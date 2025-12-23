22.12.2025, 09:11 6476
Крупную молочно-товарную ферму открыли в Восточно-Казахстанской области
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Алтай Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие крупной молочно-товарной фермы на 1075 голов крупного рогатого скота, реализованной ТОО "Мойылды-Байконур". В церемонии открытия принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, сообщили в региональном акимате.
Новый объект стал одним из крупнейших инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе региона и важным шагом в развитии современного молочного животноводства. Проект реализован в селе Полянское и направлен на наращивание производства качественного сырья для последующей глубокой переработки.
Выступая на открытии, аким области отметил, что такие предприятия формируют устойчивую основу для развития сельских территорий и всей аграрной отрасли региона.
Запуск современных молочно-товарных ферм - это не просто новые объемы продукции. Это рабочие места, стабильный доход для сельчан, продовольственная безопасность и развитие переработки. Восточный Казахстан последовательно движется к тому, чтобы увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью, и подобные проекты играют в этом ключевую роль", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Инвестиционный проект реализован в рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области с привлечением льготного финансирования под 2,5% годовых через АО "СПК "Ертіс". Общий объем инвестиций составил свыше 10 млрд тенге, из которых более половины - собственные средства предприятия.
Ферма оснащена современной высокопроизводительной техникой и технологическим оборудованием, включая системы кормопроизводства, доения и содержания скота. Закуплено племенное поголовье голштинской породы, что позволит обеспечить высокую продуктивность и качество молока. После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до 6 тысяч тонн молока в год.
Важно сказать, что уже сегодня на ферму прибыли 80 голов скота, завтра ожидается пополнение еще на 30, а к новому году численность дойдет до 400.
Руководитель ТОО "Мойылды-Байконур" Андрей Ветлугин отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря государственной поддержке и последовательной инвестиционной политике региона. Уже сегодня на предприятии заняты десятки специалистов, а с вводом фермы в полную эксплуатацию будут созданы новые рабочие места.
Аким области подчеркнул, что развитие агросектора и поддержка крупных и средних инвестпроектов в сельском хозяйстве останутся одним из приоритетов региональной политики. По его словам, такие объекты формируют долгосрочный экономический эффект, повышают конкурентоспособность региона и укрепляют его позиции как одного из аграрных центров страны.
22.12.2025, 15:22 4071
Открытый диалог: акимы ВКО и Усть-Каменогорска встретились с населением
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялась встреча акимов Восточно-Казахстанской области и города с населением региона. В ходе диалога были озвучены ключевые итоги социально-экономического развития города и региона, а также обозначены приоритеты на ближайшие годы, сообщили в областном акимате.
В ходе встречи было отмечено, что работа исполнительных органов ведется в строгом соответствии с поручениями президента РК. В стране определены семь ключевых направлений развития, среди которых - курс на цифровизацию и активное внедрение искусственного интеллекта как инструмента модернизации экономики и государственного управления. Поставлена задача в течение трех лет сформировать полноценную цифровую страну.
Согласно данным ведомства, по итогам 11 месяцев в ВКО сохраняется положительная динамика по большинству социально-экономических показателей. Уровень безработицы удерживается на уровне 4,6%. В регионе создано порядка 25 тысяч рабочих мест, из них 19 тысяч - постоянные. Среднемесячная заработная плата выросла на 9,5% и составила 403 тысячи тенге.
Промышленность остается ключевой отраслью экономики области, формируя около 40% валового регионального продукта. Стратегическая цель - двукратный рост экономики к 2029 году. В приоритете - диверсификация за счет развития перерабатывающей промышленности, машиностроения, малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций, а также снижение зависимости от внешней конъюнктуры.
Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам развития туризма как одного из перспективных направлений экономики региона.
Развитие туризма - это прежде всего инфраструктура: дороги, связь, безопасность, сервис и качество обслуживания. Этими вопросами мы занимаемся планомерно", - подчеркнул аким ВКО Нурымбет Сактаганов.
