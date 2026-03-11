10.03.2026, 20:56 16881
Токаев осудил ракетные обстрелы с иранской территории на ОАЭ
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев осудил ракетные обстрелы и атаки беспилотников с иранской территории на Объединенные Арабские Эмираты с многочисленными жертвами среди населения и повреждениями гражданской инфраструктуры, сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
Глава государства считает подобные акции неприемлемыми, поскольку они ведут к опасной по своим последствиям эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, применение дипломатических средств - это единственно правильный метод решения всех спорных международных вопросов.
новости по теме
10.03.2026, 19:19 20466
Казахстан приостановил работу 11 избирательных участков за рубежом
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев сообщил о приостановлении работы 11 избирательных участков в десяти странах из-за обострения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства.
В связи с обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, а также низким уровнем безопасности в Украине и Эфиопии, принято решение о приостановлении работы 11 участков в 10 странах (при посольствах РК в Иране, Израиле, Иордании, Катаре, ОАЭ, Омане, Ливане, Кувейте, Украине и Эфиопии, а также при Генеральном консульстве РК в г.Дубай). Таким образом, во время референдума будет функционировать 71 участок в 54 странах", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что общее количество избирателей за рубежом составило 14 230 человек.
На сегодня планируется участие 336 международных наблюдателей от 10 международных и региональных организаций, 27 центральных избирательных комиссий иностранных государств, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане. Освещать референдум планируют 185 представителей 68 иностранных СМИ из 31 страны", - рассказали в МИД.
Ранее в МИД сообщили сколько казахстанцев находятся в странах Ближнего Востока.
10.03.2026, 18:22 23396
Рост экономики Туркестанской области составил 113,9%
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова о социально-экономическом развитии региона и перспективах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Нуралхан Кушеров доложил, что рост экономики региона составил 113,9%. Налоговые поступления в государственный бюджет достигли 1 трлн тенге. В 2025 году в экономику области привлечено 1,7 трлн тенге инвестиций, из которых 1,4 трлн тенге - частные инвестиции. Объем прямых иностранных инвестиций достиг 1,4 млрд долларов", - проинформировали в пресс-службе.
Глава региона рассказал, что в прошлом году реализовано 58 инвестиционных проектов на сумму 340 млрд тенге, благодаря чему создано более 8 тысяч рабочих мест.
В регионе функционирует 21 индустриальная зона. На территории специальной экономической зоны Turan реализуются 26 проектов на сумму 315 млрд тенге. В сельском хозяйстве развиваются хлопково-текстильный, кукурузный и мясной кластеры. Ожидается, что после их полного запуска к 2027 году производство сельскохозяйственной продукции увеличится на 479,5 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Аким представил информацию, что за последние три года число получателей адресной социальной помощи сократилось в два раза.
Мерами занятости было охвачено 148 тысяч человек, уровень безработицы составил 4,6%. Нуралхан Кушеров сообщил о строительстве объектов образования и здравоохранения, культуры, развитии дорожной инфраструктуры, газификации и обеспечении питьевой водой населенных пунктов.
Глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций, развитию сельского хозяйства и промышленности. Президент подчеркнул необходимость уделять особое внимание повышению качества жизни населения, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры.
10.03.2026, 14:30 42571
МИД: Дипломаты Казахстана провели ряд встреч за рубежом
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и мероприятий за рубежом, посвященных обсуждению конституционных реформ в стране, развитию межпарламентского диалога и расширению международного сотрудничества, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
В Иордании посольство Казахстана организовало брифинг для представителей ведущих СМИ и экспертного сообщества. Посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай рассказал о проводимых в стране конституционных преобразованиях, направленных на повышение эффективности государственного управления и его прозрачности. Участникам представили ключевые положения проекта новой Конституции, включая усиление роли Конституционного суда, расширение гарантий прав граждан, введение института вице-президента, переход к однопалатному парламенту и создание Народного совета с правом законодательной инициативы.
