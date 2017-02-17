Внедрение цифровых технологий в АПК позволит сократить срок рассмотрения заявок на субсидии с 18 до 7 дней

Шымкент. 17 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Шымкенте заместитель премьер-министра РК - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов встретился с населением Южно-Казахстанской области и рассказал о задачах, озвученных в Послании главы государства народу Казахстана "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", сообщила пресс-служба МСХ РК.

На встрече вице-премьер, в частности, озвучил задачи по развитию агропромышленного комплекса (АПК). В их число входят пересмотр принципов выделения субсидий и постепенный переход на страхование продукции; создание в течение 5 лет всех условий для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы; повышение уровня переработки продукции, создание эффективной системы хранения, транспортировки и сбыта товаров; повышение уровня производительности труда и снижение производственных расходов; повышение эффективности использования земли, увеличение площади орошаемых земель в течение 5 лет на 40%, что позволит довести ее до 2 млн гектаров; увеличение объемов инвестиций в аграрные научные исследования, которые будут востребованы на производстве; популяризация органического бренда made in Kazakhstan и повышение экспортного потенциала, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы, вице-премьер рассказал и о том, что в сфере АПК ведется работа по внедрению цифровых технологий, а именно - в процессе автоматизации субсидий. В текущем году полная автоматизация будет реализована по трем направлениям - процентная ставка, удобрения, гербициды, что позволит сократить сроки рассмотрения заявок в среднем в 2,5 раза (с 18 до 7 дней). Кроме того, это снижает коррупционные риски при выдаче субсидий.

Эти задачи должны способствовать становлению АПК в качестве нового драйвера экономики страны, и именно они легли в основу новой государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы, которая на днях была утверждена Указом президента РК.

Как отметили в ведомстве, основой госпрограммы развития АПК является развитие сельхозкооперации на селе. Документ предусматривает рост производительности труда в сельском хозяйстве на 38%, рост валовой продукции сельского хозяйства на 30%, рост объема экспорта продовольственных товаров на $600 млн, снижение объема импорта продовольственных товаров на $400 млн, рост оптовой торговли продовольственными товарами на 29% к уровню 2015 года, снижение расхода поливной воды на 1 гектар орошаемой площади на 20%, увеличение дополнительных поверхностных водных ресурсов на 1,9 кубических километров.

В МСХ добавили, что в ходе поездки министр провел совещание по развитию сельскохозяйственных кооперативов в регионе.

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