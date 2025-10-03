В Казахстане на 86% выросла площадь применения водосберегающих технологий

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане площадь применения водосберегающих технологий выросла на 86%. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.





С 2024 года проводится масштабная работа по предоставлению аграриям господдержки в виде субсидий на внедрение водосберегающих технологий и поливную воду. С 50% до 80% увеличена доля возмещения затрат фермеров на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих систем. Также введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду в зависимости от тарифа. Принятые меры позволили увеличить площадь применения водосберегающих технологий на 86% - с 312,2 тыс. га в 2023 году до порядка 581 тыс. га в текущем году", - проинформировали в ведомстве.





Также отмечается развитие рынка производства водосберегающих технологий. В 2024 году в Туркестанской области, городах Алматы и Астане были открыты четыре отечественных завода по производству дождевальных машин и капельного оборудования.





В этом году в Жамбылской области запущен казахстанско-китайский проект по производству систем капельного орошения. Производственная мощность предприятия позволила охватить капельными лентами площадь в 14 тыс. га.





В индустриальной зоне города Туркестана запущено производство пластиковых труб для систем капельного орошения. В индустриальной зоне Жетысайского района ведутся работы по запуску переработки полиэтилена и производству водосберегающего оборудования. В индустриальной зоне Мактааральского района к концу текущего года планируется запуск производства пластиковых труб, лент и устройств капельного орошения.





В Кызылординской области турецкие инвесторы планируют запуск завода по производству систем капельного орошения с проектной мощностью в 20 тыс. га.





Мы ведем активную работу по привлечению инвестиций в водную отрасль страны. Сотрудничество с международными партнерами открывает доступ к современным технологиям и инвестициям, но все стратегические решения принимаются исключительно в Казахстане. Контроль за водными ресурсами всегда был и будет в руках государства. Передача водных объектов, тем более стратегических, в распоряжение иностранных государств никогда не рассматривалась. Наша цель - модернизация водохозяйственной инфраструктуры в целях защиты интересов граждан и обеспечения безопасности страны. Вода - стратегический ресурс, и мы ведем работу над обеспечением наиболее эффективного ее использования и экономии ради будущего нашей республики", - подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.