В Болгарии в посольстве Казахстана в Софии прошел круглый стол с участием представителей экспертного и научно-академического сообщества, СМИ и членов "Клуба друзей Казахстана". Посол Виктор Темирбаев представил основные положения проекта новой Конституции и отметил, что обновленный Основной закон направлен на модернизацию политической системы и более сбалансированное распределение полномочий между ветвями власти. Болгарские эксперты подчеркнули, что реформы могут способствовать укреплению демократических институтов и расширению участия граждан в управлении государством.
В Испании посол Казахстана Данат Мусаев встретился в сенате с представителями испанских парламентариев, включая вице-президента Ассамблеи Антонио Гутьерреса Лимонеса и председателя Комитета по иностранным делам Пилара Рохо. Стороны обсудили развитие межпарламентского диалога между Казахстаном и Испанией, а также взаимодействие с Советом Европы. Отдельное внимание было уделено предстоящему республиканскому референдуму по вопросу принятия новой Конституции Казахстана и значению политических реформ для укрепления роли парламента и защиты прав человека.
В Чехии посол Казахстана Кайрат Абдрахманов провел встречи с руководителями ведущих технологических и промышленных компаний страны. С председателем совета директоров ZVVZ Engineering Мартином Воячеком обсуждались возможности локализации производства промышленных фильтров в Казахстане. На переговорах с руководством компании OMNIPOL рассматривались перспективы сотрудничества в авиационной сфере, включая создание сервисного центра по обслуживанию самолетов L-410 NG. Также дипломат посетил предприятия MEGA и Sklostroj, где ознакомился с технологиями водоочистки и производством оборудования для стекольной промышленности.
Кроме того, в Женеве постоянный представитель Казахстана при ВТО и других международных экономических организациях Кайрат Торебаев встретился с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, подготовку специалистов и реализацию совместных проектов, включая создание национального учебного центра по интеллектуальной собственности и программы поддержки стартапов в области искусственного интеллекта.
В Португалии посол Казахстана Жан Галиев был принят вице-председателем ассамблеи Республики, главой делегации в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Эдит Эштрелой. Собеседники провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и многосторонней повестки, уделив особое внимание укреплению межпарламентского диалога и институционального партнерства.
Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу с министром-президентом правительства Фландрии Маттиасом Диепендале. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и регионом Фландрия, уделив особое внимание торгово-экономическому, промышленному, логистическому и инновационному взаимодействию. Василенко отметил, что Казахстан рассматривает Фландрию как одного из наиболее динамичных и индустриально развитых регионов Бельгии с мощной промышленной базой, развитой логистической инфраструктурой и сильной инновационной экосистемой. В этой связи Казахстан заинтересован в развитии долгосрочного, проектно-ориентированного партнерства с ведущими европейскими регионами.
В генконсульстве Казахстана во Франкфурте-на-Майне состоялся круглый стол, посвященный обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан в рамках подготовки к предстоящему республиканскому референдуму. Участникам была представлена информация о ключевых направлениях конституционных реформ, направленных на дальнейшее развитие политической системы страны, укрепление принципов верховенства закона, совершенствование механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина, а также расширение участия граждан в процессах государственного управления.
Посол Казахстана в Эфиопии Жалгас Адилбаев встретился с министром инноваций и технологий Эфиопии Белете Моллой Гетахуном. В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия в сфере инноваций, цифровой трансформации, а также внедрения искусственного интеллекта, подчеркнув общность целей и задач двух стран в данной сфере.
Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков провел встречу с министром информации Республики Беларусь Маратом Марковым.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанского-белорусского сотрудничества в информационной сфере, отметив необходимость его расширения, учитывая высокий уровень политического диалога двух стран, а также успешно развивающиеся торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. По итогам встречи стороны подтвердили готовность активизировать тесное взаимодействие в информационной сфере.
