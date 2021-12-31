В МИИР подвели итоги строительства и ремонта дорог в 2021 году

НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК подвели итоги реализации автодорожных проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Строительством, реконструкцией и ремонтными работами было охвачено 10 тысяч км автодорог республиканского и местного значения, сообщает МИИР. Из них 3,6 тыс. километров - дороги республиканского значения:
- Талдыкорган - Усть-Каменогорск;
- Караганда - Балхаш - Бурылбайтал - Курты - Капшагай;
- Актобе - Атырау - Астрахань;
- Калбатау - Майкапшагай;
- Ушарал - Достык;
- Узынагаш - Отар;
- Мерке - Бурылбайтал;
- Костанай - Денисовка.
В строительный сезон на проектах было задействовано 200 тыс. человек и 12 тыс. единиц дорожно-строительной техники. По итогам года открыто движение на 2248 км автодорог I-II категории, с увеличением прочности дорог. Обеспечено надежное транспортное сообщение с охватом порядка 120 близлежащих населенных пунктов, построено шесть обходов крупных населенных пунктов, увеличены транспортные и транзитные перевозки в 2,5 раза. При этом казахстанское содержание в дорожном строительстве составило более 90%. Для развития придорожного сервиса запущен 71 комплекс придорожного обслуживания, с включением полного сервиса придорожных услуг: кемпинги, мотели, АЗС, СТО, пункты питания, торговли и так далее", - уточнили в ведомстве.