Также были представлены планы развития Усть-Каменогорска. Утверждены пятилетние планы экономического роста по всем территориям области. Общий объем проектов по региону составляет 2,8 трлн тенге, из них 2,3 трлн тенге - частные инвестиции, еще 522,4 млрд тенге - средства бюджета.
Согласно плану развития Усть-Каменогорска до 2029 года, бюджет предусмотрен в размере 193,6 млрд тенге, при этом объем частных инвестиций оценивается в 744,4 млрд тенге. С акимами городов и районов подписаны KPI-меморандумы, направленные на обеспечение качественной и своевременной реализации проектов.
Промышленность областного центра формирует 78,7% промышленного производства области, при этом доля обрабатывающего сектора превышает 95 процентов. Вместе с тем зафиксировано снижение объемов производства на 5,6%, связанное с сокращением показателей градообразующих предприятий. В этой связи приняты меры по стабилизации загрузки производственных мощностей.
19.12.2025, 14:07 17011
В Восточном Казахстане подвели итоги Года рабочих профессий
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области прошел форум по итогам Года рабочих профессий, организованный управлением образования региона, сообщает пресс-служба акимата региона.
Форум стал не только итоговой площадкой Года рабочих профессий, но и точкой роста для дальнейшего развития профессионального образования, где бизнес и система образования все чаще работают как единая команда", - сказал глава ВКО Нурымбет Сактаганов.
По данным пресс-службы, главной темой форума стало развитие практико-ориентированного образования и укрепление связки "колледж - предприятие".
Как рассказал аким области Нурымбет Сактаганов, сегодня дуальное обучение реализуется в 27 колледжах области: более пяти тысяч студентов, обучающихся по государственному заказу, проходят практику на базе 448 предприятий с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Уже четвертый год в регионе действует система целевой подготовки кадров по госзаказу для предприятий-партнеров. В их числе - ТОО "Казцинк", ТОО "Согринская ТЭЦ", АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры", "Промтехмонтаж", Опытное хозяйство масличных культур, Объединённая энергосервисная компания, Vosca, VK Development Group и другие. За счет работодателей сегодня обучаются 96 студентов. В 2025 году обучение завершили 43 выпускника, которые уже трудоустроены на предприятия региона, включая "Казцинк", "Өскемен Водоканал" и Бакырчикское горнодобывающее предприятие", - заявили в пресс-службе.
Также отдельное внимание на форуме уделили развитию системы шефства крупного бизнеса над колледжами. В частности, за последний год количество предприятий-наставников выросло более чем в шесть раз - с 32 до 203. Среди активных партнеров - "Казцинк", Kaz Minerals Aktogay, Согринская ТЭЦ, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, Ульбинский металлургический завод и другие компании.
Кроме того, в рамках форума состоялась церемония награждения предприятий и колледжей, добившихся высоких результатов в подготовке квалифицированных кадров, развитии дуального обучения и популяризации рабочих профессий. В номинации "Жылдың үздік меценаты", "Лучший меценат года" награду получило ТОО "Казцинк". Компанию отметили за значимый вклад в развитие профессионального образования региона, активное участие в укреплении материально-технической базы колледжей, поддержку чемпионатов WorldSkills, координацию работы Альянса колледжей, экспертную оценку практических навыков студентов и реализацию программ поддержки обучающихся.
Также в рамках Года рабочих профессий за вклад в подготовку кадров и содействие формированию профессиональных навыков студентов в номинации "Үздік әлеуметтік серіктес" были награждены ведущие предприятия и организации Восточно-Казахстанской области. В числе отмеченных - Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, Ульбинский металлургический завод, Усть-Каменогорская теплоэлектроцентраль, Согринская теплоэлектроцентраль, Объединённая энергосервисная компания, Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры, Усть-Каменогорская гидроэлектростанция, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, ТОО "Промтехмонтаж", VK Development Group, ветеринарный клинико-диагностический центр "ВетЛаб", ресторан казахской кухни Qurt & Wine, кафе "Поляна", строительная компания "СМУ-Шығыс", Восточно-Казахстанская областная филармония, Катон-Карагайский государственный национальный природный парк.