В Анкаре турецкие эксперты обсудили проект новой Конституции Казахстана. Участники отметили масштабные реформы, начавшиеся после избрания Касым-Жомарта Токаева, подчеркнули новаторство документа, усиление статей о правах человека, семейных ценностях и национальных традициях, а также внимание к вопросам науки, культуры и окружающей среды. Эксперты дали проекту высокую оценку, назвав стремление Казахстана принять новый Основной закон в нынешнюю эпоху смелым шагом.
Посол Казахстана в Руанде Барлыбай Садыков вручил верительные грамоты президенту Руанды Полю Кагаме. В ходе церемонии стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, активизацию политического диалога, а также взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Особое внимание уделялось итогам официального визита Поля Кагаме в Казахстан в мае 2025 года, достигнутым договоренностям и перспективам совместных проектов в цифровизации, сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности. Президент Руанды отметил важность Казахстана как партнера и пожелал послу успехов в развитии двусторонних отношений.
10.03.2026, 10:50 48721
С начала эвакуации из стран Ближнего Востока возвращены 8585 казахстанцев
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжают работы по возвращению наших граждан из зоны ближневосточного конфликта.
Всего с начала эвакуации из стран Ближнего Востока домой возвращены 8585 казахстанцев", - сообщили в МИД РК.
Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками.
Ранее в МИД сообщили, сколько казахстанцев находятся в странах Ближнего Востока.
10.03.2026, 10:33 52251
В Казахстане утвердили правила присвоения регистрационных номеров на электросамокаты
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра внутренних дел РК от 3 марта 2026 года № 158 утверждены правила ведения учета и присвоения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по сдаче в аренду электрических самокатов, регистрационного номера на электрический самокат, а также его форму и образец.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.
Согласно документу, присвоение регистрационного номера на электрический самокат осуществляется операторами аренды индивидуально путем определения латинской буквы и цифровых обозначений (пяти цифр) до его ввода в эксплуатацию.
Определенная оператором аренды латинская буква применяется ко всем электрическим самокатам, принадлежащим оператору аренды, не подлежит изменению и повторному присвоению, а также использованию другим оператором аренды.
После определения латинской буквы оператор аренды направляет письменное уведомление о своем решении другим операторам аренды.
Порядковый номер (цифровые обозначения) присваивается в сквозном порядке, начиная с "00001". Порядковый номер увеличивается последовательно.
Регистрационный номер изготавливается из материала устойчивого к механическим повреждениям, воздействию влаги, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, обеспечивающего сохранность и читаемость регистрационного номера, а также иметь светоотражающее покрытие.
В случаях повреждения или потери регистрационного номера электрического самоката оператор аренды производит замену регистрационного номера без изменения буквенно-цифрового обозначения.
Регистрационный номер размещается на задней части электрического самоката над задним колесом, а также на левой и правой сторонах рулевой стойки электрического самоката.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, с 1 июля 2026 года электросамокаты официально признают транспортными средствами.
09.03.2026, 19:00 93136
Эвакуацию граждан Казахстана из Израиля обсудили главы МИД двух стран
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Сааром, сообщили в пресс-службе ведомства.
Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Ермек Кошербаев обратился к израильскому коллеге с просьбой оказать содействие в эвакуации граждан РК, находящихся в Израиле, отметив, что данная задача является первостепенной для нашей страны", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Гидеон Саар заверил, что израильская сторона приложит все усилия для решения вопроса по эвакуации граждан РК, который будет находиться на его личном контроле.
09.03.2026, 12:58 108701
Более 7300 казахстанцев эвакуированы из зоны конфликта на Ближнем Востоке Дополнено
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с компетентными органами продолжают работы по возвращению казахстанцев из зоны Ближневосточного конфликта, сообщили в пресс-службе ведомства.
Всего с начала эвакуации при содействии авиакомпаний-резидентов и нерезидентов, домой возвращены более 7300 казахстанцев. Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем через сухопутные границы Азербайджана, Армении и Туркменистана", - проинформировали в МИД.
Дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координацию действий на местах и поддерживают постоянную связь с нашими соотечественниками.
