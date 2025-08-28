Фото: aa.com.tr

По меньшей мере четыре человека погибли, десятки пропали без вести после того, как наводнение смыло дома и дороги в деревне Дхарали в северном штате Уттаракханд.





Прашант Арья, окружной судья округа Уттаркаш, где расположена деревня, подтвердил гибель четырех человек в результате внезапного наводнения.





- На район обрушилась мощная волна паводка. В настоящее время мы оцениваем масштаб ущерба, причиненного жизни и имуществу, - сообщил Арья.





Он добавил, что в пострадавшие районы для проведения поисково-спасательных операций направлены подразделения армии, Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и Государственных сил реагирования на стихийные бедствия (SDRF).



