Более 200 торговых центров и магазинов Алматы объявили скидки в преддверии Универсиады

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек посетил ряд торговых центров, которые с 20 января по 10 февраля принимают участие в фестивале скидок "Almaty Sales Festival - Winter 2017", приуроченном к 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017, сообщает пресс-служба акима города.

В фестивале принимают участие 100 торговых центров и 100 магазинов формата street retail, представляющие около 500 известных мировых брендов. Алматинцы и гости города смогут приобрести одежду со скидкой до 80%, косметику - до 20%, ювелирные изделия - до 40%, бытовую технику и другие товары по сниженным ценам, передает Kazakhstan Today.

"Универсиада - важный проект как для города, так и для нас, алматинских предпринимателей. Здорово, что мы можем по-своему принять в ней участие, поддержав фестиваль скидок", - отметил представитель бутика Sman Жандос Ахметов.

Одними из первых покупателей в рамках "Almaty Sales Festival - Winter 2017" стали участники творческих коллективов RIN'GO, Ayumi, Мадина Садвакасова и другие.

"Все мы ждем с нетерпением Универсиаду, обязательно пойдем болеть за наших спортсменов. Узнав о фестивале, решили воспользоваться отличной возможностью и что-нибудь приобрести, в чем будет тепло и комфортно на спортивных объектах", - поделился солист RIN'GO Данияр Отеген.

В период фестиваля на площадках различных торгово-развлекательных центров пройдут тематические мероприятия: ярмарка ремесленников, выставка казахстанских дизайнеров, мастер-классы для детей, предусмотрена концертная программа.

"Мы услышали по радио, что в городе стартует фестиваль скидок и в первый же день с подругой отправились за покупками. Это здорово, когда есть возможность купить качественный товар по сниженной цене", - рассказала студентка Айсулу.

В ходе посещения торгового центра "MEGA Alma-Ata" аким Алматы также посетил кассу, где можно приобрести билеты на предстоящие зимние игры Универсиады. Как сообщили в кассе, особой популярностью пользуются билеты на соревнования по фигурному катанию и хоккею, а на игры с участием казахстанских хоккеистов мест уже нет. В целом, на сегодняшний день продано уже 86 из 200 тыс. билетов.

Напомним, Всемирная зимняя универсиада-2017 пройдет с 29 января по 8 февраля, в ней примут участие более 2000 спортсменов из 57 стран мира, также ожидается большой поток иностранных гостей.

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