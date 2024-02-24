В 2023 году в Конституционный суд Казахстана поступило более пяти тысяч обращений

В своих обращениях граждане поднимали вопросы о судебных актах и правомерности действий должностных лиц и судей

Фото: Акорда

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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявила, что в течение прошлого года в суд поступило более пяти тысяч обращений, - Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявила, что в течение прошлого года в суд поступило более пяти тысяч обращений, информирует Акорда.





Как сообщила Эльвира Азимова, в своих обращениях граждане поднимали вопросы о судебных актах, правомерности действий должностных лиц и судей, о видах и условиях уголовного наказания, соблюдении прав человека в рамках уголовного преследования, защите прав в трудовых и административно-правовых отношениях.





Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в настоящее время на рассмотрении мажилиса парламента находятся предложения об условиях оказания гражданам гарантированной юридической помощи в рамках конституционного производства, а также учета принятых решений Конституционного суда и обзора судебной практики в рамках правового мониторинга и нормотворческой деятельности.





Кроме того, Конституционным судом даны рекомендации по пересмотру отдельных норм Уголовно-процессуального, Налогового кодексов и ряда законов. В настоящее время правительством и уполномоченными органами исполнено более 16% рекомендаций.





Президент подчеркнул, что итоги работы Конституционного суда за 2023 год показали, что его создание и деятельность отвечают запросам общества и государства по обеспечению верховенства Конституции Республики Казахстан и защите прав и свобод человека и гражданина.



