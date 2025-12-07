В Восточном Казахстане открылся зимний туристический сезон  

ВКО традиционно входит в число самых привлекательных регионов для зимнего отдыха

Фото: акимат ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Восточно-Казахстанской области на базе "Алтайские Альпы" прошло официальное открытие туристического сезона 2025-2026 года. Мероприятие собрало 1200 гостей, которые встретили начало зимы в атмосфере яркого праздника, сообщили в региональном акимате.





Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании подчеркнул, что развитие туризма и инфраструктуры должно оставаться постоянным приоритетом государственных органов. ВКО традиционно входит в число самых привлекательных регионов для зимнего отдыха.





Вот и сегодня прекрасная зимняя погода создала идеальные условия для насыщенной программы: работала ярмарка ремесленников, прошли выступления лучников, гости дегустировали различные блюда.









Праздник начался с массового лыжного спуска спортсменов с государственным флагом.





Аким области Нурымбет Сактаганов в приветственной речи отметил важность дальнейшего развития зимнего туризма и туристической инфраструктуры региона.









Предпринимателей и спортсменов, в том числе и беркутчи, которые активно развивают зимний туризм в ВКО, наградили благодарственными письмами.









Отмечается, что "Алтайские Альпы" - известное место подготовки выдающихся спортсменов, в том числе олимпийской призерки Юлии Галышевой, чемпионов международных соревнований Дмитрия Рейхерда и Павла Колмакова и др.





Сегодня наш регион продолжает привлекать туристов из Казахстана, Китая и России, предлагая разнообразные зимние активности: от катания на коньках на льду Сибинских озер до фрирайда и снегоходных маршрутов в Риддере и Алтае", - отметили в акимате.