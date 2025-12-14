12.12.2025, 16:39 11371
Форум "Студенты за закон" состоялся в Восточном Казахстане
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области прокуратура совместно с акиматом региона провела форум "Студенты за закон", сообщает пресс-служба областного акимата.
Прокуратурой области совместно с акиматом области продолжается продвижение в обществе идеологии "Закон и порядок".
Встреча прошла оживленно в формате открытого диалога "без галстуков". Основными посылами диалога являлись "Закон и порядок начинается с каждого", "Правопорядок - гарантия развитого общества", "Молодежь - законные наследники будущего Казахстана", - заявили в акимате.
В ходе мероприятия студенты и их кураторы активно задавали прокурорам, начальнику управления полиции Усть-Каменогорска, заместителю акима города вопросы на различные темы.
Аудиторию в основном волновали защита от интернет-мошенничества, киберпреступности, риски при открытии на других лиц ИП, а также передачи посторонним банковских карточек. Поднимались и вопросы утечки персональных данных, защиты детей от запрещенного контента, благоустройства и освещения улиц областного центра. На все вопросы спикеры дали исчерпывающие ответы", - заверили в пресс-службе.
Кроме того, в анонимном формате проведен блиц-опрос, где студенты на бумаге и через-QR код изложили свыше 100 вопросов и предложений.
Студентов интересовали навыки, необходимые для трудоустройства в прокуратуру, повышение качества медобслуживания и т.д. Отдельные вопросы и предложения спикеры разбирали на месте, с дачей комментариев", - добавили в акимате.
Подчеркивается, что по итогам встречи принято решение о создании в каждом учебном заведений студенческого движения "Закон. Порядок. Будущее", которое призвано повышать правовую грамотность студенческого сообщества, участвовать в профилактике правонарушений.
Усть-Каменогорск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Восточно-Казахстанской области организовала для состоящих на пробационном и профилактическом учетах казахстанцев реалистичный гайд-тур под названием "Путь к исправлению", в рамках которого они увидели жизнь за решеткой, сообщает пресс-служба акимата региона.
Мероприятие прошло на базе учреждения №17 ДУИС ВКО, где состоящие на пробационном и профилактическом учетах граждане лично увидели жизнь за решеткой. Главная задача гайд-тура помочь подучетным сформировать устойчивую культуру законопослушного поведения и кардинально изменить свои жизненные ориентиры", - пояснили в пресс-службе.
В частности, в ходе тура участники своими глазами оценили последствия и суровые условия, в которых живут те, кто преступил закон. Отмечается, что это стало наглядным уроком о цене ошибки.
В ходе экскурсии прокуроры акцентировали внимание на самом важном:
- Профилактика правонарушений: почему повторное нарушение закона - это изоляция.
- Неотвратимость наказания: как противоправные действия ставят под угрозу будущее и реализацию жизненных целей.
Особое внимание было уделено укреплению в их сознании позитивных жизненных ориентиров, уважительного отношения к закону и выбор конструктивного пути", - добавили в пресс-службе.
Усть-Каменогорск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялось официальное открытие современного маслоэкстракционного завода полного цикла ALTAI MAI. Торжественная церемония была приурочена ко Дню Независимости Республики Казахстан. В мероприятии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, сообщили в пресс-службе акимата.
Новый комплекс стал одним из наиболее технологичных объектов масложировой отрасли в регионе. Он объединяет полный цикл переработки масличных культур - от приемки и сушки сырья до экстракции, рафинации и фасовки готовой продукции. Завод рассчитан на переработку до 500 тонн семян подсолнечника в сутки и способен выпускать широкий спектр продукции, включая растительные масла, шрот и пеллеты.
По словам представителей компании, каждая партия сырья проходит многоступенчатый контроль качества, а производство основано на экологичных технологиях, что позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду и соответствовать международным стандартам.
Нурымбет Сактаганов отметил стратегическую значимость запуска нового завода для экономики Восточного Казахстана.
