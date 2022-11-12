Токаев посетил концерт в Самарканде

Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев вместе с главами государств, принимающими участие в саммите Организации тюркских государств, посетил концерт, организованный в комплексе "Вечный город" в Самарканде, сообщила пресс-служба Акорды.
Концерт был посвящен культурному разнообразию тюркских народов.
Напомним, вчера Токаев прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств. Основные мероприятия саммита Организации тюркских государств пройдут сегодня, 11 ноября.
В обсуждениях примут участие делегации Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.
В ходе мероприятия главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ. Также планируются двусторонние встречи с участниками саммита, уточнили в пресс-службе.
По завершении программы саммита, на котором председательство в организации перейдет от Турции к Узбекистану, будет принята Самаркандская декларация.