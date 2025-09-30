Задержан прокурор города Рудного

Фото: КГД МФ РК

Рассказать друзьям

Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - КГД МФ РК сообщил о внесении изменений в новый Налоговый кодекс по специальному налоговому режиму. Основная цель - сделать систему налогообложения более простой, удобной и доступной для граждан и бизнеса.





Ключевые изменения:





сокращение и объединение режимов для устранения дублирования;

введение нового режима для самозанятых;

улучшение условий для малого и среднего бизнеса;

сохранение действующих налоговых льгот, предусмотренных в режимах для аграрного сектора.





Для самозанятых





Вводится СНР для самозанятых, который позволит легализовать доходы граждан и при этом минимизировать их налоговую нагрузку:





регистрация в качестве ИП не требуется;

ставка налога с дохода - 0%;

только социальные платежи - 4% от дохода;

удобное исполнение обязательств через мобильное приложение;

по доходам, полученным самозанятыми через платформу, удержание и перечисление соцплатежей будет производить операторы интернет-платформ.





Для малого и среднего бизнеса





Сохраняется СНР на основе упрощенной декларации с улучшенными условиями:





максимальный порог дохода увеличен до 2,5 млрд тенге;

отсутствует ограничение по численности работников;

единая налоговая ставка - 4%, с правом маслихатов на понижение/увеличение на 2%;

освобождение от НДС и соцналога;

отчетность - всего два раза в год.





Для аграрного сектора





В связи с упразднением единого земельного налога крестьянские или фермерские хозяйства (КФХ), применявшие СНР для КФХ, теперь будут уплачивать индивидуальный подоходный налог на прежних условиях и по тем же ставкам.





Для субъектов, применяющих СНР с льготой 70% по отдельным налогам, сохранены данные льготы в общеустановленном режиме.





Таким образом, новым Налоговым кодексом созданы прозрачные и простые правила исполнения обязательств при применении режимов, снижена нагрузка на бизнес, введены механизмы для поддержания самозанятых и сохранены действующие льготы для аграриев.



