе.
Согласно документу, основными направлением и содержанием специального статуса определены:
- формирование особой институциональной среды, обеспечивающей ускоренное социально-экономическое развитие города Алатау за счет инвестиций в растущие и новые отрасли предпринимательства и внедрения инноваций в различные сферы деятельности;
- обеспечение качественно нового уровня институциональной базы для привлечения и защиты любых частных инвестиций в развитие города Алатау;
- применение ведущих международных подходов и практик в управлении городом Алатау, в том числе в условиях функционирования специальной экономической зоны.
Также документом предписывается создать совет по развитию города.
Кроме того, указом определены полномочия совета:
- согласование и утверждение документов по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций города Алатау, а также иных документов, связанных с его специальным статусом;
- принятие решений по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций города Алатау, а также иным вопросам, связанным с его специальным статусом, обязательных для исполнения центральными и местными государственными органами;
- решение иных вопросов, вытекающих из настоящего указа и законодательства Республики Казахстан.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в ежегодном послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что город Алатау станет новым центром деловой активности и инноваций.
26.09.2025, 16:35 97846
Малые модульные реакторы могут запустить в энергодефицитных районах Казахстана
Фото: depositphotos
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания национального совета по науке и технологиям заявил, что в энергодефицитных районах страны могут запустить малые модульные реакторы, сообщает пресс-служба главы государства.
В настоящее время Агентство по атомной энергетике разрабатывает соответствующий стратегический документ, в котором следует предусмотреть запуск малых модульных реакторов в энергодефицитных регионах. Я принимал участие в климатических саммитах в Дубае и Баку. Своими впечатлениями я поделился с коллегами и представителями бизнеса, откровенно заявив, что все происходящее больше напоминает масштабное мошенничество. Мои слова могут поддержать премьер-министра Олжаса Бектенова. На днях президент США Дональд Трамп выступил с трибунами ООН со следующим заявлением: "Изменение климата - это изящнее мошенничество, когда-либо совершенное в мире". Поэтому Казахстан объявил в официальных планах на 35 лет осуществить полную декарбонизацию. В настоящее время в Казахстане производится 118 млрд киловатт энергии. Этого недостаточно. Очевидно, что по мере развития цифровизации и искусственного интеллекта потребность в энергии в стране будет стремительно расти", - отметил лидер Казахстана.
Поэтому, подчеркнул он, необходимо эффективно использовать энергетические источники.
Прежде всего речь идет об угле. В Казахстане ежегодно добывается 113 миллионов тонн угля, и этот показателю входит в десятку ведущих государств мира. Это наш актив, достижение, которым надо разумно распоряжаться. Президент США очень верно сказал: "Мне не нравится ветер, мне нравится уголь". Действительно, ветряные станции, как и исправленная им энергия, обходятся очень дорого. Более того, такие станции сами по себе могут нанести серьезный ущерб природе. Современные передовые технологии позволяют эффективно очищать уголь, чтобы он не нанес вред окружающей среде. При этом его использование дешевле ветровой, солнечной и газовой энергии", - добавил президент.
Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что обеспечение энергетической безопасности и самостоятельности страны является стратегической задачей и поручил приступить к планированию строительства второй и третьей атомной электростанции в стране.
26.09.2025, 16:05 99346
Сеют раздор в обществе - президент о провокационных материалах в соцсетях
Высказывая критику, нужно делать это взвешенно и осмотрительно, не доводя до раздора и провокаций, отметил Токаев
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания национального совета по науке и технологиям высказался о провокационных материалах, которые публикуют в социальных сетях, сообщает пресс-служба главы государства.
Ученые всегда должны находиться в фарватере созидания. Сейчас стало много людей, которые через социальные сети поучают других. Немало среди них тех, кто распространяет дезинформацию и вводит общество в заблуждение. Оказавшись под негативным влиянием таких несознательных, оправдывающих корыстными интересами лиц, некоторые молодые люди публикуют в интернете разного рода сплетнильные или провокационные материалы, сеющие раздор в обществе. Но здесь есть один нюанс. Соответствующие ведомства, используя современные технологии, устанавливают личности и места проживания лиц, распространяя подобные деструктивные записи. С такими молодыми женщинами, старше своего возраста, пока происходит разъяснительная работа. Однако, если такие действия будут продолжаться, соответствующие положениям о мерах воздействия следует применять иные меры в рамках концепции "Закон и порядок", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что в такой ситуации ученым не пристало отмалчиваться.
Они должны вести всестороннюю разъяснительную работу среди держав и в обществе в целом. Никто не утверждает, что деятельность предпринимателей и акимов безупречна. Но, высказывая критику, нужно делать это взвешенно и осмотрительно, не доводя до раздора и провокаций. Стабильность в стране - важнейший приоритет. Общественное мнение по любым актуальным вопросам должно формироваться на основе позиции квалифицированных специалистов", - добавил президент.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии Международного форума "Астана" заявил, что угрозы глобальной безопасности носят не только геополитический характер.
27.09.2025, 10:17Новые медучреждения построили на возвращенные активы в Актюбинской области 27.09.2025, 10:5225031Российские таможенники назвали причину пробок на границе с Казахстаном 27.09.2025, 11:4221101Государству вернули принадлежавшие высокопоставленным чиновникам земли на 1,6 млрд тенге 27.09.2025, 14:355011Кому можно применять упрощенку с 2026 года 27.09.2025, 15:211076Грузовик врезался в АЗС в поселке Тобол 20.09.2025, 19:34283851Спасавшего людей при пожаре мужчину наградили в Астане 21.09.2025, 10:34279976Мужчину спасли в горах Алматы 23.09.2025, 19:12258626В Казахстане выросло производство продуктов 24.09.2025, 13:45242291В Казахстане появится возможность подключиться к интернету в общественных местах через ЭЦП 24.09.2025, 18:10225111Дело Перизат Кайрат: приговор оставили без изменений 08.09.2025, 12:01593571Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27523911Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28519256На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48515306Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38497036Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
