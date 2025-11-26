25.11.2025, 17:42 5026
В Усть-Каменогорске мобильная эколаборатория будет мониторить качество воздуха
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске мобильная эколаборатория будет мониторить качество воздуха и выявлять превышения по 11 опасным веществам в режиме реального времени, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
Определять, прежде всего, степень загрязнения, когда мы говорим, что в период НМУ должны снижать на 20% выбросы. Кроме того, если мы говорим о крупных наших промышленных предприятиях, таких как УМЗ, "Казцинк", ТМК, ТЭЦ - у них менеджмент экологически выстроен, но у нас есть еще целый пул предприятий, которые вообще не вошли в экологический мониторинг и контроль. Поэтому мы их будем выявлять. Потому что мы живем в этом городе и дышим этим воздухом", - отметила председатель "Өскемен тынысы" Елена Березинская-Абилова.
Как пояснили в акимате, теперь специалисты смогут осуществлять замеры в разных локациях города - не только в районе крупных промышленных предприятий - и сразу получать данные о качестве воздуха. Раньше экологам приходилось вручную использовать аппараты, которые не всегда могли определить ряд веществ.
Лаборатория исследует воздух по всем характерным для Усть-Каменогорска компонентам: диоксид серы, сероводород, оксид азота, оксид углерода, хлороводород, аммиак и другие.
В дни штиля этот комплекс сможет давать реальные данные на том или ином участке города. По результатам полученных данных будут приняты соответствующие меры, направленные в первую очередь на улучшение экологической обстановки", - пояснил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.
Также отмечается, что выезжать на замеры специалисты департамента экологии будут вместе с представителями "Өскемен тынысы".
Все результаты горожане смогут отслеживать в режиме реального времени", - заверили в пресс-службе.
новости по теме
25.11.2025, 11:07 6766
В ВКО отметили День работника сельского хозяйства
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Праздник объединил аграриев, переработчиков, специалистов животноводства, работников пищевой индустрии и всех, чей труд обеспечивает продовольственную безопасность региона, сообщили в пресс-службе акимата области.
Аким области Нурымбет Сактаганов поздравил участников отрасли и отметил важность их ежедневной работы для экономики Восточного Казахстана.
Ваш труд - основа устойчивого развития региона. Несмотря на вызовы, аграрии продолжают демонстрировать высокий профессионализм, внедряют новые технологии, расширяют производство и подтверждают, что у Восточного Казахстана огромный потенциал. Мы благодарны каждому за ответственность, самоотдачу и вклад в развитие сельского хозяйства и переработки", - подчеркнул аким области.
В текущем году регион завершил уборочную кампанию с высокими результатами. При средней урожайности масличных культур 20,7 ц/га было собрано 537 тыс. тонн, что на 27% превышает прошлогодние показатели. Важную роль сыграли меры государственной поддержки, прежде всего льготное кредитование по программе "Кең дала 2", в рамках которой аграриям выдано более 14 млрд тенге под 5% годовых.
Рост наблюдается и в животноводстве:
• производство молока увеличилось на 10%;
• поголовье крупного рогатого скота выросло на 3%;
• лошадей - на 3,8%;
• птицы - на 1,3%.
В районах продолжается модернизация животноводческих комплексов: в Алтайском районе вводится новая молочно-товарная ферма на 1000 голов, а в Улкен-Нарынской зоне обновлена ферма на 600 голов.
В Восточном Казахстане успешно развивается переработка сельскохозяйственной продукции. По итогам года отмечено увеличение объемов производства:
• мясных полуфабрикатов - на 81%;
• рыбы - на 33%;
• растительных масел - на 28%;
• муки - на 20%;
• сливочного масла - на 15%;
• кондитерских изделий - на 13%;
• сыра и творога - на 8,7%;
• обработанного молока - на 8%.
Экспортный потенциал АПК также усилился: объемы поставок выросли на 20%, при этом 70% экспорта составляет переработанная продукция. Масложировые компании региона заключили новые международные контракты на поставку растительных масел.
Аким области подчеркнул, что все достижения возможны благодаря ежедневному труду людей, работающих на земле, в теплицах, на фермах, в перерабатывающих цехах, лабораториях и предприятиях пищевой промышленности. Лучшие представители отрасли были отмечены государственными и региональными наградами - орденами, медалями, почетными грамотами и благодарностями.
Праздничное мероприятие завершилось концертом, подготовленным творческими коллективами и воспитанниками учреждений образования региона.
