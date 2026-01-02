01.01.2026, 14:07 4826
Полиция Казахстана провела новогодний флешмоб в честь наступления 2026 года
25.12.2025, 10:27 35876
Топ-10 городов для празднования Рождества в Европе 2026
В рейтинг вошли города с самыми атмосферными рождественскими ярмарками, праздничной иллюминацией и насыщенной культурной программой, которые традиционно привлекают туристов со всего мира.
В преддверии праздников представляем подборку рождественских песен, которые помогут создать теплое настроение и атмосферу уюта. Эти композиции уже много лет ассоциируются с Рождеством и остаются неизменным символом праздничных дней.
24.12.2025, 22:38 40626
Роботы из Китая поразили зрителей сальто на концерте
На юго-западе Китая состоялся концерт популярного исполнителя Вана Лихуна. Вместе с артистом и подтанцовкой на сцену вышел отряд роботов Unitree G1. Гуманоидов одели в яркую, свободную одежду, чтобы ничего не мешало выполнению эффектных трюков.
23.12.2025, 10:04 45511
В Риддере построили огромного автоснеговика
В минувшее воскресенье футбольное поле стадиона "Строитель" в Риддере стало площадкой для яркого новогоднего флешмоба. По инициативе автоклуба Crazy Racing Club около 80 автомобилей выстроились в масштабную светящуюся фигуру снеговика.
Авторами идеи выступили Дмитрий Лукашкин, Антон Арбузов, Степан Репин и Алексей Пушкарёв. Необычная акция стала оригинальным поздравлением горожан с приближающимся Новым годом, сообщает Риддерский городской портал.
19.12.2025, 10:28 71821
Пляж Ормуза стал кроваво-красным
Побережье иранского острова Ормуз в Персидском заливе за последние сутки приобрело насыщенный алый оттенок, а прибрежные воды стали напоминать потоки крови. Необычное природное явление, привлекшее внимание туристов и ставшее вирусным в социальных сетях, получило научное объяснение: изменение цвета вызвано массовым вымыванием в море богатых железом почв после недавних осадков и высокой приливной активности.
25.11.2025, 15:54 176101
В Алматинском зоопарке отпраздновали день рождения белой медведицы Пурги
В Алматинском зоопарке отметили восьмилетие белой медведицы Пурги - одной из самых узнаваемых жительниц Арктической зоны.
По информации зоопарка, опекуны поздравили медведицу и подарили ей новые игрушки, окружив вниманием и заботой. Сотрудники подготовили для Пурги праздничный торт, специально созданный для хищников.
Пурга считается одной из самых любимых и наблюдаемых обитательниц зоопарка. Ее называют гордостью арктической экспозиции.
В зоопарке отметили, что благодарны всем, кто проявляет участие и поддерживает медведицу.
Пусть Пурга растет здоровой, активной и счастливой", - говорится в сообщении.
24.11.2025, 19:54 192401
Животные возвращаются в резерват "Акжайык" после пожара
Атырау. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ГПР "Акжайык" на выгоревших территориях активно проходит процесс естественного восстановления. Одним из явных признаков этого процесса является возвращение кабанов, сообщает пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира.
Кабаны возвращаются только в те места, где есть корм, вода и восстановленный растительный покров. Они разрыхляют почву, способствуют росту растений и ускоряют разложение органических остатков. Присутствие кабанов - наглядный признак того, что экосистема постепенно восстанавливается!" - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в июне 2025 года пожар в резервате "Акжайык" Атырауской области удалось полностью потушить более чем через 10 дней. Огонь охватил площадь в 1510 гектаров.
03.11.2025, 18:38 167731
В Индии проходит ежегодная ярмарка верблюдов
Ежегодная верблюжья ярмарка "Пушкар Мела" стартовала в Пушкаре индийского штата Раджастхан.
На кадрах десятки животных, украшенных яркими попонами, звенящими колокольчиками и замысловатыми украшениями, демонстрируют навыки дрессировки и выполняют трюки для местных жителей и туристов.
Одним из главных событий программы стал конкурс красоты, где животные продефилировали в лучших нарядах. "Пушкар Мела" - не только ярмарка, но и важное культурное и религиозное событие, проводимое в честь бога Брахмы. Традиционно фестиваль начинается с ритуального омовения в священных водах озера Пушкар. В этом году мероприятие проходит с 30 октября по 5 ноября.
По подсчетам Корпорации по развитию туризма Индии, "Пушкар Мела" ежегодно посещает от 200 тысяч до миллиона человек, что делает его одной из визитных карточек Раджастхана и всей Индии.
22.10.2025, 09:45 292186
Световое шоу дронов в Китае занесли в Книгу рекордов Гиннесса
Масштабное шоу дронов осветило небо над Люяном в китайской провинции Хунань и поразило зрителей идеальной синхронизацией и точностью полета. Представление прошло 17 октября и принесло городу сразу два мировых рекорда Гиннесса, сообщает Ruptly.
Первый установлен за одновременный запуск 15 947 квадрокоптеров, управляемых из одного центра. Второй - за перформанс с участием 7496 аппаратов, оснащенных пиротехникой, что вдвое превысило предыдущий мировой показатель.
На кадрах дроны выстраиваются в огромные световые фигуры: земной шар, распускающиеся цветы и древо жизни, крона которого распадается в небе каскадом золотых фейерверков и напоминает водопад из расплавленного металла.
Представление покорило миллионы зрителей как на площадке, так и в интернете, укрепило за Люяном статус "пиротехнической столицы Китая", а также наглядно продемонстрировало технологические амбиции города.
