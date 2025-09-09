08.09.2025, 13:34 128096
Токаев: Правительство как минимум 15 лет поощряло социальное иждивенчество
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе выступления с посланием народу президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев раскритиковал социальную политику и поручил унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах страны, передает корреспондент агентства.
Близорукая, примиренческая социальная политика государства привела к появлению более ста разного рода льгот, выбиванием которых занимается отдельная категория граждан, так называемые помогайки. До сих пор платим и оказываем медицинские услуги участникам конфликтов на территории бывшего СССР и за его пределами. СССР уже как 35 лет не существует, а ветераны молодеют и множатся. Нужно понимать, что государство не отказывается от выполнения своей базовой функции, но искусственно раздутые социальные льготы - это отвлечение огромных средств от реального развития, а именно от строительства школ, больниц, транспортной инфраструктуры и многого другого", - выступил президент.
Он напомнил, что в свое время "социальщики" придумали новую категорию, подлежащую льготным выплатам, - неполные семьи. В результате резко выросло количество разводов, по этому показателю Казахстан даже вошел в группу мировых "антилидеров".
А зачем работать, когда можно получать выплаты, в том числе адресную социальную помощь, чуть ли не на каждого члена семьи? Другими словами, вместо рациональных решений в социальной сфере правительство на протяжении как минимум 15 лет по сути занималось поощрением социального иждивенчества и социального мошенничества", - заявил Токаев.
Глава государства поручил на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам РК создать Центр анализа и прогнозирования демографических процессов с внедрением инструментария больших данных и технологии искусственного интеллекта. Также необходимо пересмотреть подходы к пенсионной системе.
09.09.2025, 12:42 2341
Тысячи обращений за 2,5 года: Токаеву доложили о деятельности Конституционного суда
Президент подчеркнул важность последовательной реализации правовых позиций Конституционного суда
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова доложила президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаев о деятельности суда, информирует Акорда.
Как сообщила Эльвира Азимова, за 2,5 года работы в орган поступило более 11 тысяч обращений граждан.
В ходе их рассмотрения судьями Конституционного суда было изучено свыше 5 тысяч правовых норм. По итогам проверки было принято более 300 решений, в том числе 74 итоговых решения на соответствие законов и других нормативных актов Конституции. В результате 20 норм права были признаны неконституционными, а по 25 нормам права даны уточняющие истолкования. На сегодняшний день 41 нормативное постановление исполнено путем внесения изменений и дополнений в законы. На рассмотрении палат парламента в настоящее время находятся 8 законопроектов, в которых учтены правовые позиции Конституционного суда, изложенные в 19 нормативных постановлениях", - говорится в сообщении.
Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что граждане, желающие получить более подробные юридические консультации по порядку обращения, могут обратиться в Центр приема обращений при аппарате Конституционного суда. Такие консультации уже получили более тысячи обратившихся граждан. На базе центра также предоставляются бесплатные консультации юридических консультантов и адвокатов.
Президент подчеркнул важность последовательной реализации правовых позиций Конституционного суда, который должен оставаться надежным гарантом защиты прав и свобод граждан.
Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличилось количество обращений в суды.
09.09.2025, 11:38 3871
Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству финансов совместно с Министерством цифровизации обеспечить создание отдельного центра обработки данных Комитета государственных доходов, сообщает пресс-служба правительства страны.
Министерству цифровизации поставлена задача обеспечить данный центр необходимыми ресурсами в части ИИ для оказания услуг в налоговом и таможенном администрировании", - говорится в сообщении.
Премьер-министр пояснил, что планируется внедрение механизма сервисного сопровождения налогоплательщика с применением искусственного интеллекта.
Ранее о новом Министерстве искусственного интеллекта рассказали в правительстве.
09.09.2025, 11:27 34106
Токаев назначил двух помощников и советника президента
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил двух помощников и советника главы государства, сообщает Акорда.
В частности, указом главы государства Руслан Желдибай назначен помощником президента - пресс-секретарем президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Желдибай в 2010 году окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик. Работал заместителем председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК, заместителем руководителя канцелярии премьер-министра, пресс-секретарем президента, помощником президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
Также указом Касым-Жомарта Токаева Куанышбек Есекеев назначен помощником президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Есекеев родился в 1975 году в города Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, Казахский экономический университет имени Рыскулова и Международную бизнеса-школу Hult. "Бизнес и управление" степени МВА.