29.10.2025, 16:46 24341
В Восточном Казахстане стартовал первый областной телетурнир по традиционной стрельбе из лука
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялось открытие первого в истории Восточно-Казахстанской области телетурнира по традиционной стрельбе из лука среди школьников "Жас Мерген", сообщает пресс-служба акимата региона.
В церемонии открытия соревнований принял участие аким области Нурымбет Сактаганов, который отметил важность возрождения национальных видов спорта и воспитания у молодежи силы духа, ответственности и уважения к культурным традициям, ведь именно такие виды спорта помогают воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма и уверенности в себе", - заявили в акимате.
По данным пресс-службы, в соревнованиях принимают участие более 80 школьников 9-10-х классов из всего региона.
Турнир проходит в личном зачете: сначала участники соревнуются в меткости по мишени "Қалқан", а затем лучшие лучники сойдутся в полуфиналах и финале в дисциплине стрельбы по жамбы. Турнир проводится при поддержке акимата Восточно-Казахстанской области и управления спорта ВКО, а также организаторов - Восточно-Казахстанского филиала телерадиокорпорации "Казахстан", телеканала ALTAI и центра "Керемет садақ ату", - сообщили в акимате ВКО.
Подчеркивается, что особое внимание привлекла известная восточно-казахстанская лучница и основательница первого кружка по традиционной стрельбе из лука в регионе Ажар Толеуханова.
Именно по ее инициативе началось развитие этого вида спорта в ВКО. Сегодня под руководством Ажар в Усть-Каменогорске и Глубоком занимаются около 80 юных спортсменов", - добавили в пресс-службе.
25.10.2025, 13:22 36111
В Усть-Каменогорске состоялась церемония поднятия флага в честь Дня Республики
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Усть-Каменогорске у монумента Независимости прошла торжественная церемония поднятия государственного флага, посвященная Дню Республики, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
От всей души поздравляю вас с единственным национальным праздником Днем Республики! Все сегодняшние достижения и успехи нашей страны, масштабные реформы и долгосрочные приоритеты стали возможны исключительно благодаря обретенной независимости. Поэтому укрепление суверенитета и бережное сохранение нашей независимости - это почетная обязанность каждого из нас!" - подчеркнул глава региона Нурымбет Сактаганов.
Подчеркивается, что особое значение церемонии придала присяга молодых государственных служащих, которые сегодня официально подтвердили верность выбранной профессии и идеалам служения народу.
Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем обращении подчеркнул, что несмотря на беспрецедентные вызовы неспокойного времени, мы строим справедливый Казахстан - страну равных возможностей для всех граждан. Проводимые реформы в политике, экономике, социальной сфере нацелены на обеспечение процветания Отечества и повышение благосостояния народа. Эти слова, ставшие лейтмотивом празднования, отражают главную идею Дня Республики - ответственность за будущее страны, труд и стремление к развитию. Праздничная церемония напомнила, что сила государства - в единстве народа, преемственности поколений и вере в собственные силы", - заявили в пресс-службе.
В мероприятии приняли участие жители города, ветераны, военнослужащие, представители молодежи и государственной службы.
24.10.2025, 19:27 38801
Ко Дню Республики в Катон-Карагайском районе ВКО открыли новые социальные объекты
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ко Дню Республики жители Катон-Карагайского района получили сразу два долгожданных подарка - в селе Топқайын введен в эксплуатацию новый водопровод, а в районном центре открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Для жителей Топқайына это событие стало поистине знаковым. Впервые за многие годы в селе появилась система подачи чистой и качественной питьевой воды. Теперь вода поступает в каждый дом, что значительно улучшит быт и качество жизни сельчан.
Работы по реконструкции водопровода велись с 2021 года и находились на особом контроле у руководства области и правоохранительных органов. Главная сложность заключалась в бурении артезианской скважины - из-за плотных скальных пород техника продвигалась всего на 20-30 сантиметров в день. По поручению акима области Нурымбета Сактаганова к проекту был привлечен надежный субподрядчик, что позволило ускорить темпы строительства и успешно завершить объект.
Еще одним долгожданным событием стало открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Катон-Карагае. Объект считался одним из самых известных долгостроев региона. Благодаря поддержке областного руководства и системной работе подрядных организаций строительство удалось завершить.
Новый ФОК оснащен современными спортивными залами, раздевалками и помещениями для различных видов физической активности. Он станет центром притяжения для молодежи и всех любителей спорта, создаст условия для развития массового спорта и формирования здорового образа жизни.
