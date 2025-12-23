Крупную молочно-товарную ферму открыли в Восточно-Казахстанской области

Фото: акимат ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Алтай Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие крупной молочно-товарной фермы на 1075 голов крупного рогатого скота, реализованной ТОО "Мойылды-Байконур". В церемонии открытия принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, сообщили в региональном акимате.





Новый объект стал одним из крупнейших инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе региона и важным шагом в развитии современного молочного животноводства. Проект реализован в селе Полянское и направлен на наращивание производства качественного сырья для последующей глубокой переработки.





Выступая на открытии, аким области отметил, что такие предприятия формируют устойчивую основу для развития сельских территорий и всей аграрной отрасли региона.





Запуск современных молочно-товарных ферм - это не просто новые объемы продукции. Это рабочие места, стабильный доход для сельчан, продовольственная безопасность и развитие переработки. Восточный Казахстан последовательно движется к тому, чтобы увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью, и подобные проекты играют в этом ключевую роль", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.









Инвестиционный проект реализован в рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области с привлечением льготного финансирования под 2,5% годовых через АО "СПК "Ертіс". Общий объем инвестиций составил свыше 10 млрд тенге, из которых более половины - собственные средства предприятия.





Ферма оснащена современной высокопроизводительной техникой и технологическим оборудованием, включая системы кормопроизводства, доения и содержания скота. Закуплено племенное поголовье голштинской породы, что позволит обеспечить высокую продуктивность и качество молока. После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до 6 тысяч тонн молока в год.









Важно сказать, что уже сегодня на ферму прибыли 80 голов скота, завтра ожидается пополнение еще на 30, а к новому году численность дойдет до 400.





Руководитель ТОО "Мойылды-Байконур" Андрей Ветлугин отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря государственной поддержке и последовательной инвестиционной политике региона. Уже сегодня на предприятии заняты десятки специалистов, а с вводом фермы в полную эксплуатацию будут созданы новые рабочие места.





Аким области подчеркнул, что развитие агросектора и поддержка крупных и средних инвестпроектов в сельском хозяйстве останутся одним из приоритетов региональной политики. По его словам, такие объекты формируют долгосрочный экономический эффект, повышают конкурентоспособность региона и укрепляют его позиции как одного из аграрных центров страны.