Занимал должности директора департамента информационных технологии Министерства финансов Республики Казахстан, заместителя председателя Агентства информатизации и связи, председателя Агентства информатизации и связи Республики Казахстан и председателя правления АО "Казахтелеком".
Кроме того, распоряжением главы государства Марат Ашим назначен советником президента - начальником службы протокола президента Республики Казахстан.
Марат Ашим родился 1987 году в Алматы. В 2008 году в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая получил степень бакалавра в области международного права, в 2010 году - степень бакалавра экономики и бизнеса. В 2010 окончил магистратуру в институте дипломатии Академии государственного управления при президенте РК.
Работал атташе управления кадров департамента администрации и контроля МИД, заведующим сектором протокола президента администрации президента Республики Казахстан, заместителем шефа протокола президента Республики Казахстан.
Ранее президент Казахстана назначил директора Службы по противодействию коррупции.
09.09.2025, 10:48 44686
Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% Дополнено
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях замедления инфляции будет пересмотрен реализуемый комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции в комплексе с тарифной политикой. Основной упор будет сделан на обеспечение сбалансированности внутреннего рынка, насыщение рынка продукцией и исключение перетоков продукции. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на заседании правительства РК.
По его словам, одной из дополнительных инициатив антиинфляционной политики станет заказ на инвестиции, что обеспечит создание большого количества мелких производств для насыщения рынка отечественной продукцией.
В условиях сохраняющегося инфляционного давления особенно важно обеспечить устойчивый экономический рост. По итогам января-июля этого года рост экономики достиг 6,3%. Приоритетной задачей является удержание текущих темпов роста до конца года. При этом единой целью правительства и Национального банка в ближайшей перспективе является снижение уровня инфляции до 5-6%", - заявил глава МНЭ.
Жумангарин отметил, что в целях недопущения дефицита на внутреннем рынке, обеспечения сырьем казахстанских компаний и, как следствие, увеличения объемов производства переработанной продукции применяются меры нетарифного регулирования.
Для отечественных товаропроизводителей продовольственной продукции обеспечен приоритетный доступ к полочному пространству на уровне 30% от площади. При этом встречным обязательством для субъектов внутренней торговли, получающих меры государственной поддержки, является обеспечение 50% доступа к полкам продовольственных и 20% непродовольственных товаров. Для повышения узнаваемости казахстанских товаров установлены обязательства по наличию специальных вывесок "Сделано в Казахстане" и их размещению в визуально и физически доступных местах.
Будет пересмотрена деятельность социально-предпринимательских корпораций путем их переформатирования в институт, эффективно управляющий активами, стимулирующий экономическую активность в точках роста региона и выступающий катализатором формирования конкурентоспособных устойчивых производств", - сообщил он.
Жумангарин проинформировал, что в целях удвоения ВВП к 2029 году будут обеспечены повышенные темпы экономического роста за счет активной роли государства в стимулировании высокой инвестиционной активности.
По его словам, правительством определены перспективные ниши, такие как автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, химическая промышленность и нефтехимия, восполнение минерально-сырьевой базы, включая редкоземельные металлы, а также переработка продукции АПК, в которых возможно создание экспортных производств с высокой глобальной конкурентоспособностью.
Отраслевыми министерствами совместно с акиматами будет проведена работа по определению перечня проектов с четким пониманием рынка, потребностей инвестиций, предположительным географическим расположением проектов. Общая планируемая сумма проектов "заказа на инвестиции" составит более 5 трлн тенге", - сказал глава МНЭ.
Также совместно с Национальным банком будет разработана программа инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики с бюджетом до 1 млрд долларов США с привлечением средств Национального фонда и банков второго уровня.
С учетом поручений главы государства в десятидневный срок будут выработаны конкретные меры по переформатированию инвестиционной политики с акцентом на привлечение качественных инвестиций с последующей разработкой плана действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций", - отметил министр.
Как сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, нестабильность цен оказывает влияние на уровень инфляции (в августе текущего года составила 12,2%).
