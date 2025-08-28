27.08.2025, 14:39 3391
Человекоподобные работы пробуют свои силы в профессиях на Китайском конкурсе робототехники и ИИ
Фото: Кадр из видео
В Китае прошел финал 27-го конкурса робототехники: десятки Человекоподобных роботов демонстрируют навыки будущего - от работы на производстве до сложных движений и "искусственного интеллекта с мозгами". В 2025 году продажи гуманоидов обещают превысить 10 000 штук.
05.08.2025, 20:22 77011
В Индии селевой поток накрыл горную деревню
Фото: aa.com.tr
По меньшей мере четыре человека погибли, десятки пропали без вести после того, как наводнение смыло дома и дороги в деревне Дхарали в северном штате Уттаракханд.
Прашант Арья, окружной судья округа Уттаркаш, где расположена деревня, подтвердил гибель четырех человек в результате внезапного наводнения.
- На район обрушилась мощная волна паводка. В настоящее время мы оцениваем масштаб ущерба, причиненного жизни и имуществу, - сообщил Арья.
Он добавил, что в пострадавшие районы для проведения поисково-спасательных операций направлены подразделения армии, Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и Государственных сил реагирования на стихийные бедствия (SDRF).
30.07.2025, 17:24 102366
Сильное землетрясение произошло на Камчатке
Фото: Риа Новости
Москва. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сильное землетрясение произошло в Камчатском крае Российской Федерации, сообщает пресс-служба МЧС страны.
Ощущались подземные толчки до 8,7 балла. Пострадавших нет. Обрушился фасад одного из детских садов, здание было на ремонте. Пострадавших нет. Спасатели МЧС России обследовали и огородили здание", - заявили в ведомстве.
Кроме того, волной цунами местами затоплены порт города Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население было эвакуировано.
Как отмечает gazeta.ru, это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.
Ранее жители двух областей Казахстана ощутили землетрясение.
24.07.2025, 20:17 108271
Казахстанский пожарный сделал шпагат между машинами — спасатели на катерах подхватили флешмоб
Пожарный из Западного Казахстана исполнил эффектный трюк в стиле Жан-Клода ван Дамма — шпагат между двумя движущимися спецмашинами. Автотехника полностью собрана в Уральске.
А тем временем спасатели из Акмолинской области подхватили флешмоб — и сделали свой шпагат уже на катерах. Кто следующий?
15.07.2025, 22:21 129266
Москву затопило: ливень, град и гроза парализовали город
Фото: Telegram-канал SHOT
15 июля столицу России накрыл мощный ливень с градом и грозой. За два часа в городе выпала месячная норма осадков, что привело к масштабным подтоплениям и нарушению работы транспортной инфраструктуры.
По сообщениям очевидцев и местных СМИ, затоплены оказались центральные улицы, элитные жилые районы, офисные здания и станции метро. Вода проникала внутрь вагонов подземки и наземного транспорта. Из-за ливня было временно перекрыто движение на некоторых участках шоссе, а поезда до аэропорта Шереметьево прекратили курсировать.
На отдельных участках железной дороги была отключена электроэнергия. Грозовой фронт сопровождался ударами молний, в том числе в районе Останкинской телебашни.
20.06.2025, 18:11 184451
Ураган в Павлодарской области: в ряде городов и районов объявят режим ЧС
Фото: gov.kz
После урагана в трех городах и ряде районов Павлодарской области будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба акимата региона.
В связи с последствиями урагана, нанесшего ущерб в ряде населенных пунктов региона, местными исполнительными органами проводится работа по оценке причиненного вреда. Организованы выезды комиссий на места, осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан. По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС. С 20 по 30 июня принимаются обращения на устранение последствий стихии", - проинформировали в ведомстве.
19.06.2025, 18:30 203441
В заповеднике Павлодарской области засняли детенышей рыси
Фото: depositphotos.com
Павлодар. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В государственном лесном природном резервате "Ертіс орманы" в Павлодарской области засняли детенышей рыси, передает корреспондент агентства.
Во время планового наблюдения на территории резерватa зафиксировали детенышей рыси прямо у логова", - проинформировали в "Ертіс орманы".
Напомним, весной снежного барса засняли фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке.
17.06.2025, 23:22 193851
В Индонезии зафиксировано мощное извержение вулкана Левотоби
Фото: Скрин с видео
Власти Индонезии объявили максимальный уровень опасности в связи с активизацией вулкана Левотоби Лаки-лаки, расположенного в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Как сообщает вулканологическое агентство страны, в результате извержения в атмосферу выброшено облако пепла высотой до 11 километров.
В связи с ситуацией введен запрет на приближение к вулкану ближе чем на восемь километров. Местным жителям, туристам и всем находящимся в регионе настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие и строго следовать указаниям местных властей.
Отмечается, что вулкан Левотоби Лаки-лаки ранее уже проявлял активность, однако текущий выброс пепла считается одним из наиболее мощных за последнее время. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.
11.06.2025, 12:19 210596
В СКО запустят производство лапши на экспорт в Китай
Фото: Kazakhstan Today
В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая побывали в цехах агропромышленного комплекса в Северо-Казахстанской области.
Агропромышленный кластер образован казахстанской компанией ТОО "Мемолюкс" совместно с китайской корпорацией "Ай Цзюй" в селе Аймак Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Цель проекта - создание инновационных предприятий по глубокой переработки пшеницы и масличных культур.
Как рассказал журналистам директор предприятия Фан Лунфей, в ближайшее время производство планируют расширить, запустив цех по изготовлению лапши быстрого приготовления. Ожидаемая мощность производства составит 20 тонн в сутки. Всю продукцию будут отправлять на экспорт в Китай.
