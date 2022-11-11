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Токаев прибыл в Самарканд для участия в саммите ОТГ

10.11.2022, 17:19 10141
Токаев прибыл в Самарканд для участия в саммите ОТГ
Фото: Telegram/БОРТ№1
Самарканд. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Токаев прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств.

В аэропорту главу Казахстана встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщает "БОРТ№1".

В обсуждениях примут участие делегации Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.

В ходе мероприятия главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ. Также планируются двусторонние встречи с участниками саммита, уточнили в пресс-службе.

По завершении программы саммита, на котором председательство в организации перейдет от Турции к Узбекистану, будет принята Самаркандская декларация.
 

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Токаев посетил концерт в Самарканде

11.11.2022, 08:09 396
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев вместе с главами государств, принимающими участие в саммите Организации тюркских государств, посетил концерт, организованный в комплексе "Вечный город" в Самарканде, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Концерт был посвящен культурному разнообразию тюркских народов.
 
Напомним, вчера Токаев прибыл с рабочим визитом в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств. Основные мероприятия саммита Организации тюркских государств пройдут сегодня, 11 ноября.
 
В обсуждениях примут участие делегации Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.
 
В ходе мероприятия главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ. Также планируются двусторонние встречи с участниками саммита, уточнили в пресс-службе.
 
По завершении программы саммита, на котором председательство в организации перейдет от Турции к Узбекистану, будет принята Самаркандская декларация.
 

Состоялось заседание Военного комитета ОДКБ

10.11.2022, 18:18 8741
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов принял участие в заседании Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Министерство обороны РК.
 
В режиме видео-конференц-связи в совещании участвовали начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
 
В ходе заседания были рассмотрены вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ и обсуждены меры противодействия им.
 
Речь также шла о развитии миротворческого потенциала ОДКБ, в том числе о подключении к миротворческой деятельности ООН.
 
Заслушана информация о развертывании на пункте управления Министерства обороны Республики Таджикистан информационного направления защищенной видео-конференц-связи.
 
Участники встречи рассмотрели также аспекты совершенствования организации, обеспечения международных полетов военной авиации государств - членов ОДКБ и ряд других актуальных вопросов.
 

По двум из четырех полос трассы Актобе - Кандыагаш открыли движение

10.11.2022, 17:49 9316
По двум из четырех полос трассы Актобе - Кандыагаш открыли движение
Фото: Telegram/News of Aktobe region
Актобе. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов запустил часть важнейшего для региона проекта дорожного строительства - трассу Актобе - Кандыагаш. Запущены две из четырех полос движения.
 

Реализация проекта по реконструкции дороги республиканского значения Актобе - Кандыагаш, стартовавшая в 2021 году, была взята акимом области на особый контроль. Учитывая значимость дороги для региона, Ералы Тугжанов поручил в сжатые сроки открыть проезд. Сегодня по двум из будущих четырех полос было открыто рабочее движение", - сообщили в пресс-службе акима региона.

 
В строительно-монтажных работах задействованы ТОО «СП «Сине Мидас Строй», осуществляющее работы на участке 11-52 км, ТОО «Ассана ДорСтрой» на участке 52-100 км. Для безопасности пользователей подрядные организации построят 16 скотопрогонов, 18 мостов, 2 из них уже завершены, и установят 60 водопропускных труб.
 
На строительстве задействованы 293 единицы техники и 425 человек. В эксплуатацию объект будет сдан в ноябре 2023 года.

 

Президент Казахстана принял генерального прокурора

10.11.2022, 15:30 12931
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Берика Асылова, который доложил о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об итогах работы органов прокуратуры за истекший период, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что на особом контроле прокуратуры находятся расследование январских событий и вопросы амнистирования их участников.
 
Глава государства был проинформирован, что в уголовной сфере защищены конституционные права свыше 1,8 тысячи лиц. По протестам прокуроров отменены и изменены 866 приговоров, улучшено положение 183 осужденных, оправдано 20 лиц. В сфере защиты бизнеса восстановлены права 145 тысяч предпринимателей.
 
По словам Берика Асылова, установлены системные нарушения в области недропользования и автомобильных дорог. Так, Министерством индустрии выданы контракты на разведку по 144 месторождениям, которые фактически уже были готовы к добыче. Кроме того, выявлены факты неисполнения недропользователями обязательств перед бюджетом на 96 млрд тенге.
 
В рамках работы комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возвращены объекты недвижимости, земельные участки и другое имущество.
 