Организаторы форума поблагодарили партнеров за сотрудничество, поддержку молодых специалистов и вклад в развитие рабочих профессий Восточно-Казахстанской области, подчеркнув, что такое взаимодействие бизнеса и системы образования дает реальные результаты и формирует устойчивую кадровую базу региона.
Также глава региона вручил подарки и грамоты победителям и призерам республиканских чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills-2025 и Abilympics-2025 среди студентов с особыми образовательными потребностями.
18.12.2025, 14:59 20351
В Усть-Каменогорске открыт первый в стране Центр социального диалога
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялось открытие первого в республике Центра социального диалога. Его деятельность направлена на защиту прав работников, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
Новый Центр социального диалога создан как площадка, где сходятся позиции государства, работодателей и профсоюзов. Главная цель центра - защита интересов трудовых коллективов региона и выработка совместных решений по актуальным социально-экономическим вопросам, рассказали в ведомстве.
Символическую ленту на торжественном открытии перерезали аким области Нурымбет Сактаганов, первый вице-министр труда и соцзащиты населения Асқарбек Ертаев, генеральный директор ТОО "Казцинк" Жанат Жанботин, председатель президиума национальной конфедерации работодателей PARYZ Жумабек Жаныкулов и председатель областного центра профсоюзов Восточного Казахстана Темирбек Касымжанов.
Сегодня можно смело назвать этот день важнейшим для наших партнеров, представителей государственных органов и бизнеса. Социальный диалог - один из ключевых направлений государственной политики. Его основная задача - обеспечение социальной стабильности, качественное регулирование трудовых отношений, стимулирование работников и совместное решение возникающих вопросов. Такие площадки укрепляют доверие между сторонами. Министерство со своей стороны полностью поддерживает эту инициативу. Благодаря национальной конфедерации работодателей PARYZ Центр социального диалога в Усть-Каменогорске открылся как раз вовремя. Здесь будут обсуждаться все актуальные вопросы социально-экономического развития региона, учитываться мнения экспертов и партнеров, формироваться востребованные предложения, которые, при необходимости, будут выноситься на республиканский уровень. В дальнейшем подобные центры появятся и в других регионах страны", - отметил Асқарбек Ертаев.
Среди активных сторонников инициативы - один из крупнейших промышленных предприятий Восточного Казахстана, компания "Казцинк".
Ранее в области уже существовала подобная площадка, но она собиралась лишь раз в квартал или при возникновении отдельных социальных вопросов. Теперь же открыт центр, который будет работать системно и постоянно. Формат предложила национальная конфедерация работодателей PARYZ, он удобен для работы и получил полную поддержку "Казцинк". Здесь будут эффективно решаться вопросы заработной платы, тарифов, технической безопасности и корректировки нормативно-правовых актов. Мы уверены, что такой центр станет важной площадкой для объединения работодателей и работников региона", - подчеркнул управляющий директор по административным вопросам ТОО "Казцинк" Андрей Лазарев.
После открытия Центра состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по вопросам социального партнерства и регулирования трудовых отношений.
В Восточном Казахстане сосредоточены металлургические, горно-обогатительные и перерабатывающие предприятия. Поэтому вопросы трудовой безопасности и эффективного социального диалога имеют огромное значение. На таких площадках работники могут озвучивать свои предложения, а работодатели рассматривают пути их решения. Это укрепляет взаимное доверие. В области работают более 12 тысяч предприятий, где заняты 191 тысяча человек. Это большая ответственность, поэтому общие площадки для диалога крайне необходимы. Местные органы власти поддерживают инициативы партнеров", - отметил аким Восточно-Казахстанской области.
Глава региона подчеркнул, что контроль за стабильностью трудовых отношений будет постоянным. Работодателям рекомендовано полностью погасить задолженности по заработной плате до Нового года.
На встрече также обсудили проект "Народный контроль", который реализуется Советом глухих Казахстана совместно с ТОО "Казцинк". О работе инициативы рассказала руководитель областного филиала организации Маргарита Коханова.
