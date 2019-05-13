В Минфине разъяснили причину введения платы за пользование порталом госзакупок

Астана. 9 января. Kazakhstan Today - В Министерстве финансов РК разъяснили причину введения платы за пользование порталом госзакупок, передает Kazakhstan Today.





На портале зарегистрировано более 200 тыс. участников, обслуживание которых государству обходится в 12-13 тыс. тенге в год на одного участника, то есть по 1 тыс. тенге в месяц на каждого", - сообщается на сайте ведомства.





Потенциальные поставщики могут оплачивать услуги по использованию веб-портала государственных закупок через отдельный банковский счет, который открыл Центр электронной коммерции для приема только платежей участников портала. В свою очередь, данный счет будет проверяться соответствующими уполномоченными органами.





По данным Минфина, тариф на 2019 год в зависимости от суммы заявки составит от 2525 до 308 050 тенге, включая НДС. В ведомстве пояснили, что определение тарифов основывалось на ежегодных расходах на содержание веб-портала государственных закупок Минфина в размере 2-2,5 млрд тенге. Кроме этого, для исключения технических простоев министерством в рамках тарифов были учтены затраты на обновление текущей инфраструктуры.





Что касается методики расчета, то он производится на основе среднестатистических данных за период 2016-2018 годы по участию на портале поставщиков, хотя бы раз участвовавших/либо заключавших договор в течение финансового года в госзакупках", - добавили в ведомстве.





Вместе с тем имеются риски недополучения доходов, так как не учитывался фактор неучастия ранее подававших заявки потенциальных поставщиков, а также программ-роботов, которые автоматически подавали заявки на все закупки в надежде получить контракты в случае несостоявшейся закупки из одного источника.





Если же будет установлено превышение полученных платежей от запланированных доходов, то разница будет перечисляться в бюджет Республики Казахстан, так как дивиденды от деятельности ЦЭК направляются в бюджет государству. При этом в случае получения значительной суммы незапланированных доходов совместно с владельцем - Министерством финансов Республики Казахстан будет приниматься решение о возможности пересмотра стоимости тарифов в сторону уменьшения в последующие годы, указали в ведомстве.





С учетом ввода платности веб-портала государственных закупок ужесточается контроль деятельности Центра электронной коммерции как со стороны Департамента внутреннего государственного аудита Министерства финансов в части проверки финансовых и закупочных процедур, так и со стороны Государственной технической службы КНБ РК по техническим вопросам и соблюдения норм в части информационной безопасности. Отметим, со стороны Государственной технической службы и правоохранительных органов ежеквартально осуществляются соответствующие проверки", - резюмировали в ведомстве.





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