Таким образом, в преддверии главного государственного праздника жители Катон-Карагайского района получили два значимых объекта, которые станут важной частью их повседневной жизни и символом позитивных перемен в регионе.
16.10.2025, 19:53 51211
Открыт стратегически важный участок международной трассы Калбатау - Майкапчагай
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие участка автодороги международного значения Омск - Майкапчагай на отрезке Калбатау - Майкапчагай, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Реализация масштабного проекта стала возможной благодаря госпрограмме по модернизации транспортно-логистической инфраструктуры, инициированной главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
Новая трасса имеет стратегическое значение для всей страны. Она является частью международного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай и открывает новые возможности для развития внешней торговли, транзитного потенциала и промышленного сотрудничества.
Реконструкция участка позволила значительно повысить пропускную способность и безопасность движения, улучшить качество дорожного покрытия, а также создать условия для развития предпринимательства, туризма и социальной мобильности населения.
Эта дорога - символ движения вперед, единства страны и уверенности в завтрашнем дне. Она даст новый импульс развитию восточного региона и станет важной частью экономического каркаса Казахстана", - отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.
От имени жителей региона глава области выразил благодарность правительству Республики Казахстан, Министерству транспорта, национальной компании "КазАвтоЖол", подрядным организациям, инженерам и строителям за профессионализм и вклад в реализацию важного инфраструктурного проекта.
Завершение реконструкции участка Калбатау - Майкапчагай стало очередным этапом формирования современной дорожной сети, которая обеспечит устойчивое развитие экономики и повышение качества жизни казахстанцев.
Это также гарантирует улучшение транспортного сообщения между Усть-Каменогорском, Семеем, Зайсаном, Майкапчагаем.
16.10.2025, 08:33 53376
До конца года 57 сел Восточного Казахстана подключат к интернету
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На сессии областного маслихата аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов сообщил о ходе цифрового развития региона и расширении интернет-инфраструктуры. Сегодня устойчивое интернет-соединение доступно в 234 населенных пунктах - это 97% жителей области. Только с начала года к Сети подключены еще 16 сел, сообщили в областном акимате.
Мы движемся по республиканской дорожной карте: до 2027 года доступ к интернету получат все оставшиеся 123 населенных пункта. В этом году подключим 57 из них", - подчеркнул глава региона.
Особое внимание уделяется городам и транспортным магистралям. В Усть-Каменогорске уже начато внедрение связи пятого поколения (5G) - установлены 32 базовые станции, до конца года их количество увеличат до 62. Цифровая инфраструктура развивается и вдоль автомобильных трасс республиканского значения. В следующем году запланировано строительство 22 антенно-мачтовых сооружений для покрытия дорог мобильной связью и интернетом.
Цифровая доступность - это не роскошь, а необходимость. Интернет должен быть не только в городах, но и в каждом селе, в каждой школе и на каждой трассе", - отметил Нурымбет Сактаганов.
11.10.2025, 18:43 60661
В ВКО собрались мастера соколиной охоты со всего мира
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 8 по 11 октября в живописном селе Бозанбай Уланского района состоялся пятый, юбилейный Международный фестиваль "Шығыс Салбурыны - 2025". Масштабное событие объединило лучших беркутчи Казахстана и зарубежных стран, а также зрителей, ценящих национальные традиции и древнее искусство құсбегілік - соколиной охоты, сообщает пресс-служба ВКО.
На праздник прибыли гости из Китая, Монголии, Кыргызстана, Венгрии, России и различных регионов Казахстана.
За 5 лет своего существования фестиваль превратился в важную культурную площадку, способствующую возрождению и популяризации национальных ценностей. В этом году праздник собрал около 10 тысяч участников и гостей.
Торжественное открытие прошло 9 октября. Парад национальных костюмов, выступления с ловчими птицами, демонстрация мастерства беркутов, ителги, қаршыға и охотничьих собак породы тазы произвели сильное впечатление на зрителей. На арене развернулось настоящее зрелище, где сила, ловкость и дух предков переплелись в каждом мгновении соревнований.
В завершение фестиваля, 11 октября, состоялись финальные этапы состязаний, поэтический конкурс мүшәйра, церемония награждения победителей и большой гала-концерт.
Фестиваль украсили выступления фольклорных ансамблей и известных артистов Казахстана - группы "Алатау серілері", Кенжебека Жәнәбілова и Досымжана Таңатарова. Их выступления стали ярким финальным аккордом праздника, наполненного гордостью за национальное наследие.
