В Казахстане обсуждают создание крупного промышленного парка с глубокой переработкой сырья

Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу с вице-председателем правления XINFA GROUP Чжао Тинъюном по вопросам инвестиционного взаимодействия и практических аспектов строительства на территории Казахстана современного промышленного парка, - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел встречу с вице-председателем правления XINFA GROUP Чжао Тинъюном по вопросам инвестиционного взаимодействия и практических аспектов строительства на территории Казахстана современного промышленного парка, сообщили в правительстве.





В пресс-службе премьер-министра пояснили, что XINFA GROUP - один из крупнейших мировых индустриальных холдингов с диверсифицированным портфелем в сфере энергетики, алюминиевой и химической промышленности, а также экологичных строительных и аграрных технологий. Компания основана в 1972 году и занимает глобальные лидерские позиции по нескольким ключевым производственным направлениям.





Концепция инвестиционного проекта по созданию в Павлодарской области масштабного промышленного парка полного цикла предусматривает глубокую переработку сырья с целью выпуска продукции высокого передела из угля, бокситов, меди, флюорита и известняка. В частности, планируется строительство металлургических производств по выпуску глинозема, алюминия и меди, формирование энергетической инфраструктуры, включая объекты на базе возобновляемых источников энергии, а также запуск предприятий по производству соды, углеродных материалов и экологичных строительных решений", - говорится в сообщении.





По данным правительства, совокупный объем инвестиций оценивается на уровне порядка 15 млрд долларов США, площадь будущего индустриального парка - более 3 тысяч га. Планируется создание свыше 10 тысяч рабочих мест.





Вице-председатель правления Xinfa Group Чжао Тинъюн отметил, что компания уже провела предварительный анализ ресурсной базы Казахстана, включая бокситовые, угольные и медные месторождения, и положительно оценивает их промышленный потенциал в контексте формирования цепочек глубокой переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.





Роман Скляр подчеркнул, что Казахстан рассматривает промышленную модернизацию, привлечение стратегических инвестиций и развитие технологичной индустрии как ключевые приоритеты государственной экономической политики. Правительством сформирована устойчивая правовая и институциональная база для сопровождения крупных инвестиционных проектов, включая механизмы долгосрочного партнерства с международными индустриальными группами.





По итогам встречи подтверждена заинтересованность в дальнейшей детальной проработке проекта, расширении индустриального партнерства и укреплении долгосрочного инвестиционного сотрудничества.