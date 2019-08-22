Токаев поручил разработать предложения по реконструкции системы теплоснабжения в Аркалыке

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова и главу Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает Kazakhstan Today.

На встрече с руководителем Костанайской области президент был проинформирован о ходе подготовки к уборочным работам в регионе, развитии агропромышленного комплекса, а также реализации инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли, сообщила пресс-служба Акорды.

Токаев указал на важность своевременного проведения уборочной кампании и подготовки семенного фонда, ускорения темпов жилищного строительства и реконструкции аэропорта в Костанае.

Глава государства поручил Мухамбетову дать предложения по реконструкции системы теплоснабжения города Аркалыка", - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, в ходе встречи с главой Туркестанской области Токаеву было доложено о социально-экономическом развитии региона за 7 месяцев 2019 года, а также о ходе восстановительных работ в Арыси и строительства в Туркестане.

По итогам встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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