Особое внимание в этот день было уделено этнокультурной программе. Каждый район области представил уникальные обряды предков:
- Усть-Каменогорск - "Ашамайға мінгізу"
- район Алтай - "Асату"
- Катон-Карагайский район - "Бастаңғы"
- район Үлкен Нарын - "Беташар"
- Тарбагатайский район - "Қырқынан шығару"
- Курчумский район - "Отқа май құю"
- район Марқакөл - "Құйрық-бауыр асату"
- Глубоковский район - "Бесікке салу"
- Зайсанский район - "Тұсау кесу"
- Шемонаихинский район - "Ұйқы ашар"
- район Самар - "Сырға салу"
- Уланский район - "Балаға ат қою"
На территории "Бүркіт төбе" были установлены 40 юрт, оформленных в этностиле, где проходили мастер-классы, обряды и выставки народного творчества.
Среди почетных гостей фестиваля были государственный тренер Министерства туризма и спорта Базарбек Күнтуған, вице-президент Республиканской федерации Бағдатхан Мүптекеқызы и знаменитая беркутчи Айшолпан Нургайып.
Организаторы отметили, что "Шығыс Салбурыны" стал не просто соревнованием беркутчи, а символом патриотизма и культурного единства, укрепляющим национальное самосознание и международный имидж Казахстана.
Шығыс Салбурыны" - это не просто спортивное состязание. Это возрождение культурной самобытности, глубокая связь с корнями и возможность показать миру красоту и величие казахских традиций. Сегодня национальные виды спорта занимают достойное место в системе физической культуры Казахстана. Проведение этнофестивалей, республиканских и международных турниров, чемпионатов Азии и мира способствует сохранению, популяризации и передаче следующему поколению нашего бесценного наследия, - сказал аким области Нурымбет Сактаганов.
Мероприятие прошло при поддержке акима ВКО Нурымбета Сактаганова и Республиканской федерации птицеводства.
11.09.2025, 14:42 80906
В Восточном Казахстане запустят сразу несколько проектов в сфере недропользования
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Восточный Казахстан готовится к запуску сразу нескольких масштабных проектов в сфере недропользования, сообщили в акимате региона.
Речь идет не просто о добыче, но и о глубокой переработке сырья внутри региона", - подчеркнули в ведомстве.
В частности, в поселке Тугыл планируется строительство горно-обогатительного комбината по переработке меди. Главное отличие проекта - ставка не на экспорт руды, а на создание продукта с высокой добавленной стоимостью.
Не менее перспективное направление - литий. В регионе уже разведано шесть месторождений этого стратегического металла, необходимого для производства аккумуляторов и электротранспорта. Сейчас ведется исследование состава и форм лития в ВКО, чтобы определить оптимальные технологии добычи и переработки.
Отмечается, что интерес к проектам проявляют крупные зарубежные партнеры: немецкие и китайские компании готовы вложиться в развитие новых производств.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.11.2025, 10:47В Казахстане утвержден перечень видов деятельности для применения СНР для самозанятых 26.11.2025, 09:2723841Исследовательский центр энергетического перехода создают Минэнерго РК и PowerChina 26.11.2025, 12:1118861Погранслужба пресекла попытку нелегальной миграции в Актюбинской области 26.11.2025, 10:1817806На территории Казахстана произошло землетрясение 26.11.2025, 11:4417356В Алматы сносят незаконно построенное здание 21.11.2025, 10:47382541На капитализацию холдинга "Байтерек" направят 1 трлн тенге в 2026 году 21.11.2025, 14:58Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации380921Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации 20.11.2025, 18:39371836Малый бизнес бьет тревогу: новые налоговые нормы лишают упрощенку доступа к корпоративному рынку 20.11.2025, 15:40360411Базовую ставку могут снизить в Казахстане в 2026 году 20.11.2025, 14:02357411Казахстан ожидает рост ВВП до 5,4% в 2026 году 11.11.2025, 15:05428331Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 14.11.2025, 14:07398331В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК 14.11.2025, 14:50Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки397531Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки 21.11.2025, 10:47382541На капитализацию холдинга "Байтерек" направят 1 трлн тенге в 2026 году 21.11.2025, 14:58Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации380921Аэропорты, футбольные клубы, заводы и ТЭЦ: в Казахстане утвержден перечень из 473 объектов для приватизации
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?