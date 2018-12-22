Возможное размещение техдокументов о системе мониторинга информпространства на серверах российской компании расследует МИК Казахстана

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Министерство информации и коммуникаций РК проводит служебное расследование по факту возможного размещения технической документации на разработку казахстанской системы информационного мониторинга на серверах российской компании, передает Kazakhstan Today.

"Конкурс на разработку системы проводился только среди отечественных компаний. Договор на создание данной информационной системы был заключен с казахстанской компанией ТОО "Научно-исследовательская лаборатория "Квант". По факту возможного размещения технической документации на разработку этой системы на серверах российской компании в Министерстве ведется служебное расследование", - говорится в официальном сообщении МИК РК, пишет Kazpravda.kz .

Работа над проектом системы "Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства" ведется министерством с 2017 года.

Как пояснили в ведомстве, система предназначена для облегчения процесса фиксации противоправных материалов в СМИ, запрет на распространение которых установлен законами Республики Казахстан. Речь идет о пропаганде терроризма, суицида, нарушения целостности государства и так далее.

В министерстве также отметили, что МИК является уполномоченным госорганом в сфере соблюдения существующих законов в области СМИ. Функция мониторинга закреплена за ведомством законодательно и осуществляется с момента основания министерства. В условиях стремительного роста объемов информации и с учетом трудоемкости ее обработки возникла необходимость в автоматизации процесса мониторинга.

Кроме этого, повышения эффективности мониторинга требовала и общественность, в особенности в период распространения так называемых групп смерти, включая "Синий кит" и "Разбуди меня в 04.20".

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