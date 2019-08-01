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Алматы. 31 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане участились случаи обнаружения поддельных 5-тысячных банкнот, передает Kazakhstan Today.

Национальный банк Казахстана информирует о том, что участились случаи обнаружения поддельных банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года. Для подделок характерен серийный номер банкнот - ВВ 5547994, но возможны и другие номера. Поддельные банкноты изготовлены с использованием компьютерной техники на защищенной бумаге и наличием водяных знаков в виде геометрических фигур по всей поверхности банкнот. Также на них имеется имитация водяного знака в виде мифической птицы "Самрук", - говорится в сообщении финрегулятора.

При этом на подделках имитированы защитные элементы: водяной знак, ныряющая нить, скрытые и совмещающиеся изображения, защитный элемент "СПАРК" в виде изображения крыла барса, изображения, видимые только в ультрафиолетовом свете, и другие.

Поддельная банкнота в ультрафиолетовом свете не имеет голубого свечения. Цветные волокна таких банкнот фальшивомонетчиками были дорисованы вручную краской. Цветовая гамма поддельной банкноты 5000 тенге отличается от настоящих тусклым цветом.

Нацбанк призвал казахстанцев быть бдительными и соблюдать всего несколько правил, которые помогут отличить настоящие банкноты от поддельных. Для начала банкноту необходимо почувствовать. Банкнотная бумага имеет свой специфический хруст. На банкнотах имеется специальная печать, которая создает рельеф. Этот рельеф можно почувствовать там, где находится монумент "Казак Елі", буквенное изображение номинала банкнот, архитектурные изображения, карта Казахстана и слова "КАЗАКСТАН УЛТТЫК БАНКІ".

На всех банкнотах имеются метки для людей с ослабленным зрением в виде выпуклых высокорельефных элементов, хорошо различимых на ощупь.

Затем на банкноту необходимо внимательно посмотреть. Цвет банкноты должен быть четким и контрастным, необходимо просмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и цифровое изображение номинала.

Аналогичным образом необходимо обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нить, выходящую на поверхность банкноты в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить с надписями.

Банкноту также необходимо повернуть. На банкнотах номиналом 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого. На оборотной стороне банкнот номиналом 2000 и 5000 тенге имеется голографическая полоса. Изображения на голограмме переливаются и имеют динамический эффект.

Указанных методов почувствуй, посмотри и поверни более чем достаточно для быстрой визуальной проверки банкнот на подлинность без применения специального оборудования. Данный метод займет не более 5 секунд и поможет каждому определить подлинность банкнот", - резюмировали в Нацбанке.

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