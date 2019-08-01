Токаев пообещал оказывать поддержку развитию культурно-духовной жизни страны

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Союза театральных деятелей Казахстана Тунгышбая Жаманкулова, который рассказал главе государства о положении национальных театров Казахстана и ситуации в отечественном кинематографе, передает Kazakhstan Today.

Тунгышбай Жаманкулов доложил президенту о творческой деятельности театров в регионах, ходе подготовки молодых специалистов в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, а также других актуальных проблемах. Кроме того, были затронуты вопросы повышения статуса Союза театральных деятелей Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль театра и кино в культурно-духовной жизни страны. Глава государства отметил, что будет уделять повышенное внимание развитию данной сферы и оказывать постоянную поддержку, сообщает пресс-служба Акорды.

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