Токаев наградил граждан, участвовавших в строительстве жилья для пострадавших при пожаре в Костанайской области

Фото: kstnews.kz
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды.
В частности, за активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области наградить:
орденом "Құрмет"
Ибраимова Даулета Дулатовича - председателя наблюдательного совета ТОО "Строй Элит Дом";
Карамакина Бауржана Сабитовича - директора ТОО "CK КBS";
Орымбаева Нурлана Бахетжановича - генерального директора АО "Рудныйсоколовстрой";
орденом "Еңбек Даңқы" III степени
Владимирову Оксану Рашитовну - старшего прораба СУ "Отделстрой" АО "Рудныйсоколовстрой";
Жаксалыкова Олжабая Баймендовича - каменщика ТОО "БК-Строй";
медалью "Ерен еңбегі үшін"
Ариккулова Ерболата Булатовича - бригадира ТОО "Строй Элит Дом";
Абдикова Дархана Жаныбековича - заместителя директора ТОО "Алюминстрой";
Бекжанова Таира Ренатовича - директора филиала ТОО "Алия-Сервис";
Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы - директора ТОО "Парасат Строй Проект";
Кима Сергея Романовича - директора ТОО "БК-Стройпром".
Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, в октябре пострадавшим от пожаров в Костанайской области вручили ключи от новых домов. Граждане лишились жилья в результате страшного природного пожара, произошедшего в начале сентября. В районе было эвакуировано свыше 1800 человек. Огнем было уничтожено и повреждено более 100 строений. Площадь пожара составила порядка 40 тысяч га.