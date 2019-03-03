В Караганде и Темиртау по поручению главы государства появятся новые соцобъекты

Караганда. 29 ноября. Kazakhstan Today - Власти Карагандинской области реализуют поручения главы государства, данные в ходе рабочего визита президента в регион в сентябре 2018 года. В ближайшем будущем новые социальные объекты появятся в Караганде и Темиртау. Об этом сообщил аким области Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает Kazakhstan Today.





"В сентябре мы презентовали главе государства наши планы по развитию Нового центра Караганды. Президент инициативу поддержал. И, более того, высказал пожелание о превращении областного центра в город-миллионник. И мы уже приступили к разработке стратегии его развития", - цитирует Кошанова пресс-служба акима.





Реализаций поручений, данных главой государства, находится на особом контроле.





"В Караганде зимой начнём возводить современный Дворец детей и юношества. Помимо традиционных кружков, здесь предусмотрены новые секции: по робототехнике и моделированию, а также планетарий. Весной начнётся строительство 50-метрового плавательного бассейна, соответствующего олимпийским стандартам. В Караганде много талантливых пловцов, синхронистов, и им будут созданы все условия", - подчеркнул аким области.





В областном центре также построят Центр борьбы.









"Полностью будет реконструирован железнодорожный вокзал Караганды. Пассажиропоток увеличится в 2,5 раза. И самое главное - мы сохраним уникальный исторический фасад, лепнину, барельефы этого уникального здания. Помимо этого, наш земляк Геннадий Головкин строит многофункциональный спортивный комплекс площадью 5500 квадратных метров", - сообщил Ерлан Кошанов.





В городе металлургов, согласно поручению главы государства, компания "АрселорМиттал Темиртау" построит новую поликлинику на 20 тыс. посещений, детский сад для раннего развития и профессиональный спортивный комплекс.





"Данные объекты полностью закроют потребность населения в этих сферах. Помимо этого, АрселорМиттал Темиртау было поручено модернизировать ТЭЦ-2. На сегодня компанией уже начаты работы по строительству нового котла на сумму порядка 20 млрд тенге. Это значительно улучшит качество жизни темиртаусцев и решит их многолетнюю проблему с теплоснабжением", - заключил аким области.









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