В текущем году в рамках Года рабочих профессий в различных форматах обсуждались результаты трудовой деятельности в регионе. Об этом рассказали Андрей Лазарев ("Казцинк"), Темирбек Касымжанов (областной центр профсоюзов) и Альмира Мусинова (управление координации занятости и социальных программ).
После заседания трехсторонней комиссии первый вице-министр Асқарбек Ертаев ознакомился с деятельностью центра видеомониторинга трудовой безопасности "Казцинк" и Центра специальных социальных услуг для детей Усть-Каменогорска.
16.12.2025, 11:30 32676
Аким Восточно-Казахстанской области встретился с жителями Маралды
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов области после отчетной встречи с жителями района Самар встретился с жителями села Маралды, сообщает пресс-служа акимата региона.
Золотодобывающее предприятие находится под строгим экологическим контролем на областном и республиканском уровнях. Экология и здоровье людей -наши главные ценности. Подчеркну, что все проверки проводятся открыто, и все требования должны строго соблюдаться, - сказал аким ВКО.
Глава региона напомнил, какие работы были проведены в Маралды за последнее время:
- отремонтированы внутрипоселковые дороги;
- проведено электроснабжение;
- построены детские и спортивные площадки;
- поэтапно решается многолетняя проблема централизованного водоснабжения;
- обновлена кровля школы.
Кроме того, в следующем году планируется начать ремонт внутри школы. На встрече были обсуждены также вопросы предпринимательства и экологии. Аким области подчеркнул, что безопасность жителей, их здоровье и развитое село - как и прежде, в приоритете.
Как аким области заявляю прямо: Маралды не останется без внимания. Все вопросы этого села будут решаться поэтапно, в диалоге с жителями. Новый Маралды мы должны строить не спорами, а мудростью и общим делом", - добавил Нурымбет Сактаганов.
По его словам, по каждому из прозвучавших на встрече вопросов будет вестись последовательная работа. Открытый диалог с жителями продолжится.
15.12.2025, 18:16 38401
В ВКО за 8 месяцев построили и открыли новую школу
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В честь празднования Дня независимости в селе Сарыолен Жанааульского сельского округа состоялось торжественное открытие новой школы, сообщили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.
В важном мероприятии приняли участие представители областного и районного уровней, руководители сферы образования, депутаты маслихатов и представители партии. Гости ознакомились с новым зданием школы, осмотрели ее материально-техническую базу, пообщались с учащимися в свободном формате.
В рамках праздника воспитанникам детского сада при школе были вручены специальные подарки. Школа, построенная в соответствии с современными требованиями, создает комфортную и безопасную образовательную среду для сельских детей.
Эта школа является важным социальным объектом, придающим импульс развитию села. Образовательное учреждение, возведенное в кратчайшие сроки - всего за 8 месяцев, стало наглядным результатом реальной государственной поддержки сферы образования. Для детей здесь созданы все условия для получения качественного образования и раскрытия их потенциала", - отметил заместитель акима области Ербол Нургалиев, выступая на торжественном мероприятии.
Стоит отметить, что строительство школы началось в апреле текущего года и было полностью завершено и введено в эксплуатацию всего за восемь месяцев. Это является наглядным примером планомерной работы, системного контроля и ориентированности на конкретный результат.
Новая школа - это важная инвестиция в будущее села и в качественное образование подрастающего поколения. Работа по развитию сферы образования в Тарбагатайском районе будет продолжена и в дальнейшем.
15.12.2025, 10:57 41706
Молодежь из ВКО продемонстрировала высокие достижения на республиканской премии "РУХТАСТАР"
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году на республиканской молодежной премии "РУХТАСТАР" молодежь из Восточного Казахстана продемонстрировала высокие достижения и стала обладателями призовых номинаций, сообщили в региональном акимате.
