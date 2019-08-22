Токаев поручил разработать предложения по реконструкции системы теплоснабжения в Аркалыке

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова и главу Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает Kazakhstan Today.
На встрече с руководителем Костанайской области президент был проинформирован о ходе подготовки к уборочным работам в регионе, развитии агропромышленного комплекса, а также реализации инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли, сообщила пресс-служба Акорды.
Токаев указал на важность своевременного проведения уборочной кампании и подготовки семенного фонда, ускорения темпов жилищного строительства и реконструкции аэропорта в Костанае.
Глава государства поручил Мухамбетову дать предложения по реконструкции системы теплоснабжения города Аркалыка", - отметили в пресс-службе.
Кроме этого, в ходе встречи с главой Туркестанской области Токаеву было доложено о социально-экономическом развитии региона за 7 месяцев 2019 года, а также о ходе восстановительных работ в Арыси и строительства в Туркестане.
По итогам встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
Напомним, ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев возмутился вырубкой деревьев в Щучинско-Боровской курортной зоне и поручил в связи с этим принять срочные меры.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства