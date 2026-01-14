13.01.2026, 09:08 3576
"Закон и порядок": в ВКО стартовал городской этап правового челленджа среди школьников
Усть-Каменогорск. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - 12 января 2026 года в городе Усть-Каменогорске в рамках программы "Закон и порядок" стартовал городской этап правового челленджа среди учащихся 8-11-х классов, сообщили в акимате ВКО.
Официальное открытие челленджа прошло на базе КГУ "Средняя школа № 46". В мероприятии приняли участие более 100 школьников, которые дали старт инициативе и передали эстафету КГУ "Общеобразовательная школа № 40".
Основная цель челленджа - повышение правовой грамотности обучающихся, формирование уважения к закону и общественному порядку, развитие чувства личной ответственности, а также профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
В рамках мероприятия участники в креативной форме продемонстрировали свое понимание роли закона и порядка в повседневной жизни, подготовив видеоматериалы, обращения и социальные инициативы.
Правовой челлендж будет проходить в течение недели и охватит все общеобразовательные школы города. Реализация данной инициативы направлена на формирование правовой культуры у подрастающего поколения и укрепление ценностей законопослушного поведения в обществе.
Аэропорт в Зайсанском районе позволит совершать рейсы в Канас и Урумчи
Усть-Каменогорск. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов с рабочей поездкой посетил Зайсанский район, где ознакомился с реализацией ключевых инфраструктурных и социальных проектов, а также встретился с депутатами районного маслихата. В ходе поездки состоялся предметный разговор о будущем территории с акцентом на реальные точки роста и качество жизни людей, сообщили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.
Первым объектом стал строящийся аэропорт в селе Сатпай - проект, реализуемый по поручению главы государства. Проектирование и строительство ведет "Казаэронавигация", генподрядчиком выступает ТОО "Элхон". В селе возводится взлетно-посадочная полоса длиной 2200 метров, аэровокзал площадью около 4 тысяч квадратных метров, рулежные дорожки и перрон на четыре воздушных судна, командно-диспетчерский пункт службы безопасности и метеообеспечения, а также современное радионавигационное оборудование. После ввода аэропорта в эксплуатацию планируется запуск международных рейсов в Урумчи, Алтайский округ и к озеру Канас в Китае, а также регулярных внутренних маршрутов в Астану, Алматы и Усть-Каменогорск. Аэропорт сможет принимать разные типы самолетов, включая Bombardier Q400 и ATR-72. Этот объект рассматривается как часть масштабной программы по строительству новых аэропортов в курортных зонах региона наряду с Катон-Карагаем и Кендерликом.
В ходе встречи с депутатами районного маслихата аким области обсудил стратегические перспективы Зайсанского района. Завершение строительства республиканской трассы Калбатау - Майкапчагай и реконструкция таможенного перехода открывают возможности для превращения территории в полноценный транзитный хаб. При этом район обладает серьезным потенциалом в сельском хозяйстве, промышленности и туризме, которые могут дать новые рабочие места и устойчивый рост экономики.
В селе Айнабулак глава региона посетил новый спортивный модуль - современный и функциональный объект для массовых занятий спортом. Одноэтажное здание включает большой зал ангарного типа и административно-бытовой блок. Пространство зала трансформируется под игровые виды спорта и занятия борьбой, пропускная способность - до 28 человек в смену. В день здесь смогут заниматься 84 человека. Для села это не просто спортзал, а точка притяжения для детей и молодежи, место, где формируется привычка к активному образу жизни.
Еще одной важной остановкой стало село Жарсу, где ведется строительство спортивного корпуса при школе. Новый объект расширит возможности для уроков физкультуры и секций, позволит проводить соревнования и вовлекать детей в массовый спорт круглый год. Для сельских школьников это особенно важно: спорт здесь становится не дополнительной опцией, а частью повседневной жизни и здорового будущего.
Рабочая поездка в Зайсанский район показала, что развитие территории идет сразу по нескольким направлениям - от крупной инфраструктуры до конкретных "человеческих" проектов. Именно такое сочетание, по словам акима области, и дает устойчивый результат: когда большие планы напрямую отражаются на жизни конкретных сел и семей.
В Казахстане открылся 154-й добровольный пост "Ауыл құтқарушылары"
Усть-Каменогорск. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Алтынбель Восточно-Казахстанской области министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов открыл 154-й добровольный пункт пожаротушения, созданный в рамках программы "Ауыл құтқарушылары". Инициатива реализуется Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и направлена на развитие противопожарной инфраструктуры в сельской местности, сообщили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.
Программа предусматривает создание сети добровольных пожарных формирований в населенных пунктах, удаленных от государственных пожарных частей. Такие посты формируются на базе сельских округов и комплектуются из числа местных жителей, прошедших обучение действиям при пожарах и чрезвычайных ситуациях.
В рамках программы МЧС оснащает добровольные пункты пожарной техникой, средствами первичного пожаротушения, насосным оборудованием, рукавами, инструментами и защитной экипировкой. Добровольцы обеспечиваются форменной одеждой и проходят практическую подготовку, включая пожарно-тактические занятия и учения.
По данным МЧС, реализация программы позволила сократить время реагирования на пожары в сельской местности и повысить уровень их локализации на ранней стадии. С открытием пункта в Алтынбеле под противопожарную защиту взяты четыре села Алтынбельского сельского округа - Егінді, Майемер, Алтынбель и Үштөбе с населением около 1600 человек.
В Усть-Каменогорске с рабочей молодежью проводят профилактические беседы о правонарушениях
Усть-Каменогорск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске в рамках инициативы "Закон и порядок" состоялась диалоговая площадка с участием рабочей молодежи Усть-Каменогорской ТЭЦ. Инициатором встречи выступил Молодежный ресурсный центр Восточно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.
Основная наша цель - разъяснение ключевых норм действующего законодательства, профилактика правонарушений и наркопреступности, а также формирование правовой грамотности и ответственного гражданского поведения среди работающей молодежи", - отметил сотрудник МРЦ ВКО Шынгысхан Сериков.
В диалоге приняли участие представители прокуратуры Восточно-Казахстанской области и управления по борьбе с наркопреступностью департамента полиции ВКО.
На сегодняшний день к наиболее распространенным преступлениям области относятся мошенничество, семейно-бытовое насилие, а также преступления против детей. В регионе реализуется проект URPAQ. Благодаря одноименному Тelegram-боту осуществляется сбор информации о нарушениях прав детей, оперативное реагирование на такие сигналы и оказание экстренной помощи. Любой гражданин, в том числе ребенок, может анонимно обратиться за поддержкой или передать сведения, касающиеся безопасности несовершеннолетних", - рассказал прокурор отдела по городу Усть-Каменогорску Диас Сайранканов.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено профилактике мошенничества и повышению правовой осведомленности работников предприятия.
У нас работают законопослушные, ответственные специалисты, которые хорошо знают свои обязанности и нормы законодательства. Тем не менее, подобные просветительские встречи крайне важны. Необходимо понимать, какие мошеннические схемы сегодня используются, как не стать жертвой или невольным участником преступления, ориентироваться в актуальной статистике. Кроме того, важно знать, как можно своевременно помочь близким", - отметил ведущий инженер Усть-Каменогорской ТЭЦ Сырым Умирзаков.
В рамках диалоговой площадки с молодежью обсудили вопросы обеспечения законности и правопорядка, ответственности за противоправные действия, а также роль молодых специалистов в укреплении общественной безопасности и формировании правовой культуры.
Три новых поста пожаротушения открыли в Восточном Казахстане
Усть-Каменогорск. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках ведомственной программы "Ауыл құтқарушылары" в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, в селе Тарханка создан пост пожаротушения, который будет защищать более 3 тысяч жителей населенных пунктов Тарханка, Винное и Веселое, сообщили в акимате региона.
Инициатором проекта выступило Министерство по чрезвычайным ситуациям РК в содействии с ТОО "Милейко".
Подобное важное событие прошло и в Шемонаихинском районе, где были открыты сразу два поста. В селах Красная Шемонаиха и Сугатовка. Партнерами в реализации ведомственной программы МЧС "Ауыл құтқарушылары" стало руководство ТОО "Белокаменское" и КХ "Заря". Теперь пять сел - Красная Шемонаиха, Белый Камень, Сугатовка, Горкуново, Кенюхово, где проживают более 1,5 тысячи жителей находятся под надежной защитой", - рассказали в акимате ВКО.
Все открывшиеся посты оборудованы необходимыми служебно-бытовыми помещениями для круглосуточного несения службы. Материально-техническое оснащение включает пожарное и спасательное оборудование, средства связи и экипировку личного состава.
В открытии приняли участие председатель комитета противопожарной службы МЧС РК Турегелдиев, начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов, спасатели, местные жители, акимы районов.
Как отметили в акимате, подобные важные объекты планируется развивать и в других населенных пунктах области.
Новый уровень медицины: в Риддере запущен современный медкомплекс
Усть-Каменогорск. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким региона Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова посетили новый многопрофильный больничный комплекс в городе Риддере, который официально введен в эксплуатацию 24 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба акимата региона.
В настоящее время в медицинском учреждении завершаются процедуры по получению всех необходимых разрешительных документов, после чего больница начнет принимать пациентов. Современный больничный комплекс построен за счет средств возвращенных государству активов. Общая стоимость проекта составила 34,8 млрд тенге. Для Риддера это по-настоящему историческое событие - более полувека в городе не возводились новые больницы, а существующее здание давно не соответствовало современным стандартам и не справлялось с нагрузкой", - заявили в пресс-службе.