Дополнено 09.03.2026, 15.15
В авиакомпании Air Astana сообщили, что 10 марта будут выполнены еще три репатриационных рейса.
Группа компаний Air Astana планирует выполнить 10 марта репатриационные рейсы для вывоза пассажиров авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, чьи рейсы из ОАЭ были отменены в период с 28 февраля по 10 марта", - сказано в сообщении.
Репатриационные рейсы будут выполнены через Маскат, столицу Омана, согласно следующему расписанию по местному времени:
- рейс KC2264 Маскат-Алматы вылет 12.30, прилет 17.40;
- рейс KC2258 Маскат-Алматы вылет 14.30, прилет 19.40;
- рейс KC2254 Маскат-Алматы вылет 16.30, прилет 21.40.
Отмечается, что пассажирам будет предоставлен бесплатный трансфер из Дубая в аэропорт Маската.
08.03.2026, 19:07 168501
До 12 лет лишения свободы: в Казахстане ужесточили наказание за нападение на медработников
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс по ужесточению наказания за нападение медицинских работников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
Они предусматривают введение в УК новой статьи, устанавливающей уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой медицинской помощи при исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
В соответствии с нормами документа:
- за угрозу применения насилия, предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 месячных расчетных показателей, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 300 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до 2 лет;
- при совершении указанных деяний при отягчающих обстоятельствах наказание ужесточается и составит от 2 до 3 лет ограничения или лишения свободы;
- при применения насилия не опасного для жизни и (или) здоровья, предусматривается наказание в виде штрафа от 500 до 1000 месячных расчетных показателей, либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком от 2 до 3 лет ограничения или лишения свободы;
- применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств - от 7 до 12 лет.
Одновременно с законодательными изменениями в медицинских организациях внедряются дополнительные меры безопасности медиков на рабочих местах", - отметили в пресс-службе.
В частности, в среднесрочной перспективе запланировано:
- оснащение более 2,1 тыс. фельдшеров видеожетонами;
- установка тревожных кнопок в 636 приемных отделениях;
- интеграция систем видеонаблюдения с интеллектуальной аналитикой;
- поддержание работы круглосуточных полицейских постов в 152 стационарах страны.
По данным Минздрава, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 280 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медицинских сестер и других работников системы здравоохранения.
Напомним, летом произошли нападения на медиков в Караганде и Костанае. В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанайской областной больнице был жестоко избит молодой хирург урологического отделения. Он в итоге оказался в реанимации.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.03.2026, 12:46Казахстанцам могут вновь разрешить использование пенсионных на лечение зубов 10.03.2026, 12:5051896В аэропорту Астаны из-за непогоды отменены и задерживаются рейсы 10.03.2026, 10:3349961В Казахстане утвердили правила присвоения регистрационных номеров на электросамокаты 10.03.2026, 10:5048521С начала эвакуации из стран Ближнего Востока возвращены 8585 казахстанцев 10.03.2026, 14:3042371МИД: Дипломаты Казахстана провели ряд встреч за рубежом 05.03.2026, 11:05417291Halyk и Visa объявили о предстоящем запуске 5 юбилейной волны She’s Next в Казахстане 06.03.2026, 20:20413591В МИД Казахстана состоялось торжественное собрание по случаю Международного женского дня 06.03.2026, 19:37404191В акимате Алматы объяснили, почему жители "Абайских дач" не могут стать полноценными горожанами 05.03.2026, 15:38387456Shell Kazakhstan проведет геологоразведку на участке "Жанатурмыс" до 2032 года 05.03.2026, 17:51382861Запрета на работу самозанятых по найму не будет - КГД 20.02.2026, 13:051451791В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 24.02.2026, 18:561069596ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30984896Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 16.02.2026, 16:45516671Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 20.02.2026, 16:35489306Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы катастрофическая ситуация в результате многократного превышения количества автотранспорта из-за транзитных иногородних автомобилей. Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?