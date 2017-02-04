На территории комплекса лыжных трамплинов в шатре можно увидеть весь Алматы

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - На территории Комплекса лыжных трамплинов "Сункар" установлен необычный шатер, где на проекционных экранах можно увидеть весь Алматы, рассказали в Дирекции Универсиады.

Как рассказали в Дирекции, на проекционных экранах транслируется видео с видами окрестностей и современного Алматы. Вы входите в дверь и оказываетесь в совершенно особой атмосфере: здесь очень тепло, звучит красивая национальная музыка, в центре стоит символический казан, наполненный огромными по размеру сочными яблоками, а вокруг вас - самые любимые алматинцами и поклонниками города места: Чарынский каньон, Кольсайские озера, Шымбулак, ГАТОБ имени Абая, Площадь Республики, Парк Первого Президента и другие значимые объекты, передает Kazakhstan Today.

"Здесь каждый день очень много гостей. Приходят, в основном, группами, в сопровождении волонтеров. Для них это очень увлекательно - сейчас зима, а этот ролик снимали осенью, и гости могут увидеть самые интересные места нашего региона такими, какими они бывают в самую красивую пору", - отметил ответственный за объект Ержан Амиреев.

По информации Дирекции, многие из спортсменов и членов делегаций в эти дни посещают туристические объекты города, но некоторые из природных достопримечательностей остаются без внимания из-за погоды. Поэтому увидеть на огромном проекционном экране озеро Каинды, например, очень интересно.

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