Мы видим возможности до конца года удержать ее на уровне не выше 11%. Министерству национальной экономики совместно с Национальным банком, акиматами, министерствами сельского хозяйства, торговли, промышленности, энергетики, а также Агентством по защите и развитию конкуренции поручаю принять все необходимые меры по исполнению плана мер по контролю и снижению уровня инфляции", - поручил он.
Дополнено 09.09.2025, 11.45
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства поручил в трехдневный срок определить госорган, который будет ответственным за привлечение инвестиций в страну, сообщает пресс-служба правительства.
Президент акцентировал внимание на том, что вопрос привлечения инвестиций находится в ведении нескольких госорганов. Поручаю Министерству национальной экономики совместно с Министерством иностранных дел в трехдневный срок внести предложения по закреплению одного ответственного госоргана за это направление с внесением соответствующих изменений", - добавил Олжас Бектенов.
09.09.2025, 10:28 47961
На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации ведет работы по сборке и вводу в эксплуатацию восьми новых трансформаторов на канале имени К. Сатпаева. Завершить работы планируется до конца текущего года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно дорожной карте комплексной реконструкции объекта до конца 2026 года канал имени К. Сатпаева получит в общей сложности 17 новых трансформаторов. Также будет проведена замена 19 насосных агрегатов.
Канал имени К. Сатпаева обеспечивает питьевой водой Карагандинскую и Павлодарскую области, а также город Астану. Водой из канала также пользуются производственные очаги и крестьянские хозяйства этих регионов. Общая протяженность объекта составляет 458 км.
Работы на объекте проводятся в связи с ростом спроса на его водные ресурсы. По итогам реализации проекта улучшится качество водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, будет обеспечена долгосрочная и безопасная эксплуатация канала", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
09.09.2025, 10:16 49656
О новом Министерстве искусственного интеллекта рассказали в правительстве
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК будет создано на базе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев в ходе заседания правительства.
При этом функции по инновационной политике будут переданы в Министерство науки и высшего образования. Разработан проект указа, находится на согласовании госорганов", - уточнил он.
Кроме того, по словам министра, Цифровой кодекс принят в работу мажилисом парламента. Его доработка ведется на базе созданного при мажилисе центра компетенций. Проект кодекса будет опубликован на GitHub на казахском, русском и английском языках.
Документ будет принят в установленные главой государства сроки", - отметил глава Минцифры.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, поручил создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.
08.09.2025, 19:10 108196
В Казахстане туристов обязали сообщать МЧС о планируемом маршруте в горах
Уведомить ведомство можно одним из трех способов
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Туристы в Казахстане теперь должны сообщать МЧС о планируемом маршруте в горах. В МЧС разработали приказ "Об утверждении перечня труднодоступных местностей, водных, горных и спелеологических объектов, связанных с повышенным риском для жизни, и правил информирования территориальных органов уполномоченного органа в сфере гражданской защиты".
Теперь туристы до начала путешествия должны уведомить спасателей о маршрутах передвижения. Уведомить ведомство можно одним из следующих способов:
- в информационной системе eQonaq и ее мобильном приложении;
- по адресу электронной почты территориального органа, указанному на официальном сайте территориального органа;
- по телефону 112 единой дежурно-диспетчерской службы.
Уведомление должно включать в себя: Ф.И.О. и контактные данные туриста.
При групповом путешествии информирование территориального органа осуществляется одним из участников группы с указанием Ф.И.О., количества участников группы и их контактные данные, информацию о маршруте передвижения (месте начала и окончания маршрута, протяженности маршрута, предполагаемых местах ночлега и отдыха).
Напомним, на днях турист из Узбекистана погиб в горах Туркестанской области. Его напарника удалось спустить вниз.
08.09.2025, 17:01 116131
Свыше 70 земельных участков принудительно изымут для строительства дорог в Алматы
Алматы. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Алматы Дархан Сатыбалды подписал постановление "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд", передает корреспондент агентства.
Начать принудительное отчуждение 74 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Турксибском и Медеуском районах города Алматы, для строительства дорог в полицентре "Восточные ворота", - говорится в тексте документа.
Сообщается, что дата принудительного отчуждения будет определена до 31 декабря 2027 года.
Управлению земельных отношений города Алматы предписано:
- обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
- по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление городской мобильности города Алматы";
- принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в прошлом году в Алматы начали изъятие земельных участков под пробивку улицы Муканова.