В рамках данной премии представители Восточного Казахстана были награждены в следующих номинациях:
- Обладательница номинации "Лучший проект года" - Екатерина Орлова. Данная награда стала высокой оценкой ее социально значимого, содержательного и результативного проекта.
- Обладатель номинации "Қайсар" герой года - Ерасыл Омарханов. Он проявил себя как активный гражданин, отличился смелыми инициативами и настойчивостью.
- Обладатель номинации "Белсенді рухтас" активист года - Алихан Даутқали. Он вел активную работу среди молодежи и внес значительный вклад в реализацию различных социальных и общественных инициатив.
Эти победы являются наглядным свидетельством вклада молодежи восточного региона в развитие страны, а также их целеустремленности и высокой ответственности. Поздравляя лауреатов с заслуженной победой, выражаем уверенность, что и в дальнейшем они покорят новые вершины", - отметили в акимате.
13.12.2025, 11:46 55926
Путь к исправлению: в Восточно-Казахстанской области состоящие на пробационном учете казахстанцы увидели жизнь за решеткой
В ходе тура участники своими глазами оценили последствия и суровые условия, в которых живут те, кто преступил закон
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Восточно-Казахстанской области организовала для состоящих на пробационном и профилактическом учетах казахстанцев реалистичный гайд-тур под названием "Путь к исправлению", в рамках которого они увидели жизнь за решеткой, сообщает пресс-служба акимата региона.
Мероприятие прошло на базе учреждения № 17 ДУИС ВКО, где состоящие на пробационном и профилактическом учетах граждане лично увидели жизнь за решеткой. Главная задача гайд-тура помочь подучетным сформировать устойчивую культуру законопослушного поведения и кардинально изменить свои жизненные ориентиры", - пояснили в пресс-службе.
В частности, в ходе тура участники своими глазами оценили последствия и суровые условия, в которых живут те, кто преступил закон. Отмечается, что это стало наглядным уроком о цене ошибки.
В ходе экскурсии прокуроры акцентировали внимание на самом важном:
- Профилактика правонарушений: почему повторное нарушение закона - это изоляция.
- Неотвратимость наказания: как противоправные действия ставят под угрозу будущее и реализацию жизненных целей.
Особое внимание было уделено укреплению в их сознании позитивных жизненных ориентиров, уважительного отношения к закону и выбор конструктивного пути", - добавили в пресс-службе.
12.12.2025, 16:39 61921
Форум "Студенты за закон" состоялся в Восточном Казахстане
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области прокуратура совместно с акиматом региона провела форум "Студенты за закон", сообщает пресс-служба областного акимата.
Прокуратурой области совместно с акиматом области продолжается продвижение в обществе идеологии "Закон и порядок".
Встреча прошла оживленно в формате открытого диалога "без галстуков". Основными посылами диалога являлись "Закон и порядок начинается с каждого", "Правопорядок - гарантия развитого общества", "Молодежь - законные наследники будущего Казахстана", - заявили в акимате.
В ходе мероприятия студенты и их кураторы активно задавали прокурорам, начальнику управления полиции Усть-Каменогорска, заместителю акима города вопросы на различные темы.
Аудиторию в основном волновали защита от интернет-мошенничества, киберпреступности, риски при открытии на других лиц ИП, а также передачи посторонним банковских карточек. Поднимались и вопросы утечки персональных данных, защиты детей от запрещенного контента, благоустройства и освещения улиц областного центра. На все вопросы спикеры дали исчерпывающие ответы", - заверили в пресс-службе.
Кроме того, в анонимном формате проведен блиц-опрос, где студенты на бумаге и через-QR код изложили свыше 100 вопросов и предложений.
Студентов интересовали навыки, необходимые для трудоустройства в прокуратуру, повышение качества медобслуживания и т.д. Отдельные вопросы и предложения спикеры разбирали на месте, с дачей комментариев", - добавили в акимате.
Подчеркивается, что по итогам встречи принято решение о создании в каждом учебном заведений студенческого движения "Закон. Порядок. Будущее", которое призвано повышать правовую грамотность студенческого сообщества, участвовать в профилактике правонарушений.