Новый объект включает три здания общей площадью более 40 тысяч квадратных метров:
- поликлинику на 500 посещений в смену (400 взрослых и 100 детей);
- круглосуточный стационар на 200 коек;
- отдельный пищеблок.
Кроме того, в стационаре предусмотрены терапевтическое, хирургическое, травматологическое, акушерско-гинекологическое, детское, реабилитационное и паллиативное отделения, а также отделение реанимации. Также поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием - от маммографа и цифрового рентгена до УЗИ-систем и автоматических анализаторов.
Ранее основные корпуса больницы, включая педиатрическое отделение, были построены более 80 лет назад. Теперь обновленный комплекс станет современным многопрофильным медицинским учреждением. Здесь будут обслуживаться не только жители Риддера, но и население близлежащих населенных пунктов", - сообщил глава ВКО.
Также, министр здравоохранения отметила, что ввод такого объекта значительно повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей города горняков.
Это важный шаг для системы здравоохранения региона. Жители Риддера смогут получать квалифицированную медицинскую помощь на месте, не выезжая в областной центр, а медицинские работники - работать в комфортных и современных условиях", - подчеркнула Акмарал Альназарова.
По данным акимата, на сегодняшний день в больничном комплексе завершается расстановка медицинского оборудования и мебели, акт приемки уже подписан и проходит регистрацию в органах юстиции.
После завершения всех формальностей учреждение начнет полноценную работу. Открытие нового больничного комплекса станет ключевым элементом обновления медицинской инфраструктуры Риддера и заметно улучшит качество жизни горожан", - добавили в пресс-службе.
Закон как ценность: молодежь ВКО обсудила правопорядок на форуме ZAN FEST
Усть-Каменогорск. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В областной филармонии прошел областной молодежный форум "ZAN FEST: Заң мен тәртіп: жастар таңдауы". Участники обсудили актуальные вопросы соблюдения законности и правопорядка, роль молодежи в формировании правового государства, а также механизмы профилактики правонарушений в молодежной среде, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
Как рассказали в ведомстве, событие было приурочено к инициативе "Закон и порядок". Цель форума - формирование правовой культуры молодежи, повышение уровня правосознания, а также укрепление доверия к институтам государственной власти и правоохранительным органам.
У нас сегодня собрались старшеклассники, студенты колледжей и высших учебных заведений, а также рабочая молодежь, которая работает на предприятиях области. И мы собрали представителей молодежных ресурсных центров со всех городов и районов области, а также творческую и активную молодежь нашей области", - подчеркнул директор молодежного ресурсного центра ВКО Айдос Абильбеков.
Событие прошло в формате диалоговой площадки. У молодежи была возможность задать специалистам интересующие вопросы.
В качестве спикеров в форуме приняли участие представители департамента экономических расследований, департамента полиции, прокуратуры Восточно-Казахстанской области, а также общественные деятели и лидеры общественного мнения.
Форум был направлен на профилактику правонарушений со стороны молодежи. Если остановиться на работе службы экономических расследований - это дропперство, финансовые пирамиды и азартные игры. Наш доклад был направлен на то, чтобы уберечь молодежь от данных правонарушений, чтобы они не были вовлечены", - отметил заместитель руководителя второго следственного управления департамента экономических расследований по ВКО Дулат Нурлыбек.
Он добавил, что в этом году в законодательство внесли правки и теперь дропперство влечет за собой уголовную ответственность. В ВКО пока что не было ни одного подобного случая, но в целом по Казахстану уже расследуют три случая дропперства.
Во время форума участники обсудили актуальные вопросы соблюдения законности и правопорядка, роль молодежи в формировании правового государства, а также механизмы профилактики правонарушений в молодежной среде. Форум стал эффективной площадкой для конструктивного взаимодействия молодежи и правоохранительных структур, а также для выработки совместных подходов к укреплению правовых ценностей в обществе.
Я в своих выступлениях всегда призываю нашу молодежь не только оставаться в лоне религиозных поклонений либо повиновений. Важно развиваться также в учебе, соблюдать закон и порядок. Когда мы развиваемся в этом русле - это и есть вера, иман и следование нашим религиозным устоям. А когда молодежь думает, что религия - это только поклонение, то мы так можем впасть в мракобесие", - сказал имам, религиовед и теолог Нурлан Асанов.
Спикеры также поделились реальными примерами из жизни, которые на практике иллюстрируют важность соблюдения закона. Известная легкоатлетка и олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова рассказала о том, как ее соперники лишились своих призовых мест из-за нарушения установленных правил. На Олимпиаде-2008 в Пекине Ольга изначально заняла четвертое место в тройном прыжке. Но затем Международный олимпийский комитет аннулировал результаты ее конкуренток из-за того, что их уличили в приеме допинга. И через десять лет после соревнований Рыпакову признали серебряным призером Олимпийских игр-2008.
