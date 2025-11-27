26.11.2025, 19:48 3986

Акция "Безопасный дом": в ВКО спасатели проводят инструктажи по правилам эксплуатации печей и электроприборов

Акция призвана реализовать комплекс мер по профилактике пожаров
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области спасатели и полицейские проводят обходы жилых домов и инструктажи по правилам эксплуатации печей, электроприборов в рамках акции "Безопасный дом", сообщает пресс-службе департамент по чрезвычайным ситуациям региона.

Профилактическая акция направлена на повышение культуры безопасности жителей. В домах, где не соблюдают правила безопасности число бытовых пожаров с приходом отопительного периода, как правило, увеличивается. Чтобы стабилизировать обстановку сотрудники ДЧС и полицейские проводят обходы жилых домов, проводят инструктажи по правилам эксплуатации печей, электроприборов. Под пристальным вниманием социально уязвимые семьи. В домах, где уже создалась пожароугражаемая ситуация и есть риск отравления угарным газом были установлены датчики угарного газа", - пояснили в ДЧС.


По информации пресс-службы, с начала отопительного сезона пройдено более 32 тысяч домов, в которых обнаружены 12 568 нарушений. Среди них - неочищенные вовремя дымоходы отопительных печей, использование поврежденных и изношенных электроприборов, искрящиеся розетки.

Также полицейские в ходе рейдов выявляют места проживания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и проводят с ними определенную работу.

По выявленным нарушениям мы продолжаем работу по их устранению. Чтобы предотвратить возможные пожары и случаи отравления угарным газом. В домах многодетных и малообеспеченных граждан проводим ремонт печей, помогаем пожилым гражданам чистить дымоходы, ставим датчики угарного газа", - отметил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.


В ДЧС подчеркнули, что акция "Безопасный дом" призвана реализовать комплекс мер по профилактике пожаров и направлена на объединение усилий организаций и служб, населения в вопросах предупреждения гибели и отравления угарным газом граждан.
 
25.11.2025, 17:42 9386

В Усть-Каменогорске мобильная эколаборатория будет мониторить качество воздуха   

Все результаты горожане смогут отслеживать в режиме реального времени
Усть-Каменогорск. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске мобильная эколаборатория будет мониторить качество воздуха и выявлять превышения по 11 опасным веществам в режиме реального времени, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.

Определять, прежде всего, степень загрязнения, когда мы говорим, что в период НМУ должны снижать на 20% выбросы. Кроме того, если мы говорим о крупных наших промышленных предприятиях, таких как УМЗ, "Казцинк", ТМК, ТЭЦ - у них менеджмент экологически выстроен, но у нас есть еще целый пул предприятий, которые вообще не вошли в экологический мониторинг и контроль. Поэтому мы их будем выявлять. Потому что мы живем в этом городе и дышим этим воздухом", - отметила председатель "Өскемен тынысы" Елена Березинская-Абилова.


Как пояснили в акимате, теперь специалисты смогут осуществлять замеры в разных локациях города - не только в районе крупных промышленных предприятий - и сразу получать данные о качестве воздуха. Раньше экологам приходилось вручную использовать аппараты, которые не всегда могли определить ряд веществ.

Лаборатория исследует воздух по всем характерным для Усть-Каменогорска компонентам: диоксид серы, сероводород, оксид азота, оксид углерода, хлороводород, аммиак и другие.

В дни штиля этот комплекс сможет давать реальные данные на том или ином участке города. По результатам полученных данных будут приняты соответствующие меры, направленные в первую очередь на улучшение экологической обстановки", - пояснил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.


Также отмечается, что выезжать на замеры специалисты департамента экологии будут вместе с представителями "Өскемен тынысы".

Все результаты горожане смогут отслеживать в режиме реального времени", - заверили в пресс-службе.

 
25.11.2025, 11:07 11126

В ВКО отметили День работника сельского хозяйства

Усть-Каменогорск. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Праздник объединил аграриев, переработчиков, специалистов животноводства, работников пищевой индустрии и всех, чей труд обеспечивает продовольственную безопасность региона, сообщили в пресс-службе акимата области.

Аким области Нурымбет Сактаганов поздравил участников отрасли и отметил важность их ежедневной работы для экономики Восточного Казахстана.

Ваш труд - основа устойчивого развития региона. Несмотря на вызовы, аграрии продолжают демонстрировать высокий профессионализм, внедряют новые технологии, расширяют производство и подтверждают, что у Восточного Казахстана огромный потенциал. Мы благодарны каждому за ответственность, самоотдачу и вклад в развитие сельского хозяйства и переработки", - подчеркнул аким области.


