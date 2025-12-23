Открытый диалог: акимы ВКО и Усть-Каменогорска встретились с населением

Фото: Акимат ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялась встреча акимов Восточно-Казахстанской области и города с населением региона. В ходе диалога были озвучены ключевые итоги социально-экономического развития города и региона, а также обозначены приоритеты на ближайшие годы, сообщили в областном акимате.





В ходе встречи было отмечено, что работа исполнительных органов ведется в строгом соответствии с поручениями президента РК. В стране определены семь ключевых направлений развития, среди которых - курс на цифровизацию и активное внедрение искусственного интеллекта как инструмента модернизации экономики и государственного управления. Поставлена задача в течение трех лет сформировать полноценную цифровую страну.





Согласно данным ведомства, по итогам 11 месяцев в ВКО сохраняется положительная динамика по большинству социально-экономических показателей. Уровень безработицы удерживается на уровне 4,6%. В регионе создано порядка 25 тысяч рабочих мест, из них 19 тысяч - постоянные. Среднемесячная заработная плата выросла на 9,5% и составила 403 тысячи тенге.





Промышленность остается ключевой отраслью экономики области, формируя около 40% валового регионального продукта. Стратегическая цель - двукратный рост экономики к 2029 году. В приоритете - диверсификация за счет развития перерабатывающей промышленности, машиностроения, малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций, а также снижение зависимости от внешней конъюнктуры.





Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам развития туризма как одного из перспективных направлений экономики региона.





Развитие туризма - это прежде всего инфраструктура: дороги, связь, безопасность, сервис и качество обслуживания. Этими вопросами мы занимаемся планомерно", - подчеркнул аким ВКО Нурымбет Сактаганов.





Также были представлены планы развития Усть-Каменогорска. Утверждены пятилетние планы экономического роста по всем территориям области. Общий объем проектов по региону составляет 2,8 трлн тенге, из них 2,3 трлн тенге - частные инвестиции, еще 522,4 млрд тенге - средства бюджета.





Согласно плану развития Усть-Каменогорска до 2029 года, бюджет предусмотрен в размере 193,6 млрд тенге, при этом объем частных инвестиций оценивается в 744,4 млрд тенге. С акимами городов и районов подписаны KPI-меморандумы, направленные на обеспечение качественной и своевременной реализации проектов.





Промышленность областного центра формирует 78,7% промышленного производства области, при этом доля обрабатывающего сектора превышает 95 процентов. Вместе с тем зафиксировано снижение объемов производства на 5,6%, связанное с сокращением показателей градообразующих предприятий. В этой связи приняты меры по стабилизации загрузки производственных мощностей.