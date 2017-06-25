В Кызылординской области охват детей 3-6 лет дошкольным образованием составил 100%

Кызылорда. 24 июня. Kazakhstan Today - На сегодняшний день в Кызылординской области работает 791 детская дошкольная организация. В 542 детских садах и 249 мини-центрах воспитывается около 53 тысяч детей, передает Kazakhstan Today.

По сравнению с прошлым годом сеть дошкольных организаций выросла на 79 единиц, а количество детей возросло на более чем 5 тысяч, сообщается на сайте акимата региона.

По данным областного управления образования, из 542 детских садов 158 являются государственными, а доля частных детских садов, открытых по программе "Балапан", составляет более 70%.

Как отметили в управлении, охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием в текущем году вырос до 54,3%, а охват детей в возрасте 3-6 лет выполнен на 100%.

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