По актам прокуроров в пользу государства возвратили 7,3 млн гектаров незаконно предоставленных, а также не используемых по целевому назначению земель на общую сумму 43 млрд тенге, в том числе из собственности олигополии - 140 тысяч гектаров на 6 млрд тенге. В ближайшее время ожидается возврат еще 160 тысяч гектаров земель, ранее предоставленных субъектам олигополии.
 
Ранее сообщалось, что Токаеву доложили о криминогенной обстановке в Казахстане.
 

В РК для получения гражданства будет необходимо сдавать экзамен на знание госязыка

10.11.2022, 14:15 13566
В РК для получения гражданства будет необходимо сдавать экзамен на знание госязыка
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для получения гражданства будет необходимо сдавать экзамен на знание государственного языка, сообщил в кулуарах сената премьер-министр страны Алихан Смаилов.
 
По его словам, правительство разработало законопроект, по которому иностранцы, претендующие на получение гражданства Казахстана, обязаны будут сдавать экзамен на знание государственного языка. Документ в скором времени поступит в парламент, информирует sputnik.kz.
 

Эти нормы сейчас на этапе согласования с правительством. В целом мы поддерживаем эти нормы и считаем, что их нужно внести в законодательство", - заявил премьер-министр.

 
Он отметил, что во многих странах для получения гражданства нужно знать государственный язык и историю страны, а также сдать соответствующий экзамен.
 

Поэтому мы считаем, что такой экзамен нужно сдавать. Теперь люди, желающие получить гражданство Казахстана, должны соответствовать этим требованиям. Но для некоторых категорий эти требования не применяются: этнические казахи, несовершеннолетние", - цитирует zakon.kz Алихана Смаилова.

 
Он пояснил, что также есть люди, которые получают гражданство в упрощенном виде согласно международным договорам.
 

Например, если в Казахстане живут его близкие родственники или супруг или супруга является казахом или казахстанцем либо заслуженным деятелем РК. Они будут получать гражданство в упрощенном виде. Совершившие преступление не смогут претендовать на гражданство", - добавил премьер-министр.

 

Токаеву доложили о криминогенной обстановке в Казахстане

10.11.2022, 13:07 15151
Токаеву доложили о криминогенной обстановке в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, который доложил о состоянии криминогенной обстановки в стране за 10 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено о снижении количества убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, скотокрадств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения и в семейно-бытовой сфере.
 
Глава государства также был проинформирован о мерах по профилактике правонарушений, в частности о разработке комплекса мер по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере.
 
Наряду с этим отмечено изменение подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования.
 
Как отметил министр, пресечена деятельность 33 ОПГ, специализировавшихся на вымогательствах, торговле людьми, незаконном обороте оружия, наркотиков и других преступлениях.
 
Полицейскими из незаконного оборота изъято порядка 12 тонн наркотиков, в том числе 212 килограммов синтетических видов. Ликвидированы 36 нарколабораторий и 43 наркоканала, заблокировано 1900 сайтов с рекламой наркотиков. Министерством разрабатывается комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на трехлетний период.
 
Также доложено о разработке отдельного закона "О противодействии торговле людьми".
 
По итогам встречи глава государства поставил ряд конкретных задач по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране.
 

Президент РК выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Копена Амирбека

10.11.2022, 08:18 18641
Президент РК выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Копена Амирбека
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного публициста, известного сатирика, заслуженного деятеля Копена Амирбека, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Копен Амирбекулы много лет плодотворно трудился в ряде республиканских изданий. Он внес неоценимый вклад в развитие жанра национальной сатиры. Имя Копена Амирбекулы, оставившего богатое литературное наследие, никогда не будет забыто", - говорится в телеграмме.

 

Полиция Казахстана в преддверии выборов перейдет на усиленный вариант несения службы

09.11.2022, 18:34 26296
Полиция Казахстана в преддверии выборов перейдет на усиленный вариант несения службы
Фото: polisia.kz
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Казахстана с 15 ноября переходит на усиленный вариант несения службы в связи с проведением в стране президентских выборов, сообщили в пресс-службе МВД РК.
 
Отмечается, что полиция будет работать в усиленном режиме с 09.00 15 ноября по 24 ноября текущего года.
 
Напомним, что досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября.
 
Стоит отметить, что с 9 ноября полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы в рамках ОПМ "Правопорядок". Это широкомасштабное мероприятие, направленное на оздоровление криминогенной обстановки, а также предупреждение, пресечение и профилактику преступлений и правонарушений, информирует Polisia.kz.
 
Сообщается, что в проведении ОПМ задействованы сотрудники служб и подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии. В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах в рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов на территории города, в том числе пеших.
 
В рамках "нулевой терпимости к правонарушениям" сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места.
 
Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере.
 
Также активизирована работа оперативных подразделений ДП по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и др.
 

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