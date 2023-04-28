Токаев: Независимость и территориальная целостность нашей страны превыше всего
Благодаря укреплению гражданской идентичности прошедшие избирательные кампании были свободными от этнических или иных узких предпочтений, архаичных стереотипов
Фото: Акорда
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане под председательством президента Касым-Жомарта Токаева идет заседание XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие", передает корреспондент агентства.
Мы говорим о том, что без единства и стабильности политические и экономические реформы невозможно осуществить. Конечно, это правильное суждение. Но единство - это не только путь к нашей цели, но и один из основных столпов нашей государственности. Я не раз говорил о том, что независимость и территориальная целостность нашей страны превыше всего. Единство народа неразрывно связано с этими незыблемыми ценностями. Только так мы сможем построить наше светлое будущее. Мир и согласие должны восприниматься не только как государственная идеология, но и как составная часть нашей общественной и личной жизни, трудовой деятельности. Они должны быть не пустыми лозунгами, а повседневной позицией каждого гражданина", - сказал президент Казахстана.
Он отметил, что народ Казахстана не понаслышке понимает подлинный смысл единства и спокойствия. Это непреходящие ценности для представителей всех этносов, переживших тяжелые времена и нашедших приют на казахской земле.
Благодаря признанию и уважению этих ценностей наш народ живет в мире. Это беспрецедентное достижение!" - заявил президент.
Он напомнил, что АНК обрела новые инструменты парламентского представительства, что "полностью соответствует передовой международной практике".
Пять депутатов сената, назначаемые президентом по предложению ассамблеи, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять в парламенте интересы всех этносов Казахстана. Кроме того, 12 членов ассамблеи вошли в состав Национального курултая, привнеся в его работу бесценный опыт по продвижению универсальной модели общенационального диалога", - сказал глава государства.
При этом он подчеркнул, что ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, укреплении общенационального единства. Ассамблея, по его словам, способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства.
Токаев обратил внимание, что в своем геополитическом окружении Казахстан стал единственной страной, которая реализует столь глубинные преобразования.
Очевидно, что нам будет непросто, но сворачивать с этого пути глубинных реформ или замедлять движение ни в коем случае нельзя. Мы должны всегда помнить, что интересы страны превыше всего, а интересы граждан - в центре всего. Поэтому все наши реформы в первую очередь направлены на укрепление государственности и обеспечение благополучия граждан. Программа политических реформ стала новой реальной и привлекательной платформой интеграции всех этносов в единую нацию. Новая модель политического устройства должна стать слаженным механизмом с включением в него ключевых государственных институтов. Именно в рамках этой модели, в новой системе политических координат по-новому выстраиваются гармоничные межэтнические отношения, нацеленные на развитие и созидание", - высказался он.
Глава государства отметил, что благодаря укреплению гражданской идентичности прошедшие избирательные кампании были свободными от этнических или иных узких предпочтений, архаичных стереотипов. Главными стали общегражданские мотивы выбора, которые отражали реальную политическую конкуренцию, разнообразие взглядов и идей.
Теперь мы вступили в практическую стадию созидания Справедливого Казахстана. В обществе активно формируются новые идеи, новые институты, новые общественные отношения - это и есть настоящие реформы, меняющие облик общества и в целом государства. То, о чем мы еще недавно говорили как о стратегических планах, стало осязаемой реальностью. Завтра постепенно превращается в сегодня. Мы вместе принимаем судьбоносные решения, вместе строим наше общее будущее. Я глубоко убежден, что такое единство целей, безусловно, послужит мощным двигателем наших реформ. По большому счету это и есть наше самое главное, бесценное достижение", - считает президент.