В текущем году регион завершил уборочную кампанию с высокими результатами. При средней урожайности масличных культур 20,7 ц/га было собрано 537 тыс. тонн, что на 27% превышает прошлогодние показатели. Важную роль сыграли меры государственной поддержки, прежде всего льготное кредитование по программе "Кең дала 2", в рамках которой аграриям выдано более 14 млрд тенге под 5% годовых.

Рост наблюдается и в животноводстве:

       •        производство молока увеличилось на 10%;

       •        поголовье крупного рогатого скота выросло на 3%;

       •        лошадей - на 3,8%;

       •        птицы - на 1,3%.

В районах продолжается модернизация животноводческих комплексов: в Алтайском районе вводится новая молочно-товарная ферма на 1000 голов, а в Улкен-Нарынской зоне обновлена ферма на 600 голов.

В Восточном Казахстане успешно развивается переработка сельскохозяйственной продукции. По итогам года отмечено увеличение объемов производства:

       •        мясных полуфабрикатов - на 81%;

       •        рыбы - на 33%;

       •        растительных масел - на 28%;

       •        муки - на 20%;

       •        сливочного масла - на 15%;

       •        кондитерских изделий - на 13%;

       •        сыра и творога - на 8,7%;

       •        обработанного молока - на 8%.

Экспортный потенциал АПК также усилился: объемы поставок выросли на 20%, при этом 70% экспорта составляет переработанная продукция. Масложировые компании региона заключили новые международные контракты на поставку растительных масел.

Аким области подчеркнул, что все достижения возможны благодаря ежедневному труду людей, работающих на земле, в теплицах, на фермах, в перерабатывающих цехах, лабораториях и предприятиях пищевой промышленности. Лучшие представители отрасли были отмечены государственными и региональными наградами - орденами, медалями, почетными грамотами и благодарностями.

Праздничное мероприятие завершилось концертом, подготовленным творческими коллективами и воспитанниками учреждений образования региона.
 
29.10.2025, 16:46 28701

В Восточном Казахстане стартовал первый областной телетурнир по традиционной стрельбе из лука

В соревнованиях принимают участие более 80 школьников 9-10-х классов из всего региона
В Восточном Казахстане стартовал первый областной телетурнир по традиционной стрельбе из лука
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялось открытие первого в истории Восточно-Казахстанской области телетурнира по традиционной стрельбе из лука среди школьников "Жас Мерген", сообщает пресс-служба акимата региона.

В церемонии открытия соревнований принял участие аким области Нурымбет Сактаганов, который отметил важность возрождения национальных видов спорта и воспитания у молодежи силы духа, ответственности и уважения к культурным традициям, ведь именно такие виды спорта помогают воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма и уверенности в себе", - заявили в акимате.


По данным пресс-службы, в соревнованиях принимают участие более 80 школьников 9-10-х классов из всего региона.

Турнир проходит в личном зачете: сначала участники соревнуются в меткости по мишени "Қалқан", а затем лучшие лучники сойдутся в полуфиналах и финале в дисциплине стрельбы по жамбы. Турнир проводится при поддержке акимата Восточно-Казахстанской области и управления спорта ВКО, а также организаторов - Восточно-Казахстанского филиала телерадиокорпорации "Казахстан", телеканала ALTAI и центра "Керемет садақ ату", - сообщили в акимате ВКО.


Подчеркивается, что особое внимание привлекла известная восточно-казахстанская лучница и основательница первого кружка по традиционной стрельбе из лука в регионе Ажар Толеуханова.

Именно по ее инициативе началось развитие этого вида спорта в ВКО. Сегодня под руководством Ажар в Усть-Каменогорске и Глубоком занимаются около 80 юных спортсменов", - добавили в пресс-службе.

 
25.10.2025, 13:22 40471

В Усть-Каменогорске состоялась церемония поднятия флага в честь Дня Республики   

Особое значение церемонии придала присяга молодых государственных служащих
Усть-Каменогорск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Усть-Каменогорске у монумента Независимости прошла торжественная церемония поднятия государственного флага, посвященная Дню Республики, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.

От всей души поздравляю вас с единственным национальным праздником Днем Республики! Все сегодняшние достижения и успехи нашей страны, масштабные реформы и долгосрочные приоритеты стали возможны исключительно благодаря обретенной независимости. Поэтому укрепление суверенитета и бережное сохранение нашей независимости - это почетная обязанность каждого из нас!" - подчеркнул глава региона Нурымбет Сактаганов.


