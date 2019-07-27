Токаев поздравил Бориса Джонсона по случаю его избрания на пост премьер-министра Великобритании

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

"Ваша убедительная победа на выборах лидера правящей партии Тори является признанием Ваших впечатляющих достижений и преданного служения на благо Великобритании", - подчеркивается в телеграмме.

Глава государства отметил, что Казахстан и Великобритания развивают стратегическое партнерство на основе прочных уз дружбы, доверия и взаимопонимания. Президент Казахстана выразил надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества и открытие новых инвестиционных возможностей.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Борису Джонсону всяческих успехов на новом посту, а также процветания британскому народу.

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