В Восточном Казахстане подвели итоги Года рабочих профессий   

Фото: акимат ВКО

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области прошел форум по итогам Года рабочих профессий, организованный управлением образования региона, сообщает пресс-служба акимата региона.





Форум стал не только итоговой площадкой Года рабочих профессий, но и точкой роста для дальнейшего развития профессионального образования, где бизнес и система образования все чаще работают как единая команда", - сказал глава ВКО Нурымбет Сактаганов.





По данным пресс-службы, главной темой форума стало развитие практико-ориентированного образования и укрепление связки "колледж - предприятие".





Как рассказал аким области Нурымбет Сактаганов, сегодня дуальное обучение реализуется в 27 колледжах области: более пяти тысяч студентов, обучающихся по государственному заказу, проходят практику на базе 448 предприятий с перспективой дальнейшего трудоустройства.





Уже четвертый год в регионе действует система целевой подготовки кадров по госзаказу для предприятий-партнеров. В их числе - ТОО "Казцинк", ТОО "Согринская ТЭЦ", АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры", "Промтехмонтаж", Опытное хозяйство масличных культур, Объединённая энергосервисная компания, Vosca, VK Development Group и другие. За счет работодателей сегодня обучаются 96 студентов. В 2025 году обучение завершили 43 выпускника, которые уже трудоустроены на предприятия региона, включая "Казцинк", "Өскемен Водоканал" и Бакырчикское горнодобывающее предприятие", - заявили в пресс-службе.





Фото: акимат ВКО





Также отдельное внимание на форуме уделили развитию системы шефства крупного бизнеса над колледжами. В частности, за последний год количество предприятий-наставников выросло более чем в шесть раз - с 32 до 203. Среди активных партнеров - "Казцинк", Kaz Minerals Aktogay, Согринская ТЭЦ, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, Ульбинский металлургический завод и другие компании.





Кроме того, в рамках форума состоялась церемония награждения предприятий и колледжей, добившихся высоких результатов в подготовке квалифицированных кадров, развитии дуального обучения и популяризации рабочих профессий. В номинации "Жылдың үздік меценаты", "Лучший меценат года" награду получило ТОО "Казцинк". Компанию отметили за значимый вклад в развитие профессионального образования региона, активное участие в укреплении материально-технической базы колледжей, поддержку чемпионатов WorldSkills, координацию работы Альянса колледжей, экспертную оценку практических навыков студентов и реализацию программ поддержки обучающихся.





Также в рамках Года рабочих профессий за вклад в подготовку кадров и содействие формированию профессиональных навыков студентов в номинации "Үздік әлеуметтік серіктес" были награждены ведущие предприятия и организации Восточно-Казахстанской области. В числе отмеченных - Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, Ульбинский металлургический завод, Усть-Каменогорская теплоэлектроцентраль, Согринская теплоэлектроцентраль, Объединённая энергосервисная компания, Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры, Усть-Каменогорская гидроэлектростанция, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, ТОО "Промтехмонтаж", VK Development Group, ветеринарный клинико-диагностический центр "ВетЛаб", ресторан казахской кухни Qurt & Wine, кафе "Поляна", строительная компания "СМУ-Шығыс", Восточно-Казахстанская областная филармония, Катон-Карагайский государственный национальный природный парк.





Фото: акимат ВКО





Организаторы форума поблагодарили партнеров за сотрудничество, поддержку молодых специалистов и вклад в развитие рабочих профессий Восточно-Казахстанской области, подчеркнув, что такое взаимодействие бизнеса и системы образования дает реальные результаты и формирует устойчивую кадровую базу региона.





Также глава региона вручил подарки и грамоты победителям и призерам республиканских чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills-2025 и Abilympics-2025 среди студентов с особыми образовательными потребностями.