Токаев наградил главу Международной федерации борьбы

Фото: Акорда

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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт наградил руководителя Международной федерации борьбы Ненада Валовича орденом "Достык" II степени за вклад в развитие борьбы в стране, - Президент Казахстана Касым-Жомарт наградил руководителя Международной федерации борьбы Ненада Валовича орденом "Достык" II степени за вклад в развитие борьбы в стране, сообщает Акорда.





Также в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что борьба является важным видом спорта, который играет значительную роль в укреплении позиции страны на международной спортивной арене. Он также высоко оценил достижения отечественных борцов, которые успешно выступают на крупнейших мировых турнирах.





Глава государства подчеркнул, что Казахстан нацелен на укрепление стратегического сотрудничества с Международной федерацией борьбы. По его словам, расширение инфраструктуры, внедрение передовых методик подготовки и проведение международных турниров в стране будут способствовать росту популярности и конкурентоспособности этого вида спорта.





В свою очередь Ненад Валович поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и выразил готовность к продолжению взаимодействия. Он назвал Казахстан важным партнером федерации и отметил впечатляющий прогресс национальной школы борьбы. По его словам, стремление казахстанцев к формированию здоровой нации помогает добиваться высоких результатов в спорте и других сферах.





В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления позиций Казахстана в мировом спортивном сообществе и дальнейшего продвижения борьбы как одного из приоритетных видов спорта.