Подчеркивается, что особое значение церемонии придала присяга молодых государственных служащих, которые сегодня официально подтвердили верность выбранной профессии и идеалам служения народу.

Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем обращении подчеркнул, что несмотря на беспрецедентные вызовы неспокойного времени, мы строим справедливый Казахстан - страну равных возможностей для всех граждан. Проводимые реформы в политике, экономике, социальной сфере нацелены на обеспечение процветания Отечества и повышение благосостояния народа. Эти слова, ставшие лейтмотивом празднования, отражают главную идею Дня Республики - ответственность за будущее страны, труд и стремление к развитию. Праздничная церемония напомнила, что сила государства - в единстве народа, преемственности поколений и вере в собственные силы", - заявили в пресс-службе.


В мероприятии приняли участие жители города, ветераны, военнослужащие, представители молодежи и государственной службы.
 
24.10.2025, 19:27 43161

Ко Дню Республики в Катон-Карагайском районе ВКО открыли новые социальные объекты

Соцобъекты станут важной частью повседневной жизни и символом позитивных перемен в регионе
Усть-Каменогорск. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ко Дню Республики жители Катон-Карагайского района получили сразу два долгожданных подарка - в селе Топқайын введен в эксплуатацию новый водопровод, а в районном центре открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба акимата ВКО.

Для жителей Топқайына это событие стало поистине знаковым. Впервые за многие годы в селе появилась система подачи чистой и качественной питьевой воды. Теперь вода поступает в каждый дом, что значительно улучшит быт и качество жизни сельчан.

Работы по реконструкции водопровода велись с 2021 года и находились на особом контроле у руководства области и правоохранительных органов. Главная сложность заключалась в бурении артезианской скважины - из-за плотных скальных пород техника продвигалась всего на 20-30 сантиметров в день. По поручению акима области Нурымбета Сактаганова к проекту был привлечен надежный субподрядчик, что позволило ускорить темпы строительства и успешно завершить объект.

Еще одним долгожданным событием стало открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Катон-Карагае. Объект считался одним из самых известных долгостроев региона. Благодаря поддержке областного руководства и системной работе подрядных организаций строительство удалось завершить.

Новый ФОК оснащен современными спортивными залами, раздевалками и помещениями для различных видов физической активности. Он станет центром притяжения для молодежи и всех любителей спорта, создаст условия для развития массового спорта и формирования здорового образа жизни.

Таким образом, в преддверии главного государственного праздника жители Катон-Карагайского района получили два значимых объекта, которые станут важной частью их повседневной жизни и символом позитивных перемен в регионе.
 
16.10.2025, 19:53 55571

Открыт стратегически важный участок международной трассы Калбатау - Майкапчагай

Новая трасса имеет стратегическое значение для всей страны
Усть-Каменогорск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие участка автодороги международного значения Омск - Майкапчагай на отрезке Калбатау - Майкапчагай, сообщает пресс-служба акимата ВКО.

Реализация масштабного проекта стала возможной благодаря госпрограмме по модернизации транспортно-логистической инфраструктуры, инициированной главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Новая трасса имеет стратегическое значение для всей страны. Она является частью международного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай и открывает новые возможности для развития внешней торговли, транзитного потенциала и промышленного сотрудничества.

Реконструкция участка позволила значительно повысить пропускную способность и безопасность движения, улучшить качество дорожного покрытия, а также создать условия для развития предпринимательства, туризма и социальной мобильности населения.

Эта дорога - символ движения вперед, единства страны и уверенности в завтрашнем дне. Она даст новый импульс развитию восточного региона и станет важной частью экономического каркаса Казахстана", - отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.


От имени жителей региона глава области выразил благодарность правительству Республики Казахстан, Министерству транспорта, национальной компании "КазАвтоЖол", подрядным организациям, инженерам и строителям за профессионализм и вклад в реализацию важного инфраструктурного проекта.

Завершение реконструкции участка Калбатау - Майкапчагай стало очередным этапом формирования современной дорожной сети, которая обеспечит устойчивое развитие экономики и повышение качества жизни казахстанцев.

Это также гарантирует улучшение транспортного сообщения между Усть-Каменогорском, Семеем, Зайсаном, Майкапчагаем.

16.10.2025, 08:33 57736

До конца года 57 сел Восточного Казахстана подключат к интернету

Усть-Каменогорск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На сессии областного маслихата аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов сообщил о ходе цифрового развития региона и расширении интернет-инфраструктуры. Сегодня устойчивое интернет-соединение доступно в 234 населенных пунктах - это 97% жителей области. Только с начала года к Сети подключены еще 16 сел, сообщили в областном акимате.

