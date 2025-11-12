В 2026 году ВАП проверит деятельность "Казахтелекома", "Казпочты" и КУИС

Фото: ВАП

Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 2026 год Высшей аудиторской палатой запланировано проведение порядка 40 аудиторских проверок. Об этом президенту РК доложил председатель ВАП Алихан Смаилов, - На 2026 год Высшей аудиторской палатой запланировано проведение порядка 40 аудиторских проверок. Об этом президенту РК доложил председатель ВАП Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба Акорды.





По его словам, проверки затронут такие сферы, как поддержка отечественных производителей фармацевтической продукции, привлечение инвестиций, развитие автомобильных дорог, деятельность АО "Казахтелеком", АО "Казпочта" и КУИС МВД, государственная информационная политика и ряд других.





Как сообщил Алихан Смаилов, за 9 месяцев текущего года государственные аудиторы провели 18 крупных проверок с охватом 32 трлн тенге, что на 22,8 трлн тенге больше, чем за аналогичный период 2024 года.





В пользу государства возмещено и восстановлено 112 млрд тенге. Для устранения выявленных нарушений и недостатков правительству и объектам аудита направлено 96 рекомендаций и порядка 800 пунктов предписаний, обязательных к исполнению. 42 материала по итогам аудитов переданы в правоохранительные органы.





Главе государства было доложено, что в рамках цифровизации деятельности Высшей аудиторской палаты внедрена информационная система с автоматизацией всех этапов аудиторской работы.





По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию государственного аудита в стране.