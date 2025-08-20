Токаев поручил построить новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Шымкента

Фото: Kazakhstan Today

Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков предоставил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отчет о социально-экономическом развитии города за первое полугодие 2025 года, сообщает Акорда.





В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручения по диверсификации экономики города, привлечению дополнительных инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, строительству новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту, решению проблемы нехватки ученических мест, обеспечению жильем горожан, а также модернизации дорожной инфраструктуры.





Габит Сыздыкбеков сообщил, что с начала года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 31 % и составил 360 млрд тенге. За этот период было произведено промышленной продукции на сумму около 680 млрд тенге. Активно развивается строительная отрасль - введено в эксплуатацию свыше 517 тыс. квадратных метров жилья.





Президент также был проинформирован о ходе модернизации инфраструктуры Шымкента. Завершено строительство нового терминала аэропорта, реконструирован железнодорожный вокзал. В рамках национального проекта "Келешек мектептері" введены в эксплуатацию 12 школ, Дворец школьников, а также построены мини-футбольный центр и спортивный комплекс.





Аким также отчитался о возвращении активов в государственную собственность. В частности, возвращены Ледовый дворец, Центральный водный спортивный комплекс, городская поликлиника № 2, технопарк "Мир фантазий" и парк "Кең баба".