Эта история показывает, что незаконные действия могут иметь отсроченные последствия. И даже если сегодня совершенное правонарушение останется незамеченным, уже завтра оно может разрушить человеку карьеру, планы на будущее и жизнь", - добавили в акимате.
Региональный аналитический центр начал работу в ВКО
Основная задача центра - оперативный сбор и анализ информации для принятия быстрых и точных управленческих решений
Усть-Каменогорск. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области начал работу региональный аналитический центр - ключевой элемент цифровой трансформации системы государственного управления, сообщает пресс-служба акимата области.
По словам акима области Нурымбета Сактаганова, основная задача центра - оперативный сбор и анализ информации для принятия быстрых и точных управленческих решений. В режиме реального времени РАЦ отслеживает работу теплоисточников, сферу ЖКХ, экологическую обстановку, паводковую ситуацию, ДТП и криминогенную обстановку.
По информации акимата, в мониторинге теплоэнергетики используются датчики на ТЭЦ и котельных, а элементы искусственного интеллекта позволяют заранее выявлять риски и предотвращать аварии. Проект уже получил положительную оценку Министерства энергетики и рассматривается для масштабирования на республиканском уровне.
Также в Усть-Каменогорске внедряется цифровой контроль работы подрядчиков по вывозу ТБО, уборке снега и ремонту дорог с использованием GPS, фотоотчетов и QR-кодов.
Это повышает прозрачность и ускоряет реагирование на обращения жителей. В дальнейшем подход планируется распространить на всю область", - отметили в пресс-службе.
Отдельное внимание уделено безопасности: центр объединяет экологический мониторинг, контроль паводков и видеонаблюдение, а в перспективе предусмотрен запуск парка дронов для мониторинга труднодоступных территорий.
Региональный аналитический центр уже выполняет функции единого информационного штаба при чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем планируется поэтапное расширение его возможностей, чтобы цифровые решения и искусственный интеллект охватывали все ключевые сферы жизни региона", - добавили в акимате.
Открытый диалог: акимы ВКО и Усть-Каменогорска встретились с населением
Усть-Каменогорск. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялась встреча акимов Восточно-Казахстанской области и города с населением региона. В ходе диалога были озвучены ключевые итоги социально-экономического развития города и региона, а также обозначены приоритеты на ближайшие годы, сообщили в областном акимате.
В ходе встречи было отмечено, что работа исполнительных органов ведется в строгом соответствии с поручениями президента РК. В стране определены семь ключевых направлений развития, среди которых - курс на цифровизацию и активное внедрение искусственного интеллекта как инструмента модернизации экономики и государственного управления. Поставлена задача в течение трех лет сформировать полноценную цифровую страну.
Согласно данным ведомства, по итогам 11 месяцев в ВКО сохраняется положительная динамика по большинству социально-экономических показателей. Уровень безработицы удерживается на уровне 4,6%. В регионе создано порядка 25 тысяч рабочих мест, из них 19 тысяч - постоянные. Среднемесячная заработная плата выросла на 9,5% и составила 403 тысячи тенге.
Промышленность остается ключевой отраслью экономики области, формируя около 40% валового регионального продукта. Стратегическая цель - двукратный рост экономики к 2029 году. В приоритете - диверсификация за счет развития перерабатывающей промышленности, машиностроения, малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций, а также снижение зависимости от внешней конъюнктуры.
Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам развития туризма как одного из перспективных направлений экономики региона.
Развитие туризма - это прежде всего инфраструктура: дороги, связь, безопасность, сервис и качество обслуживания. Этими вопросами мы занимаемся планомерно", - подчеркнул аким ВКО Нурымбет Сактаганов.
Также были представлены планы развития Усть-Каменогорска. Утверждены пятилетние планы экономического роста по всем территориям области. Общий объем проектов по региону составляет 2,8 трлн тенге, из них 2,3 трлн тенге - частные инвестиции, еще 522,4 млрд тенге - средства бюджета.
Согласно плану развития Усть-Каменогорска до 2029 года, бюджет предусмотрен в размере 193,6 млрд тенге, при этом объем частных инвестиций оценивается в 744,4 млрд тенге. С акимами городов и районов подписаны KPI-меморандумы, направленные на обеспечение качественной и своевременной реализации проектов.
Промышленность областного центра формирует 78,7% промышленного производства области, при этом доля обрабатывающего сектора превышает 95 процентов. Вместе с тем зафиксировано снижение объемов производства на 5,6%, связанное с сокращением показателей градообразующих предприятий. В этой связи приняты меры по стабилизации загрузки производственных мощностей.