Мы движемся по республиканской дорожной карте: до 2027 года доступ к интернету получат все оставшиеся 123 населенных пункта. В этом году подключим 57 из них", - подчеркнул глава региона.


Особое внимание уделяется городам и транспортным магистралям. В Усть-Каменогорске уже начато внедрение связи пятого поколения (5G) - установлены 32 базовые станции, до конца года их количество увеличат до 62. Цифровая инфраструктура развивается и вдоль автомобильных трасс республиканского значения. В следующем году запланировано строительство 22 антенно-мачтовых сооружений для покрытия дорог мобильной связью и интернетом.

Цифровая доступность - это не роскошь, а необходимость. Интернет должен быть не только в городах, но и в каждом селе, в каждой школе и на каждой трассе", - отметил Нурымбет Сактаганов.

 
11.10.2025, 18:43 64436

В ВКО собрались мастера соколиной охоты со всего мира

Усть-Каменогорск. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 8 по 11 октября в живописном селе Бозанбай Уланского района состоялся пятый, юбилейный Международный фестиваль "Шығыс Салбурыны - 2025". Масштабное событие объединило лучших беркутчи Казахстана и зарубежных стран, а также зрителей, ценящих национальные традиции и древнее искусство құсбегілік - соколиной охоты, сообщает пресс-служба ВКО.

На праздник прибыли гости из Китая, Монголии, Кыргызстана, Венгрии, России и различных регионов Казахстана.

За 5 лет своего существования фестиваль превратился в важную культурную площадку, способствующую возрождению и популяризации национальных ценностей. В этом году праздник собрал около 10 тысяч участников и гостей.

Торжественное открытие прошло 9 октября. Парад национальных костюмов, выступления с ловчими птицами, демонстрация мастерства беркутов, ителги, қаршыға и охотничьих собак породы тазы произвели сильное впечатление на зрителей. На арене развернулось настоящее зрелище, где сила, ловкость и дух предков переплелись в каждом мгновении соревнований.

В завершение фестиваля, 11 октября, состоялись финальные этапы состязаний, поэтический конкурс мүшәйра, церемония награждения победителей и большой гала-концерт.

Фестиваль украсили выступления фольклорных ансамблей и известных артистов Казахстана - группы "Алатау серілері", Кенжебека Жәнәбілова и Досымжана Таңатарова. Их выступления стали ярким финальным аккордом праздника, наполненного гордостью за национальное наследие.

Особое внимание в этот день было уделено этнокультурной программе. Каждый район области представил уникальные обряды предков:

  • Усть-Каменогорск - "Ашамайға мінгізу"
  • район Алтай - "Асату"
  • Катон-Карагайский район - "Бастаңғы"
  • район Үлкен Нарын - "Беташар"
  • Тарбагатайский район - "Қырқынан шығару"
  • Курчумский район - "Отқа май құю"
  • район Марқакөл - "Құйрық-бауыр асату"
  • Глубоковский район - "Бесікке салу"
  • Зайсанский район - "Тұсау кесу"
  • Шемонаихинский район - "Ұйқы ашар"
  • район Самар - "Сырға салу"
  • Уланский район - "Балаға ат қою"

На территории "Бүркіт төбе" были установлены 40 юрт, оформленных в этностиле, где проходили мастер-классы, обряды и выставки народного творчества.

Среди почетных гостей фестиваля были государственный тренер Министерства туризма и спорта Базарбек Күнтуған, вице-президент Республиканской федерации Бағдатхан Мүптекеқызы и знаменитая беркутчи Айшолпан Нургайып.

Организаторы отметили, что "Шығыс Салбурыны" стал не просто соревнованием беркутчи, а символом патриотизма и культурного единства, укрепляющим национальное самосознание и международный имидж Казахстана.

Шығыс Салбурыны" - это не просто спортивное состязание. Это возрождение культурной самобытности, глубокая связь с корнями и возможность показать миру красоту и величие казахских традиций. Сегодня национальные виды спорта занимают достойное место в системе физической культуры Казахстана. Проведение этнофестивалей, республиканских и международных турниров, чемпионатов Азии и мира способствует сохранению, популяризации и передаче следующему поколению нашего бесценного наследия, - сказал аким области Нурымбет Сактаганов.


Мероприятие прошло при поддержке акима ВКО Нурымбета Сактаганова и Республиканской федерации птицеводства.
 
