Токаев наградил граждан, участвовавших в строительстве жилья для пострадавших при пожаре в Костанайской области

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, за действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей, сообщил на брифинге председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Согласно данным ЦИК, голоса из распределились следующим образом:

за Каракат Абден проголосовали 206 206 человек (2,6%);

за Нурлана Ауесбаева - 176 116 человек (2,22%);

за Жигули Дайрабаева - 271 641 человек (3,42%);





за Мейрам Кажыкен - 200 907 человек (2,53%);





за Касым-Жомарта Токаева - 6 456 392 человек (81,31%);





за Салтанат Трусынбекову - 168 731 человек (2,12%);

Против всех проголосовали 460 484 человек (5,8%).

К настоящему времени завершился подсчет голосов на всех избирательных участках во всех регионах Казахстана и за рубежом.





Общее число граждан РК согласно уточненным спискам составило 11 953 465 человек. Получили бюллетени 8 300 046 человек, или 69,44%, проинформировал глава ЦИК.





В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией. Впервые глава государства избирался на один семилетний срок без права переизбрания.





На высший пост претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев.





В этом году в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех".





По республике процедура голосования стартовала с 07.00, на 86 отдельных участках - с шести утра и закончилась в 20.00 по времени Астаны.





В связи с нахождением в другом часовом поясе прекратили работу в 21.00 по времени столицы избирательные участки в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.





68 избирательных участков были открыты в 53 странах мира.





Согласно нормам действующего законодательства на установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного президента Республики Казахстан в Центральной избирательной комиссии РК предусмотрено семь дней - не позднее 27 ноября 2022 года. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов президента РК не позднее 10 дней со дня проведения выборов - не позднее 30 ноября 2022 года.