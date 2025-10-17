До конца года 57 сел Восточного Казахстана подключат к интернету

Фото: акимат ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 8 по 11 октября в живописном селе Бозанбай Уланского района состоялся пятый, юбилейный Международный фестиваль "Шығыс Салбурыны - 2025". Масштабное событие объединило лучших беркутчи Казахстана и зарубежных стран, а также зрителей, ценящих национальные традиции и древнее искусство құсбегілік - соколиной охоты, сообщает пресс-служба ВКО.





На праздник прибыли гости из Китая, Монголии, Кыргызстана, Венгрии, России и различных регионов Казахстана.





За 5 лет своего существования фестиваль превратился в важную культурную площадку, способствующую возрождению и популяризации национальных ценностей. В этом году праздник собрал около 10 тысяч участников и гостей.





акимат ВКО





Торжественное открытие прошло 9 октября. Парад национальных костюмов, выступления с ловчими птицами, демонстрация мастерства беркутов, ителги, қаршыға и охотничьих собак породы тазы произвели сильное впечатление на зрителей. На арене развернулось настоящее зрелище, где сила, ловкость и дух предков переплелись в каждом мгновении соревнований.





В завершение фестиваля, 11 октября, состоялись финальные этапы состязаний, поэтический конкурс мүшәйра, церемония награждения победителей и большой гала-концерт.





акимат ВКО





Фестиваль украсили выступления фольклорных ансамблей и известных артистов Казахстана - группы "Алатау серілері", Кенжебека Жәнәбілова и Досымжана Таңатарова. Их выступления стали ярким финальным аккордом праздника, наполненного гордостью за национальное наследие.





Особое внимание в этот день было уделено этнокультурной программе. Каждый район области представил уникальные обряды предков:





Усть-Каменогорск - "Ашамайға мінгізу"

район Алтай - "Асату"

Катон-Карагайский район - "Бастаңғы"

район Үлкен Нарын - "Беташар"

Тарбагатайский район - "Қырқынан шығару"

Курчумский район - "Отқа май құю"

район Марқакөл - "Құйрық-бауыр асату"

Глубоковский район - "Бесікке салу"

Зайсанский район - "Тұсау кесу"

Шемонаихинский район - "Ұйқы ашар"

район Самар - "Сырға салу"

Уланский район - "Балаға ат қою"





акимат ВКО





На территории "Бүркіт төбе" были установлены 40 юрт, оформленных в этностиле, где проходили мастер-классы, обряды и выставки народного творчества.





Среди почетных гостей фестиваля были государственный тренер Министерства туризма и спорта Базарбек Күнтуған, вице-президент Республиканской федерации Бағдатхан Мүптекеқызы и знаменитая беркутчи Айшолпан Нургайып.





Организаторы отметили, что "Шығыс Салбурыны" стал не просто соревнованием беркутчи, а символом патриотизма и культурного единства, укрепляющим национальное самосознание и международный имидж Казахстана.





акимат ВКО





Шығыс Салбурыны" - это не просто спортивное состязание. Это возрождение культурной самобытности, глубокая связь с корнями и возможность показать миру красоту и величие казахских традиций. Сегодня национальные виды спорта занимают достойное место в системе физической культуры Казахстана. Проведение этнофестивалей, республиканских и международных турниров, чемпионатов Азии и мира способствует сохранению, популяризации и передаче следующему поколению нашего бесценного наследия, - сказал аким области Нурымбет Сактаганов.





Мероприятие прошло при поддержке акима ВКО Нурымбета Сактаганова и Республиканской федерации птицеводства.