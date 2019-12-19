ИГИЛ готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию - Патрушев

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Группировка "Исламское государство" продолжает укрепляться в Афганистане и готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает Kazakhstan Today.

"За год, прошедший с нашей последней встречи, ситуация в области безопасности в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и имеет тенденцию к ухудшению. Наибольшую обеспокоенность вызывает укрепление группировки ИГИЛ", - заявил он в Тегеране на встрече секретарей Совбезов и советников по национальной безопасности по Афганистану, пишет РИА "Новости" .

Он отметил, что несмотря на недавнюю операцию правительственных сил, в результате которой удалось уничтожить или взять в плен более 600 боевиков, в Афганистане остается, по разным данным, 2,5-4 тысячи игиловцев.

Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан", - сказал Патрушев.

Оплот ИГ находится на востоке Афганистана – там сосредоточено более 1,5 тысячи джихадистов, и новые боевики все прибывают, в том числе из Сирии и Ирака через Пакистан.

Конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии, констатировал Патрушев.

Приоритетными целями игиловцев, по имеющейся информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане", - сказал секретарь российского Совбеза.

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