Открытие таких предприятий - это вклад в продовольственную безопасность страны, новые рабочие места и поддержка сельхозпроизводителей. ALTAI MAI усиливает перерабатывающий сектор региона и формирует дополнительные возможности для экспорта", - подчеркнул глава региона.
В компании также заявили, что рассматривают проект как важный шаг на пути к укреплению внутреннего рынка растительных масел, развитию переработки отечественного сырья и созданию современной промышленной базы в регионе.
Запуск завода стал символичным событием в преддверии Дня Независимости, подчеркнув вклад Восточно-Казахстанской области в развитие агропромышленного сектора страны и ее экономическую устойчивость", - подчеркнули в акимате.
Усть-Каменогорск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бастаушы района Самар продолжается строительство нового актового зала для местной школы. Работы выполняются за счет спонсорских средств, и уже в ближайшие месяцы объект будет готов к использованию учениками и педагогами, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
На сегодняшний день полностью возведены стены и потолок, в помещении идут внутренние отделочные работы. Общая площадь нового актового зала составляет 272 квадратных метра, он рассчитан на 80 посадочных мест, также предусмотрен современный санузел.
В ведомстве отметили, что все расходы на строительство взял на себя уроженец района Самар, известный бизнесмен Айдын Рахимбаев.
Это инвестиция в будущее наших детей и молодежи села. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал важность участия бизнес-сообщества в поддержке родных сел и развитии регионов. Новый актовый зал, возводимый благодаря спонсорской поддержке, станет наглядным примером успешного сотрудничества власти, бизнеса и местного сообщества", - отметил аким района Серик Женисов.
Открытие зала станет важным шагом в улучшении условий для проведения школьных мероприятий, творческих проектов и общественных встреч.
Это не первая инвестиция Айдына Рахимбаева в развитие образования района. В селе Кулынжон успешно функционирует и расширяется современная школа Ybyrai Mektebi, где обучение проходит по новейшим методикам зарубежных образовательных учреждений", - подчеркнули в акимате.
Усть-Каменогорск. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Алтай Восточно-Казахстанской области состоялась встреча населения с акимом региона Нурымбетом Сактагановым. В ходе рабочей поездки были обсуждены ключевые вопросы социально-экономического развития, реализация инвестиционных проектов, модернизация инфраструктуры и повышение качества жизни жителей, сообщили в пресс-службе акимата области.
Аким области подчеркнул, что в соответствии с задачей главы государства - удвоить темпы экономического роста к 2029 году - в регионе реализуется системная программа диверсификации экономики.
Создан региональный проектный офис, утверждены пятилетние планы экономического роста всех городов и районов, разработаны "дорожные карты" для сельских округов. С каждым акимом подписаны меморандумы по достижению KPI на 2025 год.
Мы работаем над расширением точек роста, повышением устойчивости экономики и привлечением инвестиций", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Алтайский район, по его словам, обладает значительным потенциалом в агропромышленном комплексе, промышленности и сфере туризма.
За последние два года в районе реализован ряд значимых проектов:
• в городе Алтай построен центр отдыха;
• в селе Полянское завершена молочно-товарная ферма на 1075 голов;
• в селе Чиркаин расширена ферма до 600 голов;
• в селе Северное открыт конный клуб "Легенды Алтая";
• в Серебрянске запущен цех по выращиванию мальков форели мощностью до 400 тысяч в год;
• в Ермаковке расширяется рыбное хозяйство;
• продолжается строительство фабрики по переработке техногенного сырья с извлечением золота и серебра;
• в Алтае строится комплекс по зимним видам спорта.
В туристической сфере также наблюдается рост. В селе Малеевск завершена база отдыха, в Снегирево открыты гостевые дома с услугами апитерапии. В Новой Бухтарме модернизируется база отдыха "Мелада" и возводится туристический придорожный комплекс "Пристань".
Работы по благоустройству поселка продолжаются, формируя его современный архитектурный облик.
По плану развития района до 2029 года предусматривается привлечение 21,5 млрд тенге бюджетных средств и 121,8 млрд тенге частных инвестиций.
Агропромышленный комплекс остается одной из ключевых отраслей района. На его долю приходится 10,5% экономики области.
В районе работают пять молочно-товарных ферм, производящих 13,5 тыс. тонн молока - 6,3% от областного уровня.
Промышленность района Алтай формирует 1,2% областного объема, из них 58% - обрабатывающий сектор. Основой местной индустрии остаются производство цемента и извести.
В рамках Общенационального пула в области реализуется восемь крупных инвестпроектов на сумму 53,2 млрд тенге. Среди них - запуск линии по производству дождевальных машин в Серебрянске (5,8 млрд тенге).
В этом году в районе завершены ремонты теплоисточников на 284,4 млн тенге.
В Новой Бухтарме продолжается реконструкция внутриквартальных тепловых сетей стоимостью 9,2 млрд тенге.
На модернизацию теплоснабжения Серебрянска выделено 300 млн тенге.
На закуп топлива для отопительного сезона 2025-2026 годов - 414 млн тенге.
Аким области поручил местным органам власти обеспечить качественное проведение отопительного сезона.
В районе функционируют пять котельных, к центральному отоплению подключен 2441 объект.
Усть-Каменогорск. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Восточно-Казахстанской области на базе "Алтайские Альпы" прошло официальное открытие туристического сезона 2025-2026 года. Мероприятие собрало 1200 гостей, которые встретили начало зимы в атмосфере яркого праздника, сообщили в региональном акимате.
Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании подчеркнул, что развитие туризма и инфраструктуры должно оставаться постоянным приоритетом государственных органов. ВКО традиционно входит в число самых привлекательных регионов для зимнего отдыха.
Вот и сегодня прекрасная зимняя погода создала идеальные условия для насыщенной программы: работала ярмарка ремесленников, прошли выступления лучников, гости дегустировали различные блюда.
Праздник начался с массового лыжного спуска спортсменов с государственным флагом.
Аким области Нурымбет Сактаганов в приветственной речи отметил важность дальнейшего развития зимнего туризма и туристической инфраструктуры региона.
Предпринимателей и спортсменов, в том числе и беркутчи, которые активно развивают зимний туризм в ВКО, наградили благодарственными письмами.
Отмечается, что "Алтайские Альпы" - известное место подготовки выдающихся спортсменов, в том числе олимпийской призерки Юлии Галышевой, чемпионов международных соревнований Дмитрия Рейхерда и Павла Колмакова и др.
Сегодня наш регион продолжает привлекать туристов из Казахстана, Китая и России, предлагая разнообразные зимние активности: от катания на коньках на льду Сибинских озер до фрирайда и снегоходных маршрутов в Риддере и Алтае", - отметили в акимате.
Усть-Каменогорск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске планируется возведение нескольких крупных спортивно-культурных объектов. Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов проехал по предполагаемым площадкам будущего строительства, оценив их расположение и готовность инфраструктуры, рассказали в пресс-службе акимата области.
Первым объектом стал участок в 19-м жилом районе по проспекту И. Есенберлина, рядом с монументом Независимости.
Здесь рассматривается возможность возведения двух крупных комплексов - многофункционального концертного центра (конгресс-холла) на 1500 мест и ледового комплекса на 500 мест. Этот комплекс станет тренировочной базой для развития некоторых зимних видов спорта. Для этих целей предусмотрена территория площадью 9,8 га. Значительно удешевить и ускорить процесс строительства конгресс-холла позволит наличие готового проекта, аналогичного тем, что есть в других регионах. Сейчас необходимо провести его привязку к местности и государственную экспертизу", - сообщили в акимате.
Глава региона также посетил площадку за жилым комплексом "ЛИК" по проспекту К. Сатпаева. Этот участок, находящийся в государственной собственности, рассматривается под строительство универсальной спортивной арены на 5000 мест и современного бассейна. Масштабный спортивный объект станет одним из крупнейших в регионе и позволит принимать турниры национального уровня. Помимо универсальной арены, здесь будут залы художественной гимнастики, восточных единоборств, баскетбола, волейбола и большой тренажерный зал, что создаст условия для тренировочных и соревновательных процессов.
Важно предусмотреть удобные подъездные пути к этим крупным объектам и достаточное количество парковочных мест, чтобы не было скопления автомобилей и люди могли спокойно приезжать и посещать мероприятия", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
По словам главы региона, строительство новых культурных и спортивных объектов - стратегическое направление, способное оживить городскую среду, расширить возможности для массового спорта, отдыха и проведения крупных мероприятий. Кроме того, аким области обратил внимание на то, что спортивные объекты должны быть во всех районах города, в том числе и в отдаленных. В частности, он поручил внести соответствующие предложения по строительству такого объекта в микрорайоне Согра.
Усть-Каменогорск. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Нурымбет Сактаганов встретился с молодыми людьми, которые вносят вклад в развитие региона, и провел церемонию награждения, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
В Восточном Казахстане свыше 170 тысяч молодых людей получают качественное образование и всестороннюю профессиональную поддержку. В рамках "Года рабочих профессий" больше 25 тысяч студентов обучаются техническим специальностям в двух университетах и 37 колледжах. В этом году по проекту "Білікті маман" выделено 270 грантов. По программам "С дипломом - в село!", "Молодежная практика" и "Жасыл ел" с начала года трудоустроено свыше двух тысяч молодых жителей области", - сказал Сактаганов.
Номинация "Лидер года" присуждена Жансае Жанболатовой, председателю молодежного совета при ТОО "Казцинк".
Молодежное общественное объединение "Ұлағат", организовавшее более 50 мероприятий и охватившее свыше 3000 молодых людей, признано "Молодежной организацией года".
В номинации "Волонтер года" отмечена активный волонтер Катон-Карагайского района Арна Арданбеккызы.
Номинацию "Трудовой человек" получил мастер Ульбинского металлургического завода Адиль Толеугазинов (трудовой стаж -12 лет).
Команда молодых работников ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ", победившая на фестивале Maman Fest, получила сертификат на 1 млн тенге.
А победителям номинации "За вклад в реализацию государственной молодежной политики" вручены денежные сертификаты по 500 000 тенге от акима области.
Усть-Каменогорск. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области спасатели и полицейские проводят обходы жилых домов и инструктажи по правилам эксплуатации печей, электроприборов в рамках акции "Безопасный дом", сообщает пресс-службе департамент по чрезвычайным ситуациям региона.
Профилактическая акция направлена на повышение культуры безопасности жителей. В домах, где не соблюдают правила безопасности число бытовых пожаров с приходом отопительного периода, как правило, увеличивается. Чтобы стабилизировать обстановку сотрудники ДЧС и полицейские проводят обходы жилых домов, проводят инструктажи по правилам эксплуатации печей, электроприборов. Под пристальным вниманием социально уязвимые семьи. В домах, где уже создалась пожароугражаемая ситуация и есть риск отравления угарным газом были установлены датчики угарного газа", - пояснили в ДЧС.
По информации пресс-службы, с начала отопительного сезона пройдено более 32 тысяч домов, в которых обнаружены 12 568 нарушений. Среди них - неочищенные вовремя дымоходы отопительных печей, использование поврежденных и изношенных электроприборов, искрящиеся розетки.
Также полицейские в ходе рейдов выявляют места проживания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, и проводят с ними определенную работу.
По выявленным нарушениям мы продолжаем работу по их устранению. Чтобы предотвратить возможные пожары и случаи отравления угарным газом. В домах многодетных и малообеспеченных граждан проводим ремонт печей, помогаем пожилым гражданам чистить дымоходы, ставим датчики угарного газа", - отметил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.
В ДЧС подчеркнули, что акция "Безопасный дом" призвана реализовать комплекс мер по профилактике пожаров и направлена на объединение усилий организаций и служб, населения в вопросах предупреждения гибели и отравления угарным газом граждан.
