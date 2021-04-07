В 2021 в Казахстане запланирована реконструкция и строительство 6 тыс. километров автодорог

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В текущем году необходимо завершить крупные проекты по реконструкции, ремонту и строительству автодорог общей протяженностью 6 тыс. км с открытием движения на 1,2 тыс. километров.

Будут реализованы такие крупные проекты, как Талдыкорган - Усть-Каменогорск (768 километров), Караганда - Балхаш - Капшагай (645 километров), Калбатау - Майкапшагай (415 километров) и др. Начнется реализация проекта реконструкции автодороги Кызылорда - Жезказган. Акиматами запланированы работы на 2,6 тыс. километров местных автодорог. Планируется построить 125 новых объектов придорожного сервиса.

Глава правительства поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами и АО "НК "КазАвтоЖол" обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию запланированных проектов и до конца текущего года обеспечить полное освоение выделенных средств.

Министерству энергетики дано поручение обеспечить заявленную потребность в битуме всех автодорожных проектов с недопущением роста цен в разгар строительного сезона.

Премьер-министр подчеркнул необходимость завершения до конца текущего года работ по переводу автомобильных дорог на самообеспечение с внедрением в промышленную эксплуатацию "платности" на реконструированных участках, что позволит содержать автодороги в нормативном состоянии.

Акиматам областей совместно с НПП "Атамекен" поручено активизировать работу по модернизации объектов придорожного сервиса и приведению их к Национальному стандарту, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Эффективность реализации поставленных задач имеет важнейшее значение. Все запланированные мероприятия должны быть завершены в установленные сроки", - сказал Мамин.

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