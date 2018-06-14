Сенат принял закон, снижающий налоговую нагрузку низкооплачиваемым работникам

Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения", передает Kazakhstan Today.

Документ направлен на реализацию задач, поставленных главой государства по усилению социальной поддержки граждан. В частности, предусматривается введение с 1 июля 2018 года пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы с детства. Также снижается налоговая нагрузка низкооплачиваемых работников, чей доход не превышает 25-кратного размера месячного расчетного показателя, сообщили в пресс-службе сената.

Кроме того, в документе законодательно закрепляется понятие "малой родины" и определяются условия по оказанию поддержки малой родине физическими лицами в добровольном порядке.

Также в целях реализации поручения главы государства по формализации деятельности самозанятого населения, документом вносятся поправки в законы "Об обязательном социальном страховании" и "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" по конкретизации категорий лиц, участвующих в системе обязательного социального страхования, уточнению порядка уплаты и размеров отчислений в Фонд социального страхования.

Вносятся поправки в закон "О специальных социальных услугах" по обеспечению солидарного участия в социальном обслуживании, которое приведет к повышению качества оказания социальных услуг, за счет расширения участия не только государства, но и частного сектора.

Кроме того, планируется создание портала социальных услуг, где будет содержаться персонифицированная информация о получателях специальных социальных услуг и их социальном обслуживании, отметили в пресс-службе.

Между тем поправки в закон "О государственной адресной социальной помощи" позволят на практике зафиксировать объективные обстоятельства, при которых срок социального контракта может быть пролонгирован, что повысит эффективность выполнения малообеспеченными гражданами своих обязательств по контракту.

Также предусматриваются поправки по предоставлению лицам, уволенным с воинской службы, права на проезд за счет государства на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном транспорте к месту постановки на воинский учет или избранному месту жительства в пределах Республики Казахстан. Также предусматривается оказание в первоочередном порядке социального обслуживания ветеранам Великой Отечественной войны, уточняются размеры единовременной выплаты на погребение пенсионеров из числа сотрудников специальных государственных органов, вводится понятие "Президентский резерв высшего командования Вооруженных сил" и законодательно закрепляется порядок его формирования.

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