В какой форме должны предоставить сведения в КГД владельцы интернет-магазинов: Минфин утвердил правила
Фото: Depositphotos
Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов РК утвердило формы сведений, представляемых владельцами интернет-площадок в орган государственных доходов о реализованных товарах, оказанных услугах (работах) и (или) выплатах физическим лицам - резидентам Республики Казахстан, и правила их представления.
Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Формы представляются в электронном или бумажном виде, а сведения в них отражаются в национальной валюте РК - тенге.
В случае если реализация товаров и услуг, а также выплаты осуществлены в иностранной валюте, сумма такой реализации и выплаты конвертируется в национальную валюту", - говорится в документе.
Сведения представляются в КГД через интегрированную систему налогового администрирования (ИСНА). В случае если в ИСНА произошли технические сбои, сведения предоставляются на бумажном носителе по почте.
Со списком товаров, подлежащих учету, можно ознакомиться здесь.
Ранее стало известно, что банковские данные казахстанцев будут передавать в КГД.
26.09.2025, 20:59 81
Вице-премьер Ермек Кошербаев: итоги работы за семь месяцев
Фото: пресс-служба правительства
Сегодня президент назначил Ермека Кошербаева министром иностранных дел. Это возвращение в систему, где он начинал карьеру дипломата. Но важнее то, что всего за семь месяцев на посту заместителя премьер-министра он успел оставить заметный след. Сфера ответственности была широкой - от здравоохранения и соцполитики до образования и цифровизации.
Дипломат и управленец
Кошербаев окончил КазГУ имени Кирова (историк) и дипломатическую академию МИД СССР. Начинал в МИД Казахской ССР, работал в посольстве в Швейцарии.
Позднее занимал посты в администрации президента, возглавлял протокольную службу, был помощником премьера. Работал в "Фонде Назарбаева", "КазМунайГазе", ассоциации KazEnergy, СПК "Ертіс".
Был вице-министром сельского хозяйства и ответственным секретарем Минсельхоза, затем заместителем министра иностранных дел. В 2020 году назначен послом Казахстана в России. С июня 2023 по февраль 2025 года возглавлял Восточно-Казахстанскую область. Гибко сочетал дипломатию, госуправление и хозяйственные вопросы на местах.
Закон о защите медиков
Проблема нападений на медицинских работников стала одной из центральных в его работе. С 2019 года в стране зафиксировано более 170 фактов нападений на врачей и сотрудников скорой помощи.
Нападение на медицинского работника должно расцениваться так же, как нападение на сотрудника правоохранительных органов во время исполнения служебных обязанностей", - заявил Кошербаев в июле 2025 года.
В Уголовный кодекс введена статья 158-1. За угрозу - до двух лет ограничения свободы, за насилие - от двух до семи лет. В условиях ЧС - до десяти, при групповом нападении - до пятнадцати лет лишения свободы.
Реформа санитарного надзора
Серия массовых отравлений детей в школах и детсадах потребовала жестких мер.
Кошербаев выступил за усиление полномочий СЭС: "Мы должны создать систему, где безопасность детей будет абсолютным приоритетом".
Расширены надзорные функции, увеличено число внеплановых проверок. Объекты с детьми получили статус особого контроля. Проверки больше не анонсируются заранее. Перед летним сезоном лагеря обязаны получать санитарное заключение. Введена горячая линия.
Социальные расходы под контроль
На 1 августа 2025 года в Казахстане числилось 429 тыс. безработных. На пособия выделено 127 млрд тенге. Проверки выявили случаи фиктивных выплат.
Под руководством Кошербаева начата оптимизация: сокращение дублирующих программ, усиление адресности, контроль эффективности.
Каждый бюджетный тенге должен работать, а система не должна ограничиваться формальной отчётностью", - подчеркивал он.
Цифровизация образования и языковая политика
В школах и вузах стартовали пилоты с искусственным интеллектом. Системы помогают адаптировать обучение, прогнозировать успеваемость, автоматизировать часть административной работы педагогов.
Наша цель - создать условия для эффективной и безопасной интеграции этих решений в учебный процесс. Мы должны подготовить поколение, превосходящее нас - более образованное, технически подкованное и готовое к вызовам будущего", - говорил Кошербаев.
Он также отмечал: "Учиться новым технологиям никогда не поздно. Искусственный интеллект может стать доступным и полезным инструментом для людей любого возраста, способствуя их профессиональному росту и повышению квалификации".
Параллельно развивались языковые проекты: KazLLM, экранный диктор для людей с особыми потребностями, "Қазақ тілінің ұлттық сөздік қоры".
Международные вузы и региональная стратегия
Под руководством Кошербаева продолжилось открытие филиалов зарубежных университетов. Если раньше они концентрировались в Алматы и Астане, теперь акцент сделан на регионы.
В частности, в Туркестане открылся Woosong University Kazakhstan. Всего реализовано 40 стратегических партнёрств, из них 33 филиала иностранных вузов.
Полиглот и публичный стиль
В 2025 году Кошербаев привлек внимание на выпускном в Nazarbayev University. Он поздравил студентов на казахском, русском и английском, а затем неожиданно перешел на немецкий. К тому же, Кошербаев свободно владеет корейским языком.
Аудитория встретила это бурными аплодисментами. В соцсетях его назвали "полиглотом года".
Инспекции регионов
Летом вице-премьер посетил побережье Алаколя. На месте он увидел нехватку санитарных условий, слабую инфраструктуру и сервис. Осмотрел вокзал в Акши, поговорил с туристами.
Личные выезды в регионы подчеркнули его понимание актуальности и готовность реагировать на проблемы напрямую.
В целом, с февраля по сентябрь 2025 года, за время работы заместителем премьер-министра, ярко проявил себя в ряде чувствительных сфер - защите медиков, санитарной безопасности, социальной адресности, цифровизации образования и развитии высшей школы, заметно усилился контроль и активность в цифровые решениях и прямое взаимодействие с регионами.
26.09.2025, 20:14 4621
Президент наградил ряд спортсменов и тренеров за достижения на ЧМ по борьбе
Фото: Акорда
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении ряда спортсменов и тренеров государственными наградами за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по борьбе, прошедшем в Загребе, сообщает пресс-служба Акорды.
Орденом "Құрмет" награждены:
- инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айдос Сұлтанғали;
- инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Нұрқожа Қайпанов;
- тренер-преподаватель Спортивного комитета Министерства обороны - Центрального спортивного клуба Камал Гаджимагомедов.
Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:
- инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Асылжан Есенгелди;
- тренер РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне "Шанырак" города Алматы" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Еркебұлан Кешубаев.
Благодарностью президента Республики Казахстан отмечен тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Юрий Мельниченко.
26.09.2025, 18:02 15471
Токаев дал ряд поручений новому главе МИД Казахстана
Фото: Акорда
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи дал ряд поручений новому министру иностранных дел Ермеку Кошербаеву, сообщает Акорда.
В частности, лидер Казахстана дал ему конкретные поручения по дальнейшему укреплению сбалансированной внешней политики, активному продвижению национальных интересов на международной арене, усилению экономической дипломатии и инвестиционного сотрудничества.
Также глава государства акцентировал внимание на необходимости активизации взаимодействия в многосторонних форматах, а также повышения эффективности работы по защите прав и интересов граждан Казахстана за рубежом.
Напомним, Ермек Кошербаев назначен министром иностранных дел Казахстана. Ранее должность занимал Мурат Нуртлеу.
26.09.2025, 17:33 16411
Специальный статус города Алатау: Токаев подписал указ
Фото: primeminister.kz
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах развития города Алатау", сообщает Акорда.
Придать городу Алатау специальный статус города опережающего развития", - говорится в указе.
Согласно документу, основными направлением и содержанием специального статуса определены:
- формирование особой институциональной среды, обеспечивающей ускоренное социально-экономическое развитие города Алатау за счет инвестиций в растущие и новые отрасли предпринимательства и внедрения инноваций в различные сферы деятельности;
- обеспечение качественно нового уровня институциональной базы для привлечения и защиты любых частных инвестиций в развитие города Алатау;
- применение ведущих международных подходов и практик в управлении городом Алатау, в том числе в условиях функционирования специальной экономической зоны.
Также документом предписывается создать совет по развитию города.
Кроме того, указом определены полномочия совета:
- согласование и утверждение документов по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций города Алатау, а также иных документов, связанных с его специальным статусом;
- принятие решений по вопросам привлечения инвестиций, развития деловой активности и инноваций города Алатау, а также иным вопросам, связанным с его специальным статусом, обязательных для исполнения центральными и местными государственными органами;
- решение иных вопросов, вытекающих из настоящего указа и законодательства Республики Казахстан.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в ежегодном послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что город Алатау станет новым центром деловой активности и инноваций.
26.09.2025, 16:35 21871
Малые модульные реакторы могут запустить в энергодефицитных районах Казахстана
Фото: depositphotos
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания национального совета по науке и технологиям заявил, что в энергодефицитных районах страны могут запустить малые модульные реакторы, сообщает пресс-служба главы государства.
В настоящее время Агентство по атомной энергетике разрабатывает соответствующий стратегический документ, в котором следует предусмотреть запуск малых модульных реакторов в энергодефицитных регионах. Я принимал участие в климатических саммитах в Дубае и Баку. Своими впечатлениями я поделился с коллегами и представителями бизнеса, откровенно заявив, что все происходящее больше напоминает масштабное мошенничество. Мои слова могут поддержать премьер-министра Олжаса Бектенова. На днях президент США Дональд Трамп выступил с трибунами ООН со следующим заявлением: "Изменение климата - это изящнее мошенничество, когда-либо совершенное в мире". Поэтому Казахстан объявил в официальных планах на 35 лет осуществить полную декарбонизацию. В настоящее время в Казахстане производится 118 млрд киловатт энергии. Этого недостаточно. Очевидно, что по мере развития цифровизации и искусственного интеллекта потребность в энергии в стране будет стремительно расти", - отметил лидер Казахстана.
Поэтому, подчеркнул он, необходимо эффективно использовать энергетические источники.
Прежде всего речь идет об угле. В Казахстане ежегодно добывается 113 миллионов тонн угля, и этот показателю входит в десятку ведущих государств мира. Это наш актив, достижение, которым надо разумно распоряжаться. Президент США очень верно сказал: "Мне не нравится ветер, мне нравится уголь". Действительно, ветряные станции, как и исправленная им энергия, обходятся очень дорого. Более того, такие станции сами по себе могут нанести серьезный ущерб природе. Современные передовые технологии позволяют эффективно очищать уголь, чтобы он не нанес вред окружающей среде. При этом его использование дешевле ветровой, солнечной и газовой энергии", - добавил президент.
Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что обеспечение энергетической безопасности и самостоятельности страны является стратегической задачей и поручил приступить к планированию строительства второй и третьей атомной электростанции в стране.
26.09.2025, 16:05 21631
Сеют раздор в обществе - президент о провокационных материалах в соцсетях
Высказывая критику, нужно делать это взвешенно и осмотрительно, не доводя до раздора и провокаций, отметил Токаев
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания национального совета по науке и технологиям высказался о провокационных материалах, которые публикуют в социальных сетях, сообщает пресс-служба главы государства.
Ученые всегда должны находиться в фарватере созидания. Сейчас стало много людей, которые через социальные сети поучают других. Немало среди них тех, кто распространяет дезинформацию и вводит общество в заблуждение. Оказавшись под негативным влиянием таких несознательных, оправдывающих корыстными интересами лиц, некоторые молодые люди публикуют в интернете разного рода сплетнильные или провокационные материалы, сеющие раздор в обществе. Но здесь есть один нюанс. Соответствующие ведомства, используя современные технологии, устанавливают личности и места проживания лиц, распространяя подобные деструктивные записи. С такими молодыми женщинами, старше своего возраста, пока происходит разъяснительная работа. Однако, если такие действия будут продолжаться, соответствующие положениям о мерах воздействия следует применять иные меры в рамках концепции "Закон и порядок", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что в такой ситуации ученым не пристало отмалчиваться.
Они должны вести всестороннюю разъяснительную работу среди держав и в обществе в целом. Никто не утверждает, что деятельность предпринимателей и акимов безупречна. Но, высказывая критику, нужно делать это взвешенно и осмотрительно, не доводя до раздора и провокаций. Стабильность в стране - важнейший приоритет. Общественное мнение по любым актуальным вопросам должно формироваться на основе позиции квалифицированных специалистов", - добавил президент.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарной сессии Международного форума "Астана" заявил, что угрозы глобальной безопасности носят не только геополитический характер.
26.09.2025, 15:50 26301
Президент рассказал, где могут построить еще одну АЭС в Казахстане
С учетом перспектив строительства АЭС в области Абай Токаев поручил подготовить детальный план наукограда в Курчатове
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Абайская область может стать площадкой для строительства еще одной атомной электростанции в Казахстане. Об этом на заседании национального совета по науке и технологиям рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
С учетом перспектив строительства АЭС в области Абай необходимо подготовить детальный план наукограда в Курчатове. К этой работе следует подключить Академию наук, акимат области и Национальный ядерный центр. Параллельно нужно создать условия для размещения там инженерных и производственных объектов. Предстоит разработать эффективные механизмы государственно-частного партнерства для укрепления ядерной инфраструктуры, - поручил президент.
Глава государства обратил внимание, что сегодня недропользователи направляют один процент своих доходов на развитие науки.
Эту меру следует понимать не как налог, а как вклад в укрепление технологического потенциала страны. Правительство должно обеспечить рачительное, эффективное и прозрачное использование этих средств из одного центра. На базе Института ядерной физики в Алматы следует рассмотреть возможность создания многоцелевого исследовательского реактора. Учитывая потенциал института, он может стать ядром нового наукограда страны. В то же время следует учитывать финансовые возможности государства, не "раскидываться" многомиллиардными проектами. Это же касается и других подобных проектов", - отметил Токаев.
Еще одним крайне важным направлением глава государства назвал развитие ядерной медицины.
Применение передовых ядерных технологий позволит существенно повысить эффективность национальной системы здравоохранения, особенно при лечении онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Задача правительства - обеспечить разработку и внедрение отечественных радиофармпрепаратов, а также создать сеть центров ядерной медицины на базе ведущих клиник и университетов", - поручил глава государства.
Напомним, первая АЭС страны будет построена в поселке Улкен Алматинской области. В августе прошла торжественная церемония запуска работ по ее строительству.
26.09.2025, 15:27 28176
Планированием строительства второй и третьей АЭС поручил заняться Токаев
Фото: Depositphotos
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на заседании национального совета по науке и технологиям президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что обеспечение энергетической безопасности и самостоятельности страны является стратегической задачей, и поручил приступить к планированию строительства второй и третьей атомной электростанции в стране.
В настоящее время в мире действуют 416 атомных реакторов. В США работают 94 атомных реактора, при этом страна производит недостаточно собственного урана. Казахстан обеспечивает 24% поставок этого топлива на американский рынок. Аналогичная ситуация и во Франции, где более 50 станций получают уран, добываемый в нашей стране. На сегодняшний день 31 страна производит энергию на АЭС. Таким образом, каждое шестое государство использует мирный атом, еще около 20 планируют построить ядерные реакторы. Казахстан придает большое значение сотрудничеству со странами, обладающими передовыми технологиями в этой области", - отметил президент.
Он напомнил о начале строительства первой в Казахстане атомной электростанции. Проект реализуется международным консорциумом во главе с "Росатомом".
Президент указал, что в ходе переговоров с этой компанией профильному агентству и правительству следует в первую очередь исходить из интересов страны.
Нельзя допустить непродуманного, неэффективного использования нашего природного богатства, в частности урана. Сегодня я специально акцентирую внимание наших ученых и всего научного сообщества на этой крайне важной проблеме", - подчеркнул глава государства.
Также он добавил, что уже сейчас необходимо приступить к планированию строительства второй и третьей АЭС.
В ходе обсуждения этой темы на нашей встрече с председателем КНР была достигнута договоренность расширить сотрудничество двух стран в области мирного атома. В самом Китае только в ближайшие пятнадцать лет будет запущено 76 новых реакторов. Наш восточный сосед является одним из мировых лидеров в этой отрасли", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил, что развитие атомной энергетики невозможно без стратегически важных минеральных ресурсов.
Казахстан располагает достаточными запасами редких металлов, необходимых для этой отрасли. Наша страна входит в число мировых лидеров по добыче урана. В недрах Казахстана сосредоточено 40% всех залежей урана. Необходимо правильно воспользоваться данным преимуществом. Строительство атомной станции кардинально изменит роль урана в экономике. Если ранее это богатство направлялось исключительно на экспорт, то в будущем оно станет востребованным и внутри страны. К этим изменениям следует готовиться уже сегодня, нужно провести тщательный анализ. Наши ученые должны это учитывать", - сказал Токаев.
Глава государства рассказал, что потенциальной площадкой для строительства АЭС может